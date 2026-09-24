Crimen y Justicia

Choque múltiple en el centro porteño: hubo seis vehículos involucrados y dos personas fueron trasladadas a hospitales

El hecho ocurrió en el límite entre Balvanera y San Nicolás, sobre Rodríguez Peña al 9

Un choque en cadena entre varios vehículos, incluidos automóviles particulares y camionetas, ocurrió en el límite entre Balvanera y San Nicolás.
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Un choque en cadena que involucró a seis autos dejó cuatro personas asistidas y dos trasladadas a hospitales porteños. El hecho ocurrió en Rodríguez Peña al 9, entre la avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre. Según el parte actualizado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), uno de los heridos sufrió un traumatismo cerrado de tórax y un latigazo cervical.

El hombre, mayor de edad, fue derivado al Hospital Argerich. El segundo traslado correspondió a otro paciente adulto que presentaba latigazo cervical y mareos; fue llevado al Hospital Ramos Mejía, acompañado por su esposa.

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Choque mútiple en el centro porteño
Una de las personas heridas por el incidente

El SAME informó que cuatro personas resultaron afectadas por la colisión múltiple. Dos recibieron atención médica en el lugar y las otras dos requirieron derivación a centros de salud.

Entre los pacientes había dos hombres y una mujer, mientras que no se difundieron los datos de género de la cuarta persona. Tres de los asistidos son mayores de edad y no se precisó la edad del restante.

Choque mútiple en el centro porteño
La fila de vehículos afectada por el incidente

El operativo sanitario contó con siete móviles terrestres y no requirió asistencia aérea. Hasta el momento, no se informaron las causas del choque ni la evolución de los pacientes trasladados.

Al menos 18 incidentes viales fueron informados durante la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y sus accesos, con choques entre autos, motos, ciclistas atropellados, un vuelco y una caída de motociclista. Un hombre de 36 años fue trasladado al Hospital Zubizarreta con politraumatismos tras caer de su moto en la colectora de la avenida General Paz.

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El hecho ocurrió a las 5.15 en la colectora de General Paz y avenida de los Constituyentes, en dirección al Riachuelo. La asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) obligó a reducir la circulación en ese tramo.

También se registraron colisiones entre autos y motos en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la unión con el ingreso al Paseo del Bajo; en Nicasio Oroño y avenida Rivadavia; en Olaya al 1300; en Godoy Cruz y Córdoba; en Formosa al 37, y en avenida Entre Ríos al 1482.

La mañana incluyó además varios siniestros que involucraron a ciclistas. Una mujer que circulaba en bicicleta fue atropellada en Atahualpa y General César Díaz, mientras que otros dos ciclistas fueron embestidos en Cortina y San Blas, y en Piedras y avenida San Juan. En Tacuarí al 1111, una ciclista fue atropellada por una moto.

En Marcelo T. de Alvear y Paraná, un auto atropelló a un peatón. A su vez, se informó la caída de un motociclista en avenida Dorrego y Martínez de Rosas, sin precisiones sobre su estado de salud.

Uno de los episodios involucró a un micro escolar en Roma al 750, entre Lascano y Arregui. El vehículo efectuó una frenada brusca y continuó hasta su destino. Allí, mediante una regulación por telemedicina, evaluaron a tres menores de entre 9 y 10 años —dos varones y una mujer— que presentaban contusiones leves. No requirieron atención de urgencia y los responsables recibieron pautas de alarma.

En tanto, un auto y un autoelevador chocaron en Castañón y Ferré, mientras que un camión y un auto colisionaron sobre la colectora de General Paz, a la altura de avenida Fernández de la Cruz. Además, tres autos protagonizaron un choque múltiple en General Paz, mano al Río de la Plata, unos 100 metros antes de la avenida del Libertador, sobre el carril rápido.

En Mansilla y avenida Coronel Díaz se produjo un choque con vuelco. Un hombre mayor de edad fue atendido en el lugar y rechazó el traslado a un hospital, según el parte de emergencias.

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