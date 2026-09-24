Crimen y Justicia

Nuevo régimen penal juvenil: el menor de 15 años acusado del crimen de Kim Gómez pidió ser liberado, pero la jueza lo rechazó

El adolescente, que es no punible, se encuentra alojado en un instituto especial con medidas de seguridad y seguimiento interdisciplinario. Qué solicitó su defensa

Kim Gómez tenía 7 años
Kim Gómez tenía 7 años
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Con la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, se empezaron a acumular distintas presentaciones de abogados defensores de menores con planteos de todo tipo según la situación de sus clientes. Uno de esos documentos recayó en el despacho de la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, María José Lescano, a cargo de la causa por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en 2025 durante un robo cometido por dos adolescentes de 14 y 17 años.

El mayor de los acusados fue detenido y condenado recientemente a 23 años y cuatro meses de prisión. El menor, por ser no punible, permanece alojado en un instituto de menores, bajo una medida de seguridad y con seguimiento interdisciplinario.

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Sin embargo, según supo Infobae de fuentes del caso, el viernes anterior a que comience a regir la nueva norma el defensor del joven -que ya tiene 15 años- presentó una solicitud para que sea liberado. Lo hizo alegando que la derogación del régimen anterior eliminó la base jurídica para mantener el encierro en el establecimiento.

En detalle, la defensa oficial, encabezada por el letrado Ricardo Berenguer, argumentó que el nuevo sistema no contempla las medidas de seguridad en los mismos términos y también advirtió que, una prolongación de la medida podría equivaler a una pena para un adolescente que no fue condenado.

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El planteo, sin embargo, fue rechazado por la jueza Lescano, quien convocó a una audiencia realizada en las últimas horas y resolvió mantener tanto la medida de seguridad como el encierro institucional del adolescente. En este sentido, la magistrada consideró que el nuevo marco legal permite sostener medidas tutelares y que existe respaldo normativo para prolongar la disposición.

Crimen de Kim Gómez La Plata menor de 14 años
El menor de 14 años acusado del crimen

Fuentes judiciales con conocimiento del expediente y de la nueva ley, subrayaron a este medio que es importante dejar en claro que la medida aplicada en este caso tiene un plazo establecido de 2 años y que por eso necesariamente hay que comenzar a trabajar progresivamente la reinserción social del joven.

“Con consentimiento de la fiscal del caso, Carmen Ibarra, se autorizó a hacer un taller una vez por semana. Además, los organismos de niñez hacen una propuesta interdisciplinaria para ese trabajo progresivo y gradual”, indicaron a Infobae.

El crimen de Kim y los dos detenidos

El crimen de la niña ocurrió en febrero de 2025, en Altos de San Lorenzo, La Plata. La menor de 7 años fue atacada cuando viajaba en el auto de su madre, que fue robado por dos adolescentes. Uno de los acusados tenía 14 años y quedó bajo una medida de seguridad por ser no punible al momento del hecho; el otro, Tobías Godoy, tenía 17 años y fue condenado a 23 años y cuatro meses de prisión por su participación en el crimen.

Bajo el régimen vigente entonces, establecido por la Ley 22.278, el más chico no podía ser sometido a un proceso penal ni recibir una condena por el homicidio. La situación cambió con la Ley 27.801, que comenzó a regir en septiembre de 2026 y fijó la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años.

Sin embargo, aunque la norma no puede aplicarse de manera retroactiva al expediente de Kim Gómez, provocó un debate sobre la continuidad de las medidas tutelares dispuestas bajo la legislación anterior.

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