Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca en un camión gracias al alerta que despertó una cuerda de seguridad unida con pegamento

Efectivos de la Gendarmería Nacional inspeccionan bultos con 420 kilos de hojas de coca secuestrados en un camión sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santiago del Estero.

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Personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) decomisó 420 kilos de hojas de coca en estado natural durante el control de un camión en el Peaje Fernández, sobre la Ruta Nacional N.° 34, en el departamento Robles de Santiago del Estero.

Según precisaron desde la fuerza federal a Infobae, el transporte realizaba un recorrido desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy, hacia la provincia de Buenos Aires.

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Durante la inspección del vehículo, los agentes advirtieron que la cinta aduanera de seguridad del acoplado había sido cortada y posteriormente unida con pegamento. A partir de ese indicio, el semirremolque fue sometido a un control con escáner junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) provincial.

Los gendarmes confiscaron el cargamento y además secuestraron el camión, una antena Starlink y tres teléfonos celulares.

En ese contexto, el equipo detectó imágenes de cuerpos extraños en el interior del acoplado.

Con los resultados obtenidos durante el control, el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Diego Argibay, autorizó la apertura de las puertas del semirremolque y en su interior los efectivos hallaron bolsas de nylon negras que contenían las hojas de coca.

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La causa quedó bajó la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero.

Así, el conductor quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, que regula el tráfico internacional de mercaderías, el control aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de la importación y exportación.

Además de los 420 kilos de mercadería de contrabando, los efectivos secuestrados el camión, una antena Starlink y tres teléfonos celulares.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Núcleo y de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero”, ambas dependientes del Escuadrón 59 de la Gendarmería Nacional Argentina.

Operativos en Formosa y Chaco

En el marco de tareas de control y prevención llevadas a cabo sobre el camino vecinal “La Pista” en la localidad de El Chorro (Formosa), gendarmes de la Sección “General Enrique Mosconi” del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”, decomisaron 64 kilos de hojas de coca al advertir que un vehículo y una moto transportaban el vegetal de contrabando.

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A su vez, personal de la misma Unidad, pero desplazados en la zona costera del río Pilcomayo, próximo al paraje El Quebracho, controló otra moto y decomisó los 40 kilos de hojas de coca que el conductor transportaba en su estado natural.

Gendarmes de la Sección “General Enrique Mosconi” del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez” decomisaron 64 kilos de hojas de coca al advertir que un vehículo y una moto transportaban el vegetal de contrabando en Formosa.

Por su parte, uniformados del Escuadrón 5 “Pirané” desplegados sobre la Ruta Provincial Nº 1 en la localidad formoseña de El Colorado, solicitaron al conductor de una camioneta que se detuviera en el retén y presentara su documentación correspondiente. En ese contexto, visualizaron 26 neumáticos de diferentes medidas en la caja y en los asientos traseros que viajaban sin el aval legal aduanero.

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En los procedimientos intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) – Delegación Formosa, orientando el secuestro de todos los elementos hallados por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

En tanto en la provincia de Chaco, uniformados de la Base de Patrulla “Río Muerto” y de la Sección “Miraflores” dependientes del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”, cumplían funciones operativas sobre caminos rurales en la localidad de Juan José Castelli y sobre la Ruta Nacional Nº 16, y lograron incautar 10 kilos de hojas de coca al interceptar dos camionetas que escondían el vegetal dentro de bolsas de residuos y en una valija.

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en la provincia de Chaco, uniformados de la Base de Patrulla “Río Muerto” y de la Sección “Miraflores” lograron incautar 10 kilos de hojas de coca al interceptar dos camionetas que escondían el vegetal dentro de bolsas de residuos y en una valija.