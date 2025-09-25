Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Triple crimen narco en Florencio Varela: imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Un video permitió conocer cómo es la casa del horror donde Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas. Las jóvenes que fueron encontradas sin vida este miércoles luego de cinco días sin noticias de su paradero.

La vivienda está ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar de la localidad de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela. Según fuentes de la investigación, los sospechosos la habrían alquilado días antes de cometer el triple femicidio narco.

En las imágenes que encabezan esta nota se ve el patio donde los tres cadáveres estaban enterrados. Se trata de un jardín desmontado, en mal estado y con un gran desorden.

Según se alcanza a ver, había ropa tirada en diferentes sectores, bolsas de basura y tierra removida, tal como describieron las autoridades que llegaron al lugar y descubrieron el horror. Hacia el final del video, también se visualiza una pared con manchas que parecen sangre.

Dos de los cuatro detenidos por el triple crimen fueron descubiertos cuando limpiaban con lavandina las manchas hemáticas de las paredes y los pisos. Se trata de un hombre y una mujer de 18 y 19 años.

Una de las paredes con manchas registradas en la escena

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de 27 y 28 años. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales.

El jardín donde estaban los cuerpos

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona.

Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

El horror de las autopsias

Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por otro lado, un detalle estremecedor marca un sello mafioso en los crímenes. A Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3.

Las víctimas

Brenda presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, que le fue producido una vez que ya había muerto.

Morena Verdi, por su parte, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Los detalles recogidos van en la misma dirección que la hipótesis vertida ayer por la mañana en conferencia de prensa por Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, que habló de “una venganza narco”.