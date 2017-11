La emboscada fue, básicamente, una vendetta: "Ruti" había logrado infiltrar la seguridad de su ex socio y máximo enemigo, "Marcos" Estrada González, capo de la Villa 1-11-14, hoy preso en Ezeiza. La pelea entre "Marcos" y "Ruti" no solo decantó en el hecho de sangre más brutal de la historia del narcotráfico peruano en la Capital Federal: también marcó la migración de Ramos Mariños al Barrio Chino -junto a cómplices como su hermano "Meteoro", su sobrino Richard Ramos Noa, alias "Richeri" o "Choclito" y su ex mujer, Miriam Cabana, más conocida como "La Chona"- para convertirse en uno de los capos peruanos del territorio, con un dominio del mercado de cocaína y pasta base que se extendía hasta la zona de containers del Cristo Obrero. "Ruti", preso en Ezeiza durante la primera mitad de esta década, eventualmente salió: el juez Axel López, en una decisión ajustada a derecho, le brindó en 2015 el beneficio del extrañamiento que le permitió volver a Perú con la mitad de su condena cumplida, pero sin chance de regresar a la Argentina, al menos legalmente. Lo cierto es que, preso o no, los negocios de "Ruti" siguieron vivos para el juez federal Sergio Torres y la secretaria Verónica Bresciani, los encargados de investigarlo desde 2010 en Comodoro Py.