Costa Rica notificó 2,591 casos de sífilis y los contagios crecieron 21% en 2026

Costa Rica acumuló 2,591 casos de sífilis en las primeras 35 semanas de 2026, un 20.96% más que en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica acumuló 2,591 casos de sífilis en todas sus formas durante las primeras 35 semanas de 2026, un alza de 20.96% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 2.142 diagnósticos. El incremento equivale a 449 casos más, según el Boletín Epidemiológico N.° 34 del Ministerio de Salud.

La cifra confirma una tendencia ascendente en la notificación de esta infección de transmisión sexual, cuya vigilancia es obligatoria en el país. El informe, publicado el 18 de septiembre, advierte sobre la necesidad de reforzar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el estudio de contactos cuando corresponda.

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La tasa nacional acumulada llegó a 49.7 casos por cada 100,000 habitantes. La distribución territorial mostró diferencias marcadas entre las provincias: San José concentró el mayor volumen de notificaciones, con 1,057 casos, aunque Limón presentó la incidencia más alta del país, con 91.1 casos por cada 100,000 habitantes y 417 diagnósticos.

Por su parte, San José registró una tasa de 63.4 por cada 100,000 habitantes. Cartago ocupó el tercer lugar, con 56.8. Las tres provincias quedaron por encima del promedio nacional reportado para el período analizado.

San José concentró 1,057 notificaciones de sífilis, mientras Limón registró la incidencia más alta del país con 91.1 casos por cada 100,000 habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín señala que el número absoluto de casos de San José responde, en parte, a su peso poblacional. En Limón, en cambio, la relación entre diagnósticos y población expone una incidencia proporcionalmente mayor.

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Alajuela y Guanacaste presentaron las menores tasas: 29.8 y 22.8 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Heredia notificó 222 casos, con una tasa de 40.3; Puntarenas reportó 174, con 34.2; mientras que Cartago acumuló 303 diagnósticos y Alajuela, 323.

La concentración de casos en determinadas provincias plantea la necesidad de orientar las acciones sanitarias hacia los territorios con mayor incidencia.

Los mayores registros se concentran entre los 20 y 34 años

La sífilis afecta con mayor frecuencia a la población joven y adulta joven. El grupo de 25 a 29 años acumuló 396 casos y alcanzó una tasa de 96 por cada 100,000 habitantes, la más elevada entre todos los rangos de edad.

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Las personas de 30 a 34 años registraron 375 casos, con una tasa de 86.9. En el grupo de 20 a 24 años se notificaron 301 diagnósticos, equivalentes a una tasa de 79,5 por cada 100.000 habitantes.

El grupo de 25 a 29 años registró la mayor tasa de sífilis en Costa Rica, con 396 casos y 96 diagnósticos por cada 100,000 habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos sitúan la mayor carga de enfermedad en edades asociadas con la vida sexual activa y reproductiva. A partir de los 35 años, las tasas disminuyen de forma progresiva, aunque el boletín remarca que la infección continúa presente en personas adultas y mayores.

La notificación de las infecciones de transmisión sexual está regulada por el Decreto N.° 40556-S. El sistema de vigilancia permite seguir la evolución semanal de eventos como la sífilis, la gonorrea y la infección por el virus del herpes simple.

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En el mismo período, Costa Rica registró 1,133 casos de gonorrea, 9.57% más que los 1,034 notificados hasta la semana epidemiológica 35 de 2025. El aumento simultáneo de ambas infecciones refuerza la atención sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención de las parejas sexuales.

Las cifras del boletín son preliminares y pueden modificarse a medida que se consoliden las notificaciones de los servicios de salud.