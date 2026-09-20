Honduras

Banco Central sube la tasa de política monetaria al 6%: ¿Qué significa para la inflación, el crédito y los dólares en Honduras?

La institución asegura que se trata de un ajuste preventivo y gradual para contener nuevas presiones sobre los precios y proteger las reservas internacionales, aunque economistas advierten que eventualmente podría encarecer el crédito.

Economistas advierten que el incremento de la TPM podría terminar encareciendo algunos créditos en los próximos meses. (FOTO: La Tribuna)
Economistas advierten que el incremento de la TPM podría terminar encareciendo algunos créditos en los próximos meses. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

El Banco Central de Honduras (BCH) decidió aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5,75 % a 6 %, en un intento por contener el repunte de la inflación y reducir riesgos sobre las reservas internacionales.

La decisión fue adoptada el 18 de septiembre y representa un incremento de 25 puntos básicos, mucho menor que los ajustes acumulados aplicados en 2024. El presidente del BCH, Roberto Lagos, calificó la medida como “preventiva y gradual” y sostuvo que busca llevar la política monetaria desde una postura todavía acomodaticia hacia una posición más neutral.

PUBLICIDAD

En enero, la inflación interanual estaba en 4,2 %, pero para agosto había alcanzado 6,2 %, por encima del rango meta del BCH de 4 % ± 1 punto porcentual.

El problema, sin embargo, no viene principalmente de una demanda interna desbordada.

La inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, bajó de 3 % en enero a 2,3 % en agosto. En cambio, el componente de alimentos y energía saltó de 2 % a 10 %, impulsado por sequía, combustibles y otros choques externos. Ese componente explica alrededor del 57 % de la inflación total, según el BCH.

PUBLICIDAD

Por eso, la autoridad monetaria intenta evitar que esas alzas iniciales terminen trasladándose al resto de la economía mediante salarios, alquileres, servicios y otros precios.

¿Esto significa que subirán los préstamos?

La TPM funciona como una señal de referencia para el sistema financiero y para las operaciones interbancarias. El propio BCH explica que esta tasa refleja la postura de política monetaria y sirve de referencia para operaciones de liquidez entre instituciones financieras.

Lagos sostiene que un aumento de 0,25 puntos porcentuales no implica automáticamente que los bancos suban sus tasas activas al día siguiente, especialmente porque el sistema financiero mantiene altos niveles de liquidez.

Según sus datos, la liquidez de largo plazo ronda los L150.000 millones, mientras la de corto plazo se sitúa alrededor de L10.000 millones.

El presidente del BCH, Roberto Lagos, aseguró que el ajuste no implica un aumento automático de las tasas de interés bancarias. (FOTO: Tu Nota)
El presidente del BCH, Roberto Lagos, aseguró que el ajuste no implica un aumento automático de las tasas de interés bancarias. (FOTO: Tu Nota)

Sin embargo, el economista Ismael Zepeda plantea una lectura distinta: considera que el propósito de elevar la TPM es precisamente moderar el consumo y la velocidad del dinero, por lo que eventualmente podría ejercer presión al alza sobre préstamos y créditos.

La diferencia entre ambas posiciones está en el tiempo y la intensidad del efecto: el BCH sostiene que la transmisión será gradual, mientras críticos advierten que los bancos suelen reaccionar con mayor rapidez cuando las tasas suben.

La otra preocupación: proteger las reservas en dólares

Lagos explicó que también busca reducir el llamado arbitraje de tasas, es decir, evitar que invertir en dólares en Estados Unidos resulte mucho más atractivo que mantener recursos en lempiras.

Si esa brecha se amplía demasiado, puede aumentar la demanda de dólares y ejercer presión sobre las reservas internacionales.

El BCH reportó reservas netas por US$11.515,6 millones al 14 de septiembre, equivalentes a alrededor de 6,6 meses de importaciones.

La estrategia oficial consiste en mantener una diferencia suficiente frente a las tasas internacionales para reducir incentivos de salida de capital y preservar disponibilidad de divisas para importaciones de petróleo, alimentos y otros bienes.

La inflación interanual alcanzó 6,2 % en agosto, por encima del rango meta establecido por el BCH. (FOTO: HRN)
La inflación interanual alcanzó 6,2 % en agosto, por encima del rango meta establecido por el BCH. (FOTO: HRN)

El Banco Central también insiste en que la economía mantiene señales de dinamismo.

El Índice Mensual de Actividad Económica creció 4,4 % interanual en julio y el crédito al sector privado aumentó 8 % en agosto. Las remesas, por su parte, alcanzaron US$9.495 millones.

Eso permite al BCH argumentar que el ajuste puede hacerse de manera gradual sin frenar abruptamente la actividad.

La decisión coloca al BCH frente a un equilibrio delicado. Si mantiene las tasas demasiado bajas, corre el riesgo de alimentar más inflación, presionar el tipo de cambio y perder reservas.

Pero si endurece demasiado rápido la política monetaria, puede encarecer el crédito y enfriar inversión, consumo y construcción.

Por eso, el aumento hasta 6 % debe leerse como una señal: el Banco Central quiere anticiparse a nuevas presiones antes de tener que aplicar un ajuste más fuerte en el futuro.

Temas Relacionados

BCHHondurasinflaciónBanco Central de Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este viernes Alerta Amarilla en tres municipios de Honduras debido a las afectaciones provocadas por las lluvias intensas, entre ellas inundaciones, crecida de ríos y quebradas y evacuaciones preventivas de familias.

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

Honduras se prepara para iniciar bombardeo de nubes ante efectos de la sequía en el Corredor Seco

La operación dependerá de la presencia de formaciones nubosas que reúnan las condiciones necesarias para realizar los vuelos y podría abarcar entre 1.8 y 2 millones de hectáreas en el Corredor Seco

Honduras se prepara para iniciar bombardeo de nubes ante efectos de la sequía en el Corredor Seco

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron un cultivo de presunta hoja de coca durante un patrullaje de largo alcance desarrollado en una zona montañosa del municipio de Iriona, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

FFAA incautan 8,250 arbustos de presunta hoja de coca en Honduras

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

La cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo salarial para 2026 y 2027 obliga a revisar el salario mínimo si la inflación interanual de diciembre supera el porcentaje pactado

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

La emergencia climática ha obligado al Estado a combinar la entrega de alimentos, acceso al agua y apoyo a productores con nuevas alternativas para intentar reducir los efectos de la falta de precipitaciones en distintas regiones del país.

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

TECNO

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Colombia

ENTRETENIMIENTO

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Gary Oldman reveló el gesto solidario que Alan Rickman mantenía en secreto durante el rodaje de “Harry Potter”

MUNDO

La Nobel iraní Narges Mohammadi denunció un aumento de la represión interna tras el inicio de la guerra

La Nobel iraní Narges Mohammadi denunció un aumento de la represión interna tras el inicio de la guerra

Un enviado de Pakistán viajará a Teherán tras recibir las exigencias de Irán para retomar el diálogo de paz

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Las cinco ciudades del mundo que ofrecen las mejores condiciones urbanas para caminar, comer sano y descansar

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta