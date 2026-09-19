Las familias de Brenda, Morena y Lara marcharán con velas y presentarán un mural a un año del triple femicidio

Familiares de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela marcharán para reclamar justicia (RS Fotos)

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A un año de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sus familias convocaron para este sábado a una jornada de homenaje y reclamo de justicia. Habrá un corte en la rotonda de La Tablada, una marcha con velas que reproducirá parte del trayecto de la camioneta en la que viajaron las jóvenes hasta el lugar donde fueron asesinadas y la presentación de un mural con sus rostros.

La manifestación fue difundida por los propios familiares en redes sociales. La convocatoria prevé que los asistentes se reúnan desde las 20 en la zona de La Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita. Esa esquina fue el último punto en el que las víctimas fueron vistas subiéndose a la Chevrolet Tracker blanca la noche del 19 de septiembre de 2025. La escena fue captada por una cámara de seguridad.

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El momento en el que las tres víctimas suben a la camioneta que las trasladó hasta el lugar donde fueron asesinadas

Los familiares pidieron que cada grupo lleve un paquete de velas para la peregrinación. Desde el punto de encuentro, los concurrentes caminarán hacia la avenida Crovara y luego en dirección a la rotonda, un lugar que durante los días posteriores a la desaparición de las chicas fue escenario de manifestaciones. Allí también se realizaron reclamos tras el hallazgo de los cuerpos en el patio de una vivienda de Florencio Varela.

Está previsto que la marcha con velas comience a las 21:30. Según explicaron los mismos familiares, la movilización buscará reconstruir de forma simbólica el inicio del recorrido que hizo la Tracker, que trasladó a las tres víctimas hasta la casa de Chañar 702, en Villa Vatteone, donde fueron asesinadas.

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La jornada se extenderá hasta la medianoche, cuando se presentará un mural en homenaje a las jóvenes y se realizará una suelta de globos.

El encuentro, en definitiva, tendrá como consigna mantener viva la memoria de las víctimas y pedir avances en la investigación.

Los allegados a las víctimas se movilizarán hasta la rotonda de La Tablada (RS Fotos)

Lara tenía 15 años. Brenda y Morena, 20. Las tres desaparecieron luego de subir a la camioneta, cerca de las 21:29 del 19 de septiembre de 2025. Sus familiares denunciaron que no regresaban a sus casas y la investigación se orientó hacia el sur del conurbano bonaerense luego de que el teléfono de Lara registrara actividad en una antena de esa zona.

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Cinco días después, efectivos de la DDI de La Matanza llegaron a la vivienda de Chañar 702. En el lugar encontraron rastros de sangre y detuvieron a dos personas que intentaban limpiar la escena. Los cuerpos de las tres jóvenes estaban enterrados en el patio trasero.

La causa pasó luego al fuero federal y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de Morón. Actualmente son 16 los detenidos. Además, hay seis prófugos.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez

Entre los acusados está Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien fue extraditado desde Perú el 4 de mayo de este año y quedó alojado en el penal de Marcos Paz. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

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La investigación apunta a una organización narco con base en el Bajo Flores y conexiones en Perú. Una de las hipótesis sostiene que el ataque pudo haber sido una represalia por el supuesto robo de cocaína a integrantes de esa estructura.

Aun así, los investigadores todavía no lograron establecer qué ocurrió con la droga ni cuál fue la participación que pudieron haber tenido Brenda, Morena y Lara en ese conflicto.