Secuestraron granadas y bombas molotov que iban a ser usadas para detonar un gasoducto en Ezeiza

Según confirmaron los agentes, las granadas estaban activadas (Gentileza: Al Sur)

Un intento de atentado fue frustrado por la Gendarmería Nacional, luego de que descubrieran varias granadas activas y bombas molotov en los Bosques de Ezeiza. Según precisaron las autoridades, los explosivos habían sido depositados cercanos a la red de gas de alta presión que abastece la región.

Todo ocurrió durante el mediodía del viernes, cuando un gendarme detectó a dos individuos armados y, al intentar identificarlos, estos abrieron fuego con armas de calibre 9 milímetros. Así, se originó un breve tiroteo y, minutos después, ambos sospechosos huyeron hacia el sur del Conurbano bonaerense.

Luego de que los sujetos se dieran a la fuga, los agentes revisaron la zona, por donde habían circulado. Fue así que encontraron dos granadas de mano listas para ser activadas, proyectiles percutidos a pocos metros de los explosivos y evidencia que indicaría que los atacantes intentaron provocar una explosión disparando contra el combustible, con el objetivo de iniciar una reacción en cadena.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Al Sur, la investigación quedó a cargo de la jueza federal Vanesa Rocuso, titular del Juzgado Federal 2, debido a que se trataría de un hecho de alta gravedad institucional, por la amenaza que representaría para la seguridad nacional.

El área donde fueron encontrados los explosivos se encuentra a 7 km de distancia del aeropuerto

Desde ese momento, se montó un operativo de seguridad que mantiene la zona fuertemente resguardada, con participación de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA), Bomberos y Policía Científica. Mientras tanto, se inició una revisión de las cámaras de seguridad para localizar a los responsables, quienes lograron escapar en una motocicleta Honda Tornado negra.

Según los resultados de las primeras pericias, los explosivos y bombas molotov fueron colocados en los caños principales señalizados como zonas de «PELIGRO: GAS DE ALTA PRESIÓN». Este detalle reforzaría la hipótesis de que se habría tratado de un ataque planificado con precisión.

Semanas atrás, encontraron una munición de guerra junto a un contenedor de basura en Palermo

La presencia de un proyectil de artillería de 75 mm, que fue encontrado en la vía pública del barrio de Palermo, generó un amplio operativo de seguridad que movilizó al Escuadrón Antibombas y a la Policía de la Ciudad. El hallazgo se había dado en una zona residencial próxima a un colegio, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos por el posible riesgo, pese a que no había actividad escolar.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 10, bajo la dirección del Dr. Capuccetti y la secretaría del Dr. Leandro Noguera, que dispuso la apertura de un expediente para establecer cómo y por quién fue descartada la munición en la vía pública.

El misil que encontraron en pleno Palermo

Según informó el Escuadrón Antibombas, el proyectil portaba su espoleta, pero carecía de carga explosiva activa, motivo por el cual se trasladó a un sitio seguro donde será detonado de manera controlada para neutralizar cualquier resto potencial de material peligroso.

El operativo se activó el 14 de enero alrededor de las 17:20 horas, cuando el encargado de un edificio localizó un paquete sospechoso junto a un contenedor de basura en la intersección de Juan Francisco Seguí y Lafinur. Al advertir que se trataba de una posible munición militar, el encargado alertó al efectivo policial asignado a la cuadra.

Después de que el agente constató la situación, pidió la intervención de los equipos especializados, que aislaron inmediatamente el área para evitar la circulación de peatones y vehículos. Durante el despliegue, los especialistas realizaron una inspección visual y emplearon equipamiento técnico para identificar el tipo y el estado del artefacto.

De esta manera, confirmaron que se trataba de un proyectil militar sin carga activa, pero recalcaron que aun en estas condiciones se requería de un protocolo estricto en su manipulación. “La intervención de personal calificado es fundamental para prevenir incidentes”, apuntaron.

Por este motivo, diversas divisiones de la Policía de la Ciudad controlaron los accesos y aseguraron que el entorno permaneciera despejado durante toda la actuación. Finalmente, destacaron la necesidad de comunicar de inmediato cualquier hallazgo de este tipo a las autoridades y de abstenerse totalmente de manipular objetos sospechosos.