Crimen y Justicia

Encontraron una munición de guerra junto a un contenedor de basura en Palermo

Se trata de un proyectil de artillería de 75 mm. Lo descubrió un vecino, que dio aviso al Escuadrón Antibombas. Lo trasladarán a un lugar seguro para hacerlo detonar

Un inusual operativo de seguridad movilizó a las fuerzas policiales en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, luego de que un vecino descubriera una munición de guerra junto a un contenedor de basura. El hallazgo se produjo en la tarde del 14 de enero, cuando el encargado de un edificio localizó un objeto sospechoso sobre la vereda, a pocos metros de la intersección de Juan Francisco Seguí y Lafinur. La presencia del artefacto, identificado posteriormente como un proyectil de artillería de 75 mm, encendió las alertas y derivó en la rápida intervención del Escuadrón Antibombas y la Policía de la Ciudad.

La zona donde fue hallado el proyectil se encuentra a escasos 60 metros de un colegio, aunque en ese momento no había actividad escolar debido al receso de verano. La noticia del hallazgo generó inquietud entre los residentes, quienes observaron cómo el perímetro era asegurado para permitir el trabajo de las autoridades especializadas. El despliegue incluyó la participación de agentes policiales y expertos en explosivos, que evaluaron la situación y tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad del área.

De acuerdo con la información confirmada por el Escuadrón Antibombas, el artefacto encontrado era un proyectil de calibre 75 mm de artillería, equipado con espoleta pero sin carga explosiva. El procedimiento llevado a cabo consistió en el traslado de la munición a un sitio seguro, donde será detonada de forma controlada para descartar cualquier tipo de riesgo. La intervención fue supervisada por el Juzgado Federal N° 10, a cargo del Dr. Capuccetti, con la secretaría bajo la responsabilidad del Dr. Leandro Noguera.

El operativo se inició alrededor de las 17.20, cuando el encargado del edificio, al disponerse a arrojar residuos en el contenedor, advirtió la presencia de un paquete que le resultó sospechoso. Según el parte oficial al que accedió, el encargado notificó al policía asignado a la cuadra, quien se acercó a constatar el objeto y, al identificarlo como un posible proyectil, solicitó la intervención de los equipos especializados. De inmediato, la zona fue acordonada para evitar la circulación de transeúntes y vehículos, mientras los especialistas evaluaban el artefacto.

El procedimiento de los técnicos en explosivos consistió en una inspección visual y el uso de equipamiento específico para determinar el tipo y estado del proyectil. Al confirmar que se trataba de una munición militar sin carga activa, los agentes procedieron a su traslado bajo estrictas medidas de seguridad. Fuentes del Escuadrón Antibombas informaron que la manipulación de estos objetos implica un protocolo riguroso, aun cuando no representen un peligro inmediato, debido a la posibilidad de daños en caso de que existan restos de material explosivo.

Las autoridades judiciales abrieron un expediente de constancia, al sospechar que la munición pudo haber sido abandonada por un vecino en la vía pública. Según la disposición del juzgado interviniente, el proyectil sería detonado en un lugar adecuado para su neutralización definitiva.

El despliegue de seguridad contó con la cooperación de varias divisiones de la Policía de la Ciudad, que se encargaron de controlar los accesos y garantizar que el entorno permaneciera despejado durante toda la intervención. Voceros policiales consultados remarcaron la importancia de notificar de inmediato a las autoridades ante la presencia de objetos sospechosos, evitando cualquier intento de manipulación por parte de particulares.

El hecho quedó bajo investigación judicial, con el objetivo de identificar el origen de la munición y determinar las circunstancias en las que fue descartada en la vía pública. Las actuaciones fueron supervisadas en todo momento por el Juzgado Federal N° 10.

Fuentes del Escuadrón Antibombas reiteraron que, ante la aparición de artefactos de origen militar, la intervención de personal calificado es fundamental para prevenir incidentes.

