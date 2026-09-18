Crimen y Justicia

Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en la causa por presunta violencia de género

Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa del dirigente por “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”. La prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga continúa vigente

Candela Arizaga
Candela Arizaga y Facundo Moyano
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Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron este viernes a la defensa de Facundo Moyano en la causa que lo investiga por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su ex pareja, Candela Arizaga. La decisión ocurre mientras sigue vigente la prohibición de acercamiento y contacto entre ambos.

Según fuentes del caso, el escrito al que accedió Infobae fue presentado ante la Fiscalía de Género Norte y atribuye la salida de los letrados a “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”.

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Hasta este jueves, Gascón y Molina habían pedido que se revisaran o dejaran sin efecto las restricciones dispuestas contra Moyano.

En paralelo, la fiscalía de Género Norte dispuso que Moyano vuelva a ser indagado. La medida apunta a determinar si existió al menos un contacto con Arizaga durante la vigencia de la prohibición, un hecho que podría encuadrar en el delito de desobediencia.

En otra resolución, la fiscal Florencia Nocerez resolvió mantener sin cambios las medidas cautelares que rigen sobre Moyano. Por ahora, no aceptó una eventual flexibilización de la perimetral, como la que había propuesto la defensa, aunque tampoco dispuso un endurecimiento de las restricciones.

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Las medidas vigentes le impiden acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella.

Miguel Molina, ahora ex abogado de Facundo Moyano
Miguel Molina, ahora ex abogado de Facundo Moyano

La causa se inició tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en Belgrano. Arizaga salió del edificio donde vive Moyano y fue interceptada por agentes de la Policía de la Ciudad. Un efectivo declaró que la joven le dijo que su pareja la había golpeado y retenido contra su voluntad. Moyano fue detenido y recuperó la libertad horas más tarde, bajo medidas cautelares.

Después, Arizaga negó haber sufrido violencia física o psicológica y también rechazó haber estado privada de su libertad.

La joven presentó escritos en los que expresó su voluntad de retomar el vínculo con el dirigente. Aunque este viernes, en una entrevista con América TV, dijo que de su parte ya no considera que siga de novia con Moyano.

En el reportaje, la influencer se refirió a versiones sobre una presunta relación de él con otra mujer y aseguró que se sintió “muy mal” con lo que trascendió, aunque aclaró que no tenía pruebas. Por eso, espera mantener una charla con dirigente para aclarar “muchas cosas”.

También evitó responder si existió algún contacto entre ambos mientras regía la restricción judicial.

Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano

La defensa de Moyano, a su vez, también hizo esta semana un planteo a la fiscalía en el que cuestionó el alcance de las restricciones y señaló que debían revisarse a la luz de las pruebas incorporadas al expediente.

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