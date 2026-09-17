Costa Rica

Gusano barrenador afecta principalmente a adultos mayores en Costa Rica: ya suma 55 casos en humanos en 2026

El Ministerio de Salud reportó una reducción del 27.6% frente al mismo periodo de 2025, aunque la mosca Cochliomyia hominivorax continúa circulando en el territorio nacional

Mano que sostiene un frasco transparente con tapa blanca con una larva en el fondo.
Los adultos mayores de 65 años concentraron 27 de los 55 casos registrados en el país durante el periodo analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica registró 55 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos durante las primeras 35 semanas epidemiológicas de 2026, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cifra representa una reducción frente al mismo periodo del año anterior. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 35 de 2025 se habían confirmado 76 casos, lo que significa que durante 2026 se contabilizaron 21 casos menos, equivalentes a una disminución del 27.63%.

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Pese a esta reducción, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa debido a que la mosca responsable del gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax, continúa circulando en el territorio nacional.

La miasis por gusano barrenador es además un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud, de conformidad con el Reglamento de Vigilancia de la Salud y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

Adultos mayores concentran casi la mitad de los casos

Los datos oficiales muestran que la enfermedad se ha presentado principalmente entre personas adultas y adultas mayores.

De los 55 casos registrados hasta la semana epidemiológica 35, 27 corresponden a personas de 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 49% del total.

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Por otra parte, 25 casos fueron identificados en personas con edades entre los 20 y 64 años, equivalentes a cerca del 45% de las notificaciones.

En conjunto, ambos grupos representan 52 de los 55 casos registrados durante el periodo analizado.

La distribución por sexo también muestra una diferencia marcada.

Los hombres concentraron el 69.09% de los casos, con 38 notificaciones, y presentaron una tasa de incidencia de 1.5 casos por cada 100,000 habitantes.

Las mujeres representaron el 30.91%, con 17 casos, y una tasa de incidencia de 0.7 por cada 100,000 habitantes.

Fotografía macro de una mosca del gusano barrenador iridiscente posada en una hoja verde con gotas de agua, mostrando sus ojos rojizos y alas transparentes.
Las autoridades mantienen vigente la emergencia sanitaria para el control y erradicación del gusano barrenador, debido a que la mosca continúa circulando en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alajuela y Puntarenas lideran en cantidad de casos

La distribución geográfica evidencia presencia de la enfermedad en las siete provincias del país.

Alajuela y Puntarenas registraron el mayor número de casos, con 11 cada una.

Les siguen San José y Guanacaste, con 9 casos por provincia; Limón, con 6; Heredia, con 5; y Cartago, con 4.

Sin embargo, al analizar las tasas de incidencia en relación con la población, Guanacaste y Puntarenas presentan los valores más altos del país, con 2.2 casos por cada 100,000 habitantes.

En Limón, la tasa alcanza 1.3 casos por cada 100,000 habitantes, mientras Alajuela registra 1.0; Heredia, 0.9; Cartago, 0.7; y San José, 0.5.

Para el conjunto del país, la tasa acumulada es de 1.1 casos por cada 100,000 habitantes.

Por regiones rectoras del Ministerio de Salud, la Región Chorotega concentra la mayor cantidad de casos, con 9 de los 55 reportados hasta la semana epidemiológica 35.

País mantiene emergencia sanitaria

Costa Rica mantiene vigente una Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación del gusano barrenador, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 44382-MAG.

Ante la circulación persistente de la mosca en el territorio nacional, las autoridades insisten en que la detección de un caso sospechoso debe activar inmediatamente la coordinación entre distintas instituciones bajo el enfoque denominado Una Sola Salud.

En esa estrategia participan el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mediante el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y, cuando corresponde, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El objetivo es identificar de manera temprana tanto casos sospechosos en humanos como animales y garantizar su atención y control.

Los hombres representaron el 69,09% de los casos de miasis por gusano barrenador reportados durante 2026.
Los hombres representaron el 69,09% de los casos de miasis por gusano barrenador reportados durante 2026.

¿Cuáles son los síntomas?

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a los servicios de salud ante la aparición de signos compatibles con la enfermedad.

Entre los principales síntomas se encuentran dolor, malestar o picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel y presencia de una herida con secreción.

También puede existir una sensación de movimiento dentro de la lesión y, en algunos casos, pueden observarse directamente huevecillos o larvas.

El Ministerio de Salud recomienda mantener una adecuada higiene personal, incluido el lavado frecuente de manos con agua y jabón, además de garantizar el tratamiento y cuidado adecuado de cualquier herida siguiendo las indicaciones de los profesionales de salud.

Las autoridades también llaman a vigilar las heridas de los animales domésticos y de producción.

En caso de detectar animales con gusaneras, la recomendación es comunicarlo al MAG-SENASA o al MINAE, según corresponda, para garantizar una intervención oportuna y reducir el riesgo de propagación.

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