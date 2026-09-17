Honduras

Alerta por gusano barrenador en la capital: Honduras alcanza en nueve meses los casos registrados en todo 2025

El país acumula 299 casos en 2026, la misma cantidad registrada durante todo el año pasado, mientras las autoridades refuerzan vigilancia y prevención.

Honduras acumula 299 casos humanos de gusano barrenador en 2026, una cifra que ya iguala el total registrado durante todo 2025 y que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica. (FOTO: Infobae)
Honduras acumula 299 casos humanos de gusano barrenador en 2026, una cifra que ya iguala el total registrado durante todo 2025 y que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica. (FOTO: Infobae)
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La Secretaría de Salud emitió una alerta sanitaria en el Distrito Central ante el incremento de casos de gusano barrenador en humanos, una enfermedad parasitaria que ha vuelto a convertirse en un problema de salud pública en Honduras.

El dato que encendió las alarmas es la velocidad del aumento: Honduras acumula 299 casos en lo que va de 2026, una cifra que ya iguala el total reportado durante todo 2025.

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La alerta busca fortalecer la vigilancia epidemiológica, acelerar la detección de nuevos casos y promover que las personas busquen atención médica ante cualquier lesión sospechosa, especialmente en Tegucigalpa y Comayagüela, donde las autoridades han identificado un incremento.

El llamado gusano barrenador corresponde a las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, capaz de afectar a animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos.

La infestación provoca una condición conocida como miasis. Las moscas depositan huevos sobre heridas abiertas o determinadas cavidades corporales y, cuando las larvas emergen, penetran en los tejidos vivos y comienzan a alimentarse de ellos.

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La infestación parasitaria puede desarrollarse cuando las larvas de una mosca ingresan en heridas o lesiones expuestas. (FOTO: Proceso Digital)
La infestación parasitaria puede desarrollarse cuando las larvas de una mosca ingresan en heridas o lesiones expuestas. (FOTO: Proceso Digital)

La Organización Panamericana de la Salud advierte que las lesiones pueden provocar dolor intenso, picazón y destrucción de tejido. Además, pueden aparecer infecciones bacterianas secundarias que agravan el cuadro si no existe tratamiento oportuno.

El riesgo aumenta cuando una persona tiene heridas, úlceras o lesiones expuestas que permanecen sin adecuada limpieza o protección.

Por esa razón, Salud pidió reforzar la higiene, mantener cubiertas y vigiladas las heridas y acudir rápidamente a un establecimiento sanitario cuando aparezcan signos inusuales.

La recomendación cobra especial importancia porque el problema puede avanzar mientras las larvas permanecen dentro de la lesión. La atención médica temprana permite evaluar la extensión de la infestación y realizar el manejo correspondiente.

La OPS señala que la enfermedad también puede afectar cavidades naturales como nariz, boca, oído u ojos, aunque la presentación depende de cada caso.

La miasis provocada por el gusano barrenador puede causar dolor, irritación y daño en los tejidos, por lo que Salud insiste en buscar atención médica ante cualquier cambio inusual en una herida. (FOTO: La Stampa)
La miasis provocada por el gusano barrenador puede causar dolor, irritación y daño en los tejidos, por lo que Salud insiste en buscar atención médica ante cualquier cambio inusual en una herida. (FOTO: La Stampa)

El aumento de casos humanos ocurre dentro de un fenómeno regional más amplio.

El gusano barrenador había sido erradicado de Centroamérica hace más de dos décadas mediante campañas sanitarias, pero posteriormente reapareció en la región.

Durante 2026, Honduras ha fortalecido la preparación de personal de Salud, SENASA, instituciones ambientales y otros organismos para enfrentar nuevamente esta amenaza.

La enfermedad tiene un fuerte impacto en ganadería y sanidad animal, lo que obliga a coordinar acciones entre salud humana, salud animal y ambiente bajo el denominado enfoque de Una Salud.

El incremento de casos en Tegucigalpa y Comayagüela motivó una alerta específica para el Distrito Central. (FOTO: Proceso Digital)
El incremento de casos en Tegucigalpa y Comayagüela motivó una alerta específica para el Distrito Central. (FOTO: Proceso Digital)

La alerta sanitaria no significa que toda la población del Distrito Central esté infectada ni que el parásito se transmita directamente de una persona a otra.

Su importancia radica en detectar rápidamente los casos y reducir las condiciones que permiten que las moscas encuentren heridas donde depositar sus huevos.

Con 299 casos ya contabilizados en nueve meses, Honduras alcanzó anticipadamente el registro de todo 2025. El dato convierte la vigilancia durante los próximos meses en un factor clave para determinar si el país logra frenar el crecimiento o termina 2026 con una cifra considerablemente mayor.

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