Capturaron a un hombre tras una denuncia por grooming en Salta

Una denuncia por grooming en San Antonio de los Cobres derivó en una investigación penal y en la detención de un hombre de la misma localidad.

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En San Antonio de los Cobres, localidad de la provincia de Salta, una denuncia presentada por el padre de una adolescente de 16 años derivó en una investigación por la presunta comisión del delito de grooming y en la detención de un hombre que vive en la misma localidad. La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

La investigación se inició luego de que el denunciante detectara intercambios en una red social entre su hija y un adulto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los mensajes tendrían contenido sexual y habrían incluido pedidos de imágenes a la adolescente.

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Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el expediente avanzó con la entrega del teléfono utilizado en las conversaciones y otros elementos aportados por el padre. A partir de ese material, los investigadores lograron identificar a un sospechoso y solicitaron una serie de medidas judiciales para preservar dispositivos y otros soportes digitales que podrían resultar de interés para el caso.

De acuerdo con el análisis de los mensajes, el adulto planteó la posibilidad de tener un encuentro presencial. Ese aspecto fue incorporado a las actuaciones como parte de las circunstancias que son analizadas por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.

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La información disponible no detalla el período durante el cual se produjeron los contactos ni la cantidad de mensajes bajo revisión. Tampoco se difundieron las identidades de la menor, de su padre ni del hombre detenido, una reserva que se vincula con la protección de las personas involucradas y con el desarrollo de la investigación penal.

La investigación se inició cuando el padre de la adolescente detectó mensajes en una red social entre su hija y un adulto.

Con el material reunido durante la etapa inicial, la Fiscalía requirió una orden de allanamiento ante la Oficina Judicial de Garantías del distrito Centro. El pedido incluyó el ingreso al domicilio del investigado, el secuestro de posibles pruebas digitales y la detención del sospechoso.

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La medida fue autorizada y ejecutada durante las últimas horas por personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. El procedimiento se realizó en San Antonio de los Cobres, donde reside el hombre señalado en la denuncia.

El hombre detenido será imputado por la presunta comisión de grooming, figura contemplada en el artículo 131 del Código Penal argentino.

Nuevo detenido en la causa por grooming y abuso sexual de menores

A finales de agosto, la detención de un nuevo imputado por grooming elevó a 16 la cantidad de acusados en la causa por presuntos abusos sexuales contra adolescentes en Villa de María del Río Seco.

El expediente, a cargo de la fiscal de Deán Funes Analía Cepede, se inició a comienzos de julio y mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones.

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El último arresto ocurrió en la zona rural donde trabajaba el sospechoso. El hombre quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal.

Según informó ElDoce.tv, realizaba tareas vinculadas con la actividad rural y será trasladado a Cruz del Eje.

El procedimiento coincidió con el comienzo de las declaraciones indagatorias de los primeros acusados. La investigación también mantiene una orden de captura contra otro sospechoso que se encuentra fuera de Córdoba.

La causa comenzó con siete detenidos. Luego, la cifra ascendió a 14, dentro de un total de 15 órdenes de detención, con un prófugo.

Con la incorporación del último acusado, el expediente reúne ahora 16 detenidos. ElDoce.tv indicó que la búsqueda del hombre requerido sigue vigente.