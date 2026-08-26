Crimen y Justicia

Apuñalaron a un hombre durante una pelea callejera en Córdoba y hay tres detenidos

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en calle Juan Islas al 1500 de la localidad de Río Cuarto. La víctima permanece internada

Un hombre fue apuñalado tras una discusión en Río Cuarto y hay tres detenidos
Un hombre fue apuñalado tras una discusión en Río Cuarto y hay tres detenidos
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Un episodio de violencia alteró la madrugada en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Una discusión escaló en gravedad hasta terminar con un hombre de 36 años apuñalado y tres detenidos.

El hecho tuvo lugar en calle Juan Islas al 1500, en la zona oeste de la ciudad, donde las autoridades aún intentan esclarecer el origen y desarrollo de la confrontación.

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Vecinos del sector alertaron sobre disturbios en la vía pública cerca de la 1 de la mañana, cuando la calma habitual del barrio se vio interrumpida por gritos y movimientos inusuales. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el aviso y encontraron a un hombre herido con lesiones provocadas por un arma blanca, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital San Antonio de Padua.

El personal médico del hospital confirmó que la víctima ingresó con heridas compatibles con un ataque a cuchillazos. Los profesionales de guardia brindaron las primeras atenciones y lograron estabilizar su estado, aunque permanece internado bajo observación.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la agresión se produjo en el marco de una discusión cuya causa es motivo de investigación. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona tras asistir al herido y, en el marco del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales, los detenidos permanecen bajo custodia mientras se determina el grado de participación de cada uno en el episodio. La Fiscalía interviniente trabaja en la recolección de testimonios y análisis de pruebas para esclarecer cómo se originó la pelea y en qué circunstancias exactas se produjo la agresión.

Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría iniciado por una discusión verbal que escaló hasta derivar en una pelea física. No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis y aguardan los resultados de las entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

Los efectivos policiales procedieron al secuestro de elementos que podrían tener vinculación con el ataque, entre ellos un cuchillo que será peritado en las próximas horas. Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y se les notificó de su situación procesal, en tanto el caso fue caratulado inicialmente como lesiones graves.

El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas para preservar la escena y evitar la alteración de pruebas. Se espera que este miércoles los detenidos sean indagados para avanzar en la determinación de sus roles en el incidente. La calificación legal del hecho podría modificarse, según la evolución del estado de salud de la víctima y el avance de la investigación.

La víctima permanece internada tras el ataque
La víctima permanece internada tras el ataque

Hace tan solo un mes, una discusión por un trabajo de herrería terminó de manera trágica en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde el dueño de una carnicería y el herrero que realizaba tareas en el comercio murieron tras enfrentarse con armas blancas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró a dos hombres tendidos en el piso.

Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, propietario del comercio. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros estaba el otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, cuya identidad completa todavía no había sido establecida al cierre de esta nota.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con el que finalmente mantuvo la discusión.

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