Trasladaron a un instituto de menores al adolescente acusado de prender fuego a su ex pareja en Tucumán

El menor estará detenido por un mes, según dispuso la Justicia de Menores (Ministerio de Seguridad de Tucumán)

Guardar

Luego de que la Justicia de Menores ordenara la detención del adolescente de 17 años acusado del intento de homicidio de su ex pareja, una joven de 24 años que sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax en Tucumán, se dispuso su traslado al Instituto Socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz.

La medida se dictó durante una audiencia privada, realizada a pedido de la defensa del imputado. Así, se determinó que el joven permanezca detenido durante 30 días, tras una resolución que hizo lugar de forma parcial al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF).

PUBLICIDAD

Actualmente, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, que subroga el fiscal Pedro Gallo. No obstante, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa fue la encargada de presentar la acusación ante el juez.

Según la información obtenida por Contexto Tucumán, el hecho fue encuadrado como tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Durante la audiencia, la Fiscalía apuntó que el ataque ocurrió en un contexto de desigualdad de poder dentro de la relación que mantenían la víctima y el acusado.

PUBLICIDAD

La casa en donde ocurrió el ataque

Durante la audiencia, Pedrosa sostuvo que el método atribuido al adolescente fue determinante para la calificación legal. “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte, como es el fuego, y la zona sobre la cual se produjo el ataque”, afirmó.

De la misma forma, la auxiliar fiscal explicó que el hecho “se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían”.

PUBLICIDAD

En este sentido, la funcionaria señaló que las lesiones se concentraron en la cara, el cuello y el tórax, áreas que consideró vitales por su cercanía con el sistema respiratorio. También indicó que el uso del fuego reflejaría “un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad”.

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el episodio se produjo el domingo 13 de septiembre, cerca de las 06:30 horas, en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, donde convivían la joven y el adolescente.

PUBLICIDAD

La Fiscalía aseguró que el ataque se dio en un contexto de extrema violencia

En ese momento, la acusación planteó que ambos habrían discutido por celos después de que la mujer ingresara a la habitación. Fue así que el adolescente habría amenazado con quemar la ropa de su ex pareja.

Tras esta intimidación, el joven retiró prendas de un placard y buscó una botella de alcohol. Luego de que la mujer le dijera que seguiría con su vida y que él debía hacer lo mismo, el acusado presuntamente le arrojó el líquido en el rostro y encendió un encendedor.

PUBLICIDAD

Las llamas alcanzaron a la joven desde el mentón hasta el pecho, según expuso la Fiscalía. A raíz de esto, los familiares de la víctima la auxiliaron y la trasladaron para que pudiera recibir atención médica.

Desde ese momento, la joven continúa internada en el Hospital Eva Perón. Durante la audiencia se informó que había recibido el alta médica el lunes, aunque debió regresar al centro de salud el martes para una nueva internación.

PUBLICIDAD

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal había pedido que el imputado quedara preventivamente alojado durante tres meses en el Cura Brochero. Además, solicitó medidas previstas en el nuevo Régimen Penal Juvenil, entre ellas estudios, capacitaciones sobre género y tratamiento psicológico.

Finalmente, el juez dispuso la detención por un mes y ordenó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) implementar las medidas complementarias requeridas por la Fiscalía.

PUBLICIDAD