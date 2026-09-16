Crimen y Justicia

Traficaban cocaína oculta en la estructura de un auto y fueron detenidos en Entre Ríos

Un can de la fuerza policial provincial señaló el vehículo durante un operativo caminero y permitió localizar 20 paquetes en puertas y bajo el capot

Agentes policiales examinan paquetes azules colocados sobre el asfalto junto a maletines periciales y carteles oficiales
La cocaína estaba oculta en un Volkswagen Bora gris que circulaba de norte a sur por el norte de Entre Ríos. (Ahora El Día)
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Más de 20 kilos de cocaína fueron secuestrados en un control vial en Entre Ríos, en un procedimiento realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, ubicado en el norte de la provincia. La intervención derivó en la detención de cinco hombres, la incautación de dos vehículos y el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El operativo se desarrolló durante los controles vehiculares de rutina realizados por la Policía de Entre Ríos en el puesto caminero de Paso Telégrafo. En una primera instancia, los agentes detuvieron un Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad.

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Según informó el portal Ahora El Día, el cargamento estaba oculto en un Volkswagen Bora gris que circulaba de norte a sur y fue inspeccionado tras la reacción de una perra entrenada para detectar narcóticos. La sustancia fue hallada en distintos sectores del automóvil, incluidas sus puertas y compartimentos bajo el capot.

Mientras los efectivos trabajaban sobre ese automóvil, detectaron la circulación de un segundo vehículo que avanzaba detrás de él en la misma dirección. Se trataba de un Volkswagen Bora gris, conducido por un hombre con domicilio en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

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La proximidad entre ambos rodados y las tareas efectuadas en el lugar llevaron a los investigadores a considerar que sus ocupantes podían mantener una vinculación.

La inspección del Bora contó con la participación de la División Canes. Durante la revisión externa, la perra detectora de narcóticos Lila marcó la puerta trasera izquierda del vehículo, una señal que llevó a los uniformados a ampliar el control.

Tras esa reacción, la Policía comunicó lo ocurrido al Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos. En el expediente también intervino la secretaria Silvia González, según la información oficial del procedimiento.

Paquetes envueltos en plástico azul con marcadores numéricos y carteles de la Policía de Entre Ríos dispuestos sobre un plástico transparente
Los paquetes de droga secuestrados por la Policía de Entre Ríos permanecen exhibidos con marcadores numéricos en el puesto caminero Paso Telégrafo. (Ahora El Día)

La Justicia ordenó la convocatoria de personal especializado de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz. Con testigos civiles presentes, los agentes realizaron una requisa detallada del automóvil para verificar la existencia de sustancias prohibidas.

La revisión permitió localizar 20 paquetes compactos envueltos en film azul. Los envoltorios estaban distribuidos en espacios de las puertas del Bora y en sectores ubicados debajo del capot, de acuerdo con el reporte de la fuerza provincial.

Los análisis preliminares realizados en el lugar determinaron que el material encontrado correspondía a clorhidrato de cocaína. El pesaje posterior estableció un total de 20 kilos con 720 gramos de esa sustancia.

Por disposición del juzgado interviniente, los cuatro ocupantes del Fiat Siena y el conductor del Volkswagen Bora quedaron detenidos e incomunicados. Hasta el momento, no se informaron sus identidades ni se difundieron detalles sobre una eventual imputación formal.

La investigación deberá definir si los hombres actuaban bajo una misma organización o si mantenían otro tipo de relación vinculada al transporte de la droga. La hipótesis de una coordinación entre ambos vehículos surge de las tareas desarrolladas durante el control, según informó la Policía.

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