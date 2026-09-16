Comienza el juicio por el trágico choque sobre la ruta 29 en el que murió una familia completa

Las víctimas del choque

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El empresario agroganadero Eduardo Owen Cavanagh será juzgado desde este miércoles en un juicio por homicidio culposo agravado, a raíz del trágico choque que protagonizó en febrero del 2022 sobre la ruta provincial 29, en el que murieron cinco integrantes de una familia que viajaban en un auto.

El debate se iniciará a las 9 en el Juzgado Correccional N.° 2 de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. La acusación sostiene que Cavanagh, de 48 años, invadió el carril contrario con una Toyota Hilux SW4 el 20 de febrero de ese año, a la altura del kilómetro 103 de la ruta, cerca de General Belgrano.

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En el Renault Clio viajaban Guillermo Sebastián Martínez, de 36 años; Ruth de los Ángeles Figueroa, de 29; Felipe Giuliano Martínez, de 2; Agustina Lucila Meza, de 4; y Cristian Adrián Onieva, de 46. Los cinco ocupantes murieron en el lugar del impacto.

Así quedó el vehiculo en el que viajaba la familia Martínez

Las víctimas integraban una caravana de tres vehículos que había partido de Moreno con destino a Ayacucho, donde asistirían a un cumpleaños familiar. El Clio circulaba detrás de un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa, este último conducido por Fernando Spahn, cuñado de Martínez.

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Tras la colisión, la camioneta se detuvo sobre la banquina, a casi 100 metros del punto de impacto. Los dos hijos menores de edad de Cavanagh, que viajaban en la 4x4, sufrieron heridas leves.

La acusación apunta a una conducción imprudente

La fiscalía imputó a Cavanagh por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo con motor y por la multiplicidad de víctimas. La figura prevé penas de entre tres y seis años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de entre cinco y diez años.

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Juan Manuel Dávila estará a cargo de la fiscalía durante el juicio, mientras que la defensa del acusado será ejercida por los abogados Gustavo García, Facundo Nimer Echave y Federico Larruy.

La querella, que representa a los familiares de las víctimas, será encabezada por Juan Tiberio, del estudio de Fernando Burlando.

Eduardo Owen Cavanagh

Si bien la defensa de Cavanagh sostiene que el clima (la lluvia) y el estado de la ruta (con ondulaciones en el asfalto) desencadenaron la tragedia, Tiberio rechazó esa explicación y asegura que la acusación se apoya en la velocidad a la que circulaba el vehículo y en antecedentes de infracciones de tránsito atribuidos al imputado.

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El inicio del proceso oral estaba previsto inicialmente para octubre de 2025, pero distintos planteos de la defensa postergaron el debate. Dos días antes de aquella fecha, la fiscalía y la defensa habían evaluado un juicio abreviado con una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir.

Los familiares de las víctimas cuestionaron esa alternativa. El fiscal Mario Rafael Pérez se excusó posteriormente del caso por “pérdida de objetividad”, y Dávila fue designado para intervenir en el juicio que comienza este miércoles.

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