Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre que intentó hablar con su ex, ella se negó y la chocó con su moto en Chaco

Una mujer de 34 años aseguró que su expareja la interceptó mientras manejaba una motocicleta, provocó su caída y escapó en la localidad de Fontana

Composición de dos fotos: a la izquierda una persona con el rostro lesionado y a la derecha un hombre de espaldas dentro de una comisaría
Un hombre de 33 años fue detenido en Fontana por una causa de lesiones leves en contexto de violencia de género tras la denuncia de su expareja. (Diario Chaco)
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Un hombre de 33 años fue detenido el martes en Fontana, pronvicia de Chaco, acusado de lesiones leves en contexto de violencia de género tras una denuncia presentada por su expareja, una mujer de 34 años. La denunciante sostuvo que el acusado la interceptó cuando circulaba en motocicleta, realizó una maniobra que causó su caída y luego escapó del lugar.

El episodio ocurrió mientras la víctima tenía vigente una prohibición de acercamiento contra el hombre y contaba con un botón de pánico de la aplicación Alerta Mujer. Según manifestó, esas medidas ya habían sido vulneradas en otras ocasiones durante los cuatro meses transcurridos desde la separación.

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Según informó el portal Diario Chaco, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género. Tras la denuncia y el examen médico realizado a la mujer, la Policía localizó al acusado en las inmediaciones de la avenida 25 de Mayo y la Ruta Nacional 11, donde concretó su aprehensión.

De acuerdo con el relato efectuado ante la Policía, el hecho se produjo el lunes cerca de las 14, en la zona de avenida 25 de Mayo al 2800 y la Ruta Nacional 11. La mujer indicó que transitaba en su motocicleta cuando fue abordada por su expareja, identificado en las actuaciones como O.R.R.

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Según la denuncia, el hombre le pidió conversar, pero ella se negó. En ese contexto, el acusado habría efectuado una maniobra con el vehículo que conducía. La víctima afirmó que esa acción la hizo perder estabilidad y caer sobre el asfalto.

Como resultado de la caída, la mujer sufrió heridas en el rostro. Más tarde fue examinada por profesionales de la División Medicina Legal, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, según informó la fuerza policial.

La causa fue caratulada de manera provisoria como supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género. La intervención judicial busca determinar las circunstancias del episodio denunciado y la eventual responsabilidad del detenido.

Detalle de marcas de golpes y escoriaciones en el hombro, la mano y la ceja de una mujer
La víctima tenía una prohibición de acercamiento contra el acusado y contaba con un botón de pánico de la aplicación Alerta Mujer. (Diario Chaco)

La mujer declaró que se separó del acusado hace alrededor de cuatro meses por situaciones de violencia física y verbal ocurridas durante la relación. Ambos son padres de seis hijos menores de edad, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

También aseguró que contaba con una medida judicial de prohibición de acercamiento contra su expareja. En su presentación, sostuvo que el hombre habría incumplido esa restricción en reiteradas oportunidades, un aspecto que también forma parte de las actuaciones que analiza la Justicia.

La existencia de una medida de protección y de un dispositivo de alerta es uno de los elementos relevantes del caso. La Fiscalía deberá establecer si hubo incumplimientos previos y si esos hechos derivaron en intervenciones judiciales adicionales.

Después de la denuncia, la víctima fue trasladada a Medicina Legal para la constatación de las heridas. El informe médico consignó lesiones leves, mientras que la investigación sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Género.

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