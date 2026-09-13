Crimen y Justicia

Revelaron los resultados de la autopsia al gestor asesinado en Córdoba y analizarán el rol de los detenidos

Una mujer y tres hombres fueron acusados por el crimen de Rolando Álvez (44) en la localidad de Villa María. Mientras tanto, las autoridades buscan reconstruir el hecho

La gestoría en donde fue asesianda la víctima (Gentileza: El Doce.tv)
La gestoría en donde fue asesianda la víctima (Gentileza: El Doce.tv)
Guardar

En medio de la investigación por el crimen de Rolando Álvez, el gestor de 44 años que recibió un disparo durante un asalto en una oficina de Villa María, provincia de Córdoba, este sábado la autopsia confirmó la causa de la muerte. Asimismo, las autoridades analizarán el rol que habrían tenido las cuatro personas detenidas.

Poco después de que se dieran a conocer los resultados del informe forense, a cargo del médico Gustavo Rodríguez, se estableció que Álvez murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de arma de fuego.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, el fiscal René Bosio, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, comunicó que la causa quedó calificada como homicidio en ocasión de robo doblemente agravado por el uso de arma en poblado y en banda.

A partir de los datos recolectados, las autoridades procuran determinar la secuencia completa del robo, el ataque y la fuga de quienes habrían participado. De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, Bosio señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y afirmó que “hay muchísimas cosas que ver”.

PUBLICIDAD

El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)
El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)

Por el momento, hay cuatro personas detenidas por el caso. Según indicó el fiscal, las detenciones se concretaron en la localidad de Pilar y alcanzaron a una mujer de 40 años y a tres hombres de 44, 43 y 40. Uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una gestoría situada en calle Entre Ríos al 1600, en la localidad de Villa María. Tras el ataque, Álvez recibió asistencia en el lugar y Bomberos Voluntarios lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde murió.

A partir de testimonios y otras medidas de investigación, los investigadores localizaron una Chevrolet Tracker en bulevar Vélez Sarsfield, cerca del acceso a la colectora de la autopista. El vehículo quedó vinculado con los movimientos posteriores al asalto.

Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)
Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)

Horas más tarde, los efectivos policiales interceptaron una Toyota Hilux sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Pilar. En ese procedimiento detuvieron a los cuatro acusados y secuestraron ambos vehículos. Además, se incautó un arma de fuego con cartuchos y una suma de dinero en pesos, dólares y cheques, elementos que serán sometidos a peritajes.

Crimen de Lucas Tissera: la familia pide que la muerte de la víctima sea investigada como robo

La Justicia de Córdoba investiga el asesinato de Lucas Tissera, un hombre de 30 años que murió tras ser apuñalado el 5 de agosto en el barrio Cooperativa Los Paraísos. Hasta el momento, un sospechoso fue detenido y la pesquisa intenta determinar si el ataque ocurrió cuando la víctima procuraba recuperar la bicicleta de su sobrina.

El hecho se registró en la calle Miguel de Mármol al 4100, en la capital cordobesa, cuando la víctima había intentado recuperar la bicicleta que le habían robado a una sobrina. En ese momento, fue apuñalado por el presunto ladrón y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero murió a raíz de las heridas.

La víctima murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local
La víctima murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local

Poco después del ataque, se difundieron imágenes que mostrarían parte de la secuencia. En el registro se observa a una persona con remera naranja y un arma blanca, mientras Tissera intenta defenderse. El video fue incorporado al expediente y será analizado para reconstruir la mecánica del ataque y establecer la eventual responsabilidad penal del detenido.

Según el relato de allegados a la víctima, Tissera trasladaba la bicicleta de una sobrina para repararla cuando fue abordado por el presunto agresor, quien habría intentado robársela. El hombre habría intentado recuperar el rodado y, en ese contexto, recibió la puñalada fatal.

Después del episodio, la Policía arrestó a un sospechoso que tenía una herida cortante en el cuello, aunque fuera de gravedad. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti.

No obstante, los familiares de Tissera reclamaron que el expediente sea investigado como un homicidio en ocasión de robo. La Fiscalía deberá definir la calificación legal a partir de los testimonios, las imágenes y el resto de las pruebas reunidas.

Temas Relacionados

CórdobaVilla MaríaHomicidioRobosPolicía de CórdobaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia oculta del narco que “mata por gusto” y al que ninguna cárcel pudo frenar: sus curiosos pedidos a la Justicia

César Morán de La Cruz, más conocido como “El Loco César”, mantiene su dominio sobre la Villa 31, hace más de dos décadas, pese a que está preso desde 2012. Un golpe de la PFA a su organización demuestra que sigue vigente

La historia oculta del narco que “mata por gusto” y al que ninguna cárcel pudo frenar: sus curiosos pedidos a la Justicia

El desafío de la justicia porteña ante el nuevo régimen penal juvenil: denuncias indiscriminadas y aumento de causas

“Lo que antes se resolvía en la puerta de un colegio, ahora se va a tramitar en un expediente”, alertaron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires

El desafío de la justicia porteña ante el nuevo régimen penal juvenil: denuncias indiscriminadas y aumento de causas

Imputaron a un adolescente de 16 años por el homicidio de un joven de 19 en Río Negro

La Fiscalía formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El joven de 19 años murió tras recibir un disparo en una vivienda de calle Rivadavia al 4300

Imputaron a un adolescente de 16 años por el homicidio de un joven de 19 en Río Negro

Misterio por el hallazgo de un cuerpo en un parque industrial de Neuquén: presentaba signos de haber sido calcinado

El cadáver corresponde a un hombre y fue encontrado en la zona de meseta de Centenario. La fiscalía ordenó una autopsia para identificar a la víctima y determinar las causas de muerte

Misterio por el hallazgo de un cuerpo en un parque industrial de Neuquén: presentaba signos de haber sido calcinado

“Los siete acusados por la sustracción saben qué pasó con Loan Peña”, aseguró la fiscal del caso

Tamara Pourcell se refirió a los avances en el juicio que busca esclarecer la desaparición del niño en Corrientes. Además, destacó que “se está rompiendo el silencio” entre los sospechosos

“Los siete acusados por la sustracción saben qué pasó con Loan Peña”, aseguró la fiscal del caso

DEPORTES

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS

TELESHOW

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

Tamara Paganini recordó su historia con El Potro Rodrigo y cómo intentó conquistarlo: “Acariciame con las pestañas”

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand al reemplazarla en su programa: “Hay que retenerla a la señora”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

“Nunca he tenido tiempo para la nostalgia”: Alfredo Arias cuenta cómo vive su identidad argentina después de 56 años en París

Indonesia activó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas

Panamá recibirá $500 millones para apoyar a 3.300 empresas, entre ellas 1.000 lideradas por mujeres

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota