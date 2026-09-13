Revelaron los resultados de la autopsia al gestor asesinado en Córdoba y analizarán el rol de los detenidos

La gestoría en donde fue asesianda la víctima (Gentileza: El Doce.tv)

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En medio de la investigación por el crimen de Rolando Álvez, el gestor de 44 años que recibió un disparo durante un asalto en una oficina de Villa María, provincia de Córdoba, este sábado la autopsia confirmó la causa de la muerte. Asimismo, las autoridades analizarán el rol que habrían tenido las cuatro personas detenidas.

Poco después de que se dieran a conocer los resultados del informe forense, a cargo del médico Gustavo Rodríguez, se estableció que Álvez murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de arma de fuego.

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A raíz de esto, el fiscal René Bosio, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del Tercer Turno de Villa María, comunicó que la causa quedó calificada como homicidio en ocasión de robo doblemente agravado por el uso de arma en poblado y en banda.

A partir de los datos recolectados, las autoridades procuran determinar la secuencia completa del robo, el ataque y la fuga de quienes habrían participado. De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, Bosio señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y afirmó que “hay muchísimas cosas que ver”.

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El momento en el que el grupo fue detenido (Gentileza: El Doce.tv)

Por el momento, hay cuatro personas detenidas por el caso. Según indicó el fiscal, las detenciones se concretaron en la localidad de Pilar y alcanzaron a una mujer de 40 años y a tres hombres de 44, 43 y 40. Uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una gestoría situada en calle Entre Ríos al 1600, en la localidad de Villa María. Tras el ataque, Álvez recibió asistencia en el lugar y Bomberos Voluntarios lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde murió.

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A partir de testimonios y otras medidas de investigación, los investigadores localizaron una Chevrolet Tracker en bulevar Vélez Sarsfield, cerca del acceso a la colectora de la autopista. El vehículo quedó vinculado con los movimientos posteriores al asalto.

Los elementos que fueron secuestrados durante el operativo (Gentileza: El Doce.tv)

Horas más tarde, los efectivos policiales interceptaron una Toyota Hilux sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Pilar. En ese procedimiento detuvieron a los cuatro acusados y secuestraron ambos vehículos. Además, se incautó un arma de fuego con cartuchos y una suma de dinero en pesos, dólares y cheques, elementos que serán sometidos a peritajes.

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Crimen de Lucas Tissera: la familia pide que la muerte de la víctima sea investigada como robo

La Justicia de Córdoba investiga el asesinato de Lucas Tissera, un hombre de 30 años que murió tras ser apuñalado el 5 de agosto en el barrio Cooperativa Los Paraísos. Hasta el momento, un sospechoso fue detenido y la pesquisa intenta determinar si el ataque ocurrió cuando la víctima procuraba recuperar la bicicleta de su sobrina.

El hecho se registró en la calle Miguel de Mármol al 4100, en la capital cordobesa, cuando la víctima había intentado recuperar la bicicleta que le habían robado a una sobrina. En ese momento, fue apuñalado por el presunto ladrón y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero murió a raíz de las heridas.

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La víctima murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local

Poco después del ataque, se difundieron imágenes que mostrarían parte de la secuencia. En el registro se observa a una persona con remera naranja y un arma blanca, mientras Tissera intenta defenderse. El video fue incorporado al expediente y será analizado para reconstruir la mecánica del ataque y establecer la eventual responsabilidad penal del detenido.

Según el relato de allegados a la víctima, Tissera trasladaba la bicicleta de una sobrina para repararla cuando fue abordado por el presunto agresor, quien habría intentado robársela. El hombre habría intentado recuperar el rodado y, en ese contexto, recibió la puñalada fatal.

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Después del episodio, la Policía arrestó a un sospechoso que tenía una herida cortante en el cuello, aunque fuera de gravedad. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti.

No obstante, los familiares de Tissera reclamaron que el expediente sea investigado como un homicidio en ocasión de robo. La Fiscalía deberá definir la calificación legal a partir de los testimonios, las imágenes y el resto de las pruebas reunidas.

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