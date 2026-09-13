Imputaron a un adolescente de 16 años por el homicidio de un joven de 19 en Río Negro

La investigación se concentra en la vivienda de calle Rivadavia al 4300, donde ocurrió el ataque (Fuente: Rio Negro)

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Un adolescente de 16 años fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, un joven de 19 años. Molinez murió tras ser baleado en una vivienda de la zona norte de General Roca, provincia de Río Negro. Durante la audiencia se abrió formalmente la investigación y se dispusieron medidas cautelares para el acusado.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre en una casa ubicada sobre la calle Rivadavia al 4300. Cerca de las 23:00, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones contra el domicilio. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Molinez con una herida de arma de fuego en el torso.

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El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias (Siarme) trasladó al joven al hospital Francisco López Lima, pero murió poco después a causa de las graves lesiones. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y procura establecer quiénes participaron del ataque.

Mauricio Sebastián Molinez fue trasladado al hospital Francisco López Lima tras recibir un disparo en el torso

El Ministerio Público Fiscal presentó los elementos reunidos en las primeras horas de la pesquisa para sostener la imputación contra el adolescente. El legajo incorpora el informe de autopsia, pericias sobre el proyectil secuestrado, informes de Criminalística y tareas de la Brigada de Investigaciones.

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Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una moto y otros elementos de interés para la causa. La Fiscalía también informó que en la escena se hallaron vainas servidas y que la autopsia permitió extraer un proyectil, que será sometido a peritajes

Según la acusación, durante el episodio se realizaron varios disparos y uno de los proyectiles alcanzó a la víctima. La investigación deberá determinar la secuencia del ataque, el origen de los disparos y la eventual intervención de otras personas.

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En una audiencia previa a la formulación de cargos, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dispuso que el adolescente permaneciera con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, bajo la responsabilidad de su padre. La medida había sido solicitada por la Fiscalía hasta que se concretara la imputación formal.

El imputado fue asistido por un defensor penal de menores. La reserva de información responde a la normativa que protege la intimidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en expedientes judiciales.

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Peritos y efectivos policiales trabajaron en el lugar tras el ataque a tiros (Fuente: Río Negro)

Por esa razón, no se informaron el nombre, el domicilio, imágenes ni ningún otro elemento que permita identificar de forma directa o indirecta al acusado. Tampoco trascendieron detalles que puedan exponer su identidad a partir de la reconstrucción del hecho.

La víctima del homicidio, Mauricio Sebastián Molinez, había sido absuelto tres meses antes en otro expediente judicial vinculado a una agresión ocurrida en 2025 frente a un boliche. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para atribuirle participación.

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El crimen de Mauricio Sebastián Molinez ocurrió en una noche en la que la Policía recibió varias denuncias por disparos en distintos puntos de la zona norte de Roca. Antes del ataque fatal, personal de Criminalística constató daños en viviendas del sector tras llamados al 911, aunque en esos primeros episodios no se reportaron personas heridas.

Horas después de la muerte del joven, cerca de las 00:30, un segundo llamado alertó nuevamente a la Policía. Los efectivos se dirigieron hacia la intersección de las calles Don Bosco y Colón. Allí encontraron a un hombre de 29 años que presentaba una herida compatible con un disparo en la cabeza.

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El equipo de emergencias lo asistió y lo trasladó al hospital de Roca, donde permanecía internado en terapia intensiva. En ambas escenas trabajaron efectivos de la Unidad 69, la comisaría 21, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

La Fiscalía busca establecer si el homicidio en Rivadavia al 4300 y el ataque contra el hombre de 29 años forman parte de una misma secuencia. Por el momento, la posible conexión entre ambos tiroteos no fue confirmada judicialmente.

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El expediente sumará declaraciones, peritajes adicionales y acciones orientadas a esclarecer el modo en que ocurrió el ataque y las personas involucradas. También se aguardan los resultados de las pericias en curso para reconstruir la secuencia completa.