Crimen y Justicia

Un agente penitenciario trató de ingresar un celular a la cárcel oculto entre las piernas y fue detenido

El control de rutina se activó tras una alerta del Body Scanner en el Complejo Carcelario N°2 y derivó en la intervención de la FPA

El celular plegable y los billetes con rastros de cocaína fueron secuestrados
El celular plegable y los billetes con rastros de cocaína fueron secuestrados
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Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido este martes en Cruz del Eje luego de que un control de ingreso detectara un celular no autorizado y rastros de cocaína entre sus pertenencias dentro del Complejo Carcelario N°2 “Adjutor Andrés C. Abregú”.

Según informó el organismo provincial, el procedimiento comenzó durante un control de rutina cuando el sistema de Body Scanner marcó una anomalía en la zona pélvica del efectivo. A partir de esa alerta, el personal de seguridad avanzó con una requisa más exhaustiva.

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Durante la inspección, los agentes descubrieron un teléfono celular plegable que no contaba con autorización para ser ingresado al establecimiento penitenciario. Más tarde, cuando examinaron detenidamente los objetos personales que pertenecían al trabajador, encontraron varios billetes en los que había restos de una sustancia que resultaba compatible con cocaína.

La requisa se realizó tras una alerta del Body Scanner en el Complejo Carcelario N°2 Adjuntor Andrés C. Abregú" de Cruz del Eje
La requisa se realizó tras una alerta del Body Scanner en el Complejo Carcelario N°2 Adjuntor Andrés C. Abregú" de Cruz del Eje

Ese material fue sometido a una prueba de campo, que arrojó resultado positivo. Después del hallazgo inicial, tomó intervención la Fuerza Policial Antinarcóticos. La FPA fue la encargada de realizar el pesaje del material, llevar a cabo el testeo correspondiente y proceder con el secuestro de todos los elementos detectados durante la intervención.

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Tanto el celular como los billetes y los demás objetos vinculados al procedimiento quedaron bajo custodia policial, a disposición de la investigación judicial. El agente fue aprehendido por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737, con adhesión a la Ley Provincial N° 10.067. Hasta el momento no se difundió su identidad ni detalles oficiales sobre su situación procesal.

Uno de los antecedentes más recientes se registró el 26 de agosto en el Complejo Carcelario N°1 Reverendo Francisco Lucchese, en Bouwer, donde personal del Servicio Penitenciario de Córdoba detectó 10 chips de celulares durante una requisa de ingreso al establecimiento.

El personal penitenciario secuestró 10 chips de telefonía celular ocultos dentro de una mochila infantil en Bouwer
El personal penitenciario secuestró 10 chips de telefonía celular ocultos dentro de una mochila infantil en Bouwer

Según informó la fuerza, el hallazgo se produjo en el registro de paquetes, cuando los agentes identificaron los elementos electrónicos prohibidos dentro de una mochila infantil. Tras el procedimiento, el personal avanzó con el secuestro de la mochila y de los chips, y se inició la actuación judicial correspondiente.

Días después, el 7 de septiembre, en el mismo complejo penitenciario de Bouwer, agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron un módulo de telefonía celular oculto dentro de un tupper con comida. El hallazgo se produjo durante una requisa de ingreso al salón de visitas de uno de los módulos de máxima seguridad.

El elemento prohibido fue secuestrado durante un control de ingreso a un módulo de máxima seguridad
El elemento prohibido fue secuestrado durante un control de ingreso a un módulo de máxima seguridad

Según lo que indica la información oficial difundida por las autoridades, una vez que se logró identificar de manera precisa cuáles eran los elementos que estaban prohibidos, se pusieron en marcha las actuaciones correspondientes que determina el protocolo.

El foco sobre el ingreso de teléfonos y otros dispositivos de comunicación en las cárceles cordobesas también quedó reflejado en una medida difundida por el propio Servicio Penitenciario de Córdoba, cuando informó su adhesión al protocolo establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para avanzar en el bloqueo de IMEI, IMSI y líneas telefónicas de celulares detectados dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales.

Según indicó la fuerza, la decisión fue adoptada por instrucción del Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y sumó una herramienta orientada a impedir que dispositivos no autorizados sean utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de las unidades. En ese marco, el organismo sostuvo que continúa incorporando tecnología y reforzando los controles de seguridad en los penales de la provincia.

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