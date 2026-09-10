Transportaban más de $550 millones en mercadería ilegal y fueron detenidos en Córdoba

Gendarmería Nacional secuestró 1.101 bultos de mercadería extranjera sin documentación aduanera en un operativo cerca de Jesús María. (El Tribuno)

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En uno de los corredores que conectan el norte argentino con Córdoba, un operativo de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de 1.101 bultos de mercadería extranjera sin documentación aduanera, una carga valuada en alrededor de 550 millones de pesos. El procedimiento se concentró en las inmediaciones de la localidad de Jesús María, donde los controles apuntaron a detectar maniobras vinculadas con el traslado irregular de productos en colectivos de larga distancia.

La intervención no surgió de un control aleatorio. El despliegue fue el resultado de una investigación previa que puso el foco sobre la modalidad conocida como “tours de compra”, un circuito utilizado para mover mercadería desde el norte del país hacia distintos puntos de la provincia. Ese trabajo permitió identificar patrones de circulación y orientar la vigilancia sobre rutas consideradas sensibles para este tipo de transporte.

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Los colectivos interceptados habían partido desde Salta y tenían como destino final la capital cordobesa y localidades cercanas, de acuerdo con lo informado tras el procedimiento. De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la secuencia comenzó con tareas de análisis desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba”, que reunió, procesó y ordenó información sobre posibles maniobras irregulares en servicios de larga distancia.

Con esa base, la Jefatura de Región III dispuso un esquema de control en distintos corredores que comunican el norte argentino con la ciudad de Córdoba y su área de influencia. El objetivo, según se precisó, fue prevenir e identificar infracciones vinculadas con mercadería ingresada o transportada sin el respaldo exigido por la normativa aduanera.

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La modalidad de “tours de compra” apareció como uno de los ejes del análisis previo. Se trata de viajes en los que se movilizan grandes volúmenes de productos adquiridos fuera de los canales formales de importación o circulación. En este caso, esa línea de trabajo sirvió para definir dónde ubicar a los efectivos y qué unidades de transporte concentrarían la atención de los controles.

La mercadería incautada en los colectivos de larga distancia fue valuada en alrededor de $550 millones. (Gendarmería Nacional)

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de cuatro colectivos que habían salido de la provincia de Salta. De acuerdo con la información oficial, todos tenían como destino final la ciudad de Córdoba y localidades aledañas, una ruta que ya había quedado bajo observación en la etapa previa de inteligencia.

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La inspección de los vehículos permitió contabilizar 1.101 bultos con distintos tipos de mercadería de origen extranjero. Entre los productos hallados había artículos de electrónica, bazar y prendas de vestir, todos trasladados sin la documentación aduanera correspondiente, siempre según el detalle difundido sobre el operativo.

El dato económico también marcó la dimensión del caso: el avalúo estimado de la mercadería asciende a unos $550 millones, una cifra que ubica a la incautación entre las de mayor magnitud informadas en este tipo de operativos regionales.

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El despliegue fue coordinado por la Jefatura de Región III e involucró a distintas áreas de Gendarmería Nacional. Participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba”, el Destacamento Móvil 3, el Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” y “San Francisco”, además del Escuadrón 65 “Córdoba”.

A ese esquema se sumó personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas, que brindó apoyo durante las verificaciones. La presencia de la autoridad aduanera resultó central para la constatación de la falta de documentación exigida para respaldar el transporte de los productos detectados en los colectivos.

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Una vez finalizadas las inspecciones, los elementos secuestrados fueron depositados y quedaron bajo órbita de la autoridad aduanera competente. El procedimiento avanzó sobre la base de la presunta infracción vinculada al traslado de productos extranjeros sin los comprobantes requeridos para su circulación legal.