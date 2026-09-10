Su pareja lo quemó en Chaco y un testigo aportó información que podría complicar a la acusada

El hombre presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo

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A dos semanas de que Juan Cruz S. terminara hospitalizado en Chaco luego de que su pareja, Claudia R., lo prendiera fuego y le provocara quemaduras en el 80% del cuerpo, este miércoles la causa sumó un testimonio que podría complicar a la acusada.

El relato aportado por este testigo, considerado clave por las autoridades, duró un total de dos horas. Asimismo, indicaron que habría presentado pruebas que podrían agravar la imputación de la mujer. Así, habría posibilidades de que la carátula vire de tentativa de homicidio a tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

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El ataque se remonta al lunes 24 de agosto, cuando la pareja habría tenido una discusión en una vivienda de Resistencia. En ese momento, Claudia R. habría tirado alcohol etílico sobre el fuego que Juan Cruz S. utilizaba para cocinar, lo que terminó por generar que el hombre se prendiera fuego.

Según la información publicada por Diario Chaco, el testigo aseguró que la mujer había ingresado con los elementos que utilizó para avivar el fuego. A raíz de esto, las autoridades judiciales evaluarían una inminente modificación de la carátula.

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Este jueves, la fiscal continuará con la toma de testimonios

Respecto a la salud de la víctima, su abogado, Alberto Guzmán, confirmó que permanece internado en el Hospital Perrando de la capital y que necesitará un tratamiento especial para poder recuperarse de las quemaduras. Por esto, adelantó que la recuperación podría demorar bastante tiempo.

De la misma manera, indicó que Juan Cruz S. todavía no pudo declarar ante la Justicia, debido a que no se encuentra en condiciones de asistir a la sede fiscal. No obstante, analizan la posibilidad de que la fiscal Lilian Beatriz Irala, a cargo del Equipo Fiscal N° 10, se acerque hasta el centro médico para que pueda prestar declaración.

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Hasta el momento, está previsto que este jueves sea citada a declarar la mujer del hermano de la víctima. Asimismo, indicaron que la acusada tuvo que ser trasladada al Hospital Perrando debido a que se habría autolesionado mientras permanecía detenida en la Comisaría Decimocuarta Metropolitana.

Prendió fuego a su pareja en Tucumán y quedó preso por intento de femicidio

Un hombre de 67 años quedó imputado por intento de femicidio después de que rociara con alcohol etílico y prendiera fuego a su pareja en la puerta de una vivienda de San Miguel de Tucumán. La mujer, de 60 años, fue internada con pronóstico reservado por las quemaduras que sufrió en el ataque.

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El episodio ocurrió el sábado 22 de agosto cerca de las 07:30 horas en un domicilio ubicado sobre la avenida San Ramón al 600. La víctima sufrió lesiones en el rostro, el tórax y ambos brazos, y fue trasladada de urgencia al Hospital Centro de Salud.

La víctima está internada con pronóstico reservado (Google Maps)

De acuerdo con la reconstrucción del caso difundida por La Gaceta, el acusado llegó a la casa y comenzó a gritar para que la mujer abriera el portón. Cuando ella salió, él la habría rociado con un líquido inflamable y luego inició el fuego. Vecinos que presenciaron la secuencia intervinieron para asistirla y la llevaron en un vehículo particular al hospital.

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Según los datos publicados por El Tucumano, en el lugar trabajaron efectivos de la División de Homicidios, bomberos, peritos de criminalística y especialistas del laboratorio forense. Durante las pericias, secuestraron ropa quemada y una botella de alcohol etílico.

La investigación quedó en manos de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pedro Gallo. En la audiencia de formulación de cargos, el hombre fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio en grado de tentativa.

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Desde la Fiscalía sostuvieron que, después del ataque, el acusado intentó impedir que la víctima recibiera ayuda. También señalaron que amenazó a la hija de la mujer cuando llegó al lugar.

A partir del planteo del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la prisión preventiva por 89 días. La medida busca garantizar el avance de la investigación y resguardar a la familia de la víctima, mientras la mujer continúa internada en estado reservado.

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