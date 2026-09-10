“Pedía que se encarguen de su hija”: el relato de la mujer que vio al hombre baleado en una escuela de El Palomar

Lucila, víctima de un intento de robo ocurrido frente a un colegio en El Palomar, declara ante la prensa (Captura de pantalla: TN)

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Un padre fue baleado durante un intento de robo frente a una escuela de El Palomar este jueves por la mañana, en un ataque cometido por varios delincuentes armados que llegaron en dos vehículos, y apuntaron contra los autos estacionados en plena franja de ingreso escolar. La secuencia ocurrió frente al Colegio Emaús, donde Lucila relató que todo sucedió cuando varias familias dejaban a sus hijos en el establecimiento.

El hecho se registró cerca de las 7.15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, en El Palomar, partido de Morón. La víctima fue un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas.

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De acuerdo con el testimonio de Lucila en diálogo con TN, la escena comenzó cuando dos vehículos frenaron en la cuadra y varios hombres descendieron armados. “Bajan todos. Todos armados y todos apuntando a todos los autos que estábamos estacionados”, describió la mujer, que había llegado al lugar con su hijo dentro del auto.

En Palomar, un hombre fue baleado en un intento de robo

La testigo precisó que uno de los rodados se detuvo más adelante y otro, una camioneta, frenó a la altura de su vehículo. “Apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla y enseguida empezaron los disparos”, afirmó. También estimó que en cada auto iban entre tres y cuatro delincuentes. En su reconstrucción, definió la maniobra como un ataque “tipo piraña”, por la cantidad de asaltantes que bajaron de manera simultánea para encañonar a los conductores que estaban estacionados o descendiendo con sus hijos.

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Un arma de fuego cubierta parcialmente por un guante de látex yace en el suelo tras un ataque a tiros registrado en la localidad de El Palomar.

A su vez, señaló que el padre que resultó baleado estaba con su hija dentro del vehículo cuando comenzó el episodio. De acuerdo a sus palabras, la nena iba dormida en el asiento trasero y no llegó a ver la secuencia. Lucila dijo que, en medio de los tiros, el hombre descendió del auto y luego cayó herido sobre la calle. “Él estaba consciente y lo único que pedía era que se encarguen de la hija”, recordó. Entre otros padres que estaban en la cuadra, los presentes asistieron a la niña e intentaron contener a los chicos que habían quedado en medio de la balacera.

La mujer también relató que una vecina se presentó como enfermera y pidió toallas para asistir al hombre hasta la llegada de la ayuda médica. Después, la víctima fue trasladada para recibir atención en el Hospital Posadas.

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El hombre baleado recibe atención médica

La mujer contó que en su auto estaba su hijo de cinco años, que escuchó los disparos sin comprender del todo lo que ocurría. “Él sabe ya con ese chip de que al auto hay que subirse rápido porque vienen ladrones”, sentenció.

En este punto, la testigo afirmó que hace quince días hubo un hecho similar en una esquina cercana, también en horario escolar. Además, sostuvo que tiempo atrás ya se había registrado una modalidad parecida frente a la escuela, con autos que frenan, delincuentes que bajan armados y robos a conductores. Y señaló que las familias vienen reclamando medidas de seguridad más amplias que una custodia fija sobre la puerta del colegio.

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