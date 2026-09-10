Crimen y Justicia

Violenta entradera en Mendoza: golpearon a una mujer y a un hombre con discapacidad

Dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de La Colonia, en Junín, redujeron a los ocupantes y escaparon con dos teléfonos celulares

El asalto ocurrió en una vivienda del barrio Santa Rita, en La Colonia, Junín, durante la mañana del miércoles (Fuente: Mendoza Today)
El asalto ocurrió en una vivienda del barrio Santa Rita, en La Colonia, Junín, durante la mañana del miércoles (Fuente: Mendoza Today)
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Una familia fue víctima de un violento asalto armado dentro de su vivienda durante la mañana del miércoles. El episodio ocurrió en el barrio Santa Rita, en el departamento de Junín, provincia de Mendoza donde dos delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon a los ocupantes y escaparon con dos teléfonos celulares.

Al dirigirse hacia el comedor, cerca de las 09:00, uno de los dueños de casa se encontró con dos hombres delgados y con el rostro cubierto. En ese momento, la familia advirtió que varias habían irrumpido en el inmueble. Uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y le ordenó que se tirara al piso.

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Mientras uno de los asaltantes le exigía dinero y un arma de fuego al dueño de casa, el segundo delincuente ingresó a otro sector de la vivienda con un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja. Allí amenazó a una mujer y le reclamó dinero y objetos de valor. En medio del robo, la víctima fue golpeada con la culata de un arma. Además, en otra habitación, un hombre con discapacidad también sufrió una agresión en la cabeza.

Después de reducir a las víctimas, los asaltantes consiguieron apropiarse de dos teléfonos celulares, objetos que estaban en poder de las personas que fueron abordadas durante el hecho. Los ladrones huyeron, desplazándose en una dirección que hasta ahora no fue especificada por los investigadores que están a cargo de la causa.

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La secuencia fue advertida por una vecina que observó movimientos extraños en la vivienda y llamó al 911 para alertar a las autoridades. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a las víctimas golpeadas y puso en marcha un operativo para intentar localizar a los autores del hecho. Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos.

En las últimas horas, el departamento de Junín también quedó bajo el foco por otro hecho contra la propiedad registrado en Los Barriales. En ese caso, delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio Jardín Norte durante la ausencia de su propietario, luego de romper una ventana y forzar una reja.

Cuando el dueño regresó al inmueble, encontró desorden en distintas habitaciones y constató el faltante de una suma de dinero en dólares, 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Junín-Rivadavia y, hasta el momento, no se habían informado detenciones.

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Fuera de Mendoza, en las últimas semanas también se conocieron episodios de características similares al ocurrido en Junín. Uno de los casos más recientes salió a la luz en Mar del Plata, donde una jubilada de 77 años denunció haber sufrido una violenta entradera durante la madrugada en su departamento, ubicado en un edificio de la zona de General Rivas al 2300, frente a Playa Varese.

Los asaltantes habrían llegado hasta la vivienda trepando por los balcones e ingresaron tras romper un vidrio que daba al comedor. Una vez dentro, sorprendieron a la mujer mientras dormía, la golpearon en el rostro, la ataron y comenzaron a exigirle la entrega de dinero en dólares. Según su propio testimonio, los ladrones insistían en que había más plata guardada en el lugar.

El robo terminó con la sustracción de 3.000 dólares, 700.000 pesos y un teléfono celular. Después de la fuga de los delincuentes, la víctima logró soltarse por sus propios medios y pidió ayuda a vecinos del edificio. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata, especializada en robos calificados en viviendas, mientras los investigadores analizaban cámaras de seguridad y otras pistas para tratar de identificar a los responsables.

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