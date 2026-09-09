Crimen y Justicia

Familiares y vecinos del joven asesinado en José C. Paz marcharon para pedir justicia y seguridad: “Que no nos abandonen”

La protesta por el crimen de David Elías Ojeda Vázquez se concentró en la Ruta 197 y Gaspar Campos. El municipio reclamó mayor presencia policial, mientras los dos sospechosos siguen prófugos

Familiares, amigos y vecinos de la víctima se movilizaron para pedir mayor seguridad
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Familiares, amigos y vecinos de Elías Ojeda, el joven de 23 años que fue asesinado de un disparo por la espalda para robarle la moto en José C. Paz, se movilizaron este miércoles hasta el cruce de la Ruta 197 y Gaspar Campos para pedir justicia y mayor seguridad en el barrio. Los dos sospechosos continúan prófugos.

La protesta comenzó alrededor de las 17, a casi tres kilómetros del lugar del crimen. Los manifestantes cortaron el tránsito y reclamaron mayor presencia policial en la zona. Llevaron remeras, banderas y carteles con el rostro de “Tito”, apodo con el que llamaban a la víctima.

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“Vamos a pedir que no nos abandonen”, manifestó Julián, amigo de Elías, en diálogo con Infobae. Según relató, hasta ese momento no habían recibido comunicaciones de la fiscalía ni de las comisarías de José C. Paz.

El joven también describió los problemas de seguridad que, según sostuvo, afectan al barrio. Afirmó que la mayoría de las cámaras de seguridad no funcionan y que hay patrulleros con las ruedas pinchadas. “Esta semana hubo más de 30 robos”, señaló.

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José C. Paz marcha robo
La marcha comenzó este miércoles a las 17 horas

Como ejemplo, mencionó otro ataque ocurrido el martes por la noche. Según su relato, a un chico “le robaron la moto y le pegaron tres tiros”. Julián aseguró que esa víctima se encuentra fuera de peligro.

La movilización tuvo lugar pocas horas después del entierro de Ojeda, que se realizó pasadas las 14 en el cementerio de José C. Paz. Julián indicó que “mucha gente se hizo presente ya que Elías era un chico conocido”.

“Era una persona que se esforzaba día a día para superarse”, recordó sobre su amigo. “Nos daba el ejemplo para intentar ser mejores”, agregó.

Este miércoles se llevó a cabo el velorio de Elías Ojeda

El reclamo del Municipio a la Provincia

Horas antes de la marcha, la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia y exigió al gobernador Axel Kicillof reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en particular en el distrito.

“La Municipalidad de José C. Paz expresa su profundo pesar por el fallecimiento de David Elías Ojeda Vázquez y acompaña con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos”, señaló el texto.

A continuación, planteó: “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”.

Desde el municipio sostuvieron que realizan un “enorme esfuerzo con recursos propios” y atribuyeron la responsabilidad por la seguridad al gobierno provincial. “La seguridad requiere acciones inmediatas y es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, concluyeron.

José C Paz
"Exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad", dice el comunicado de la municipalidad

El caso

Ojeda fue asesinado el lunes por la noche en la esquina de Polonia y Piñero, en Sol y Verde, cuando regresaba del gimnasio. Dos delincuentes que se movilizaban en moto y llevaban indumentaria similar a la de repartidores lo interceptaron para robarle el vehículo.

Según la reconstrucción inicial, el joven intentó escapar y recibió un disparo por la espalda. Los agresores se llevaron su moto y huyeron. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

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