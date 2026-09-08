Crimen y Justicia

“Disculpá, amigo”: las últimas palabras del joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz, según uno de sus allegados

Thiago había pasado la tarde con Elías y contó qué escuchó en la grabación del ataque. La familia reclamó avances en la investigación y sus allegados anunciaron una movilización reclamar seguridad

“Disculpá, amigo”: el entorno del joven baleado en José C. Paz por no entregar su moto reveló cuáles fueron sus últimas palabras
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Horas antes de ser asesinado, David Elías Ojeda Vázquez estuvo en la peluquería de un amigo: se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y se fue a entrenar. “Me voy al gimnasio y vengo”, avisó. Pero jamás regresó. Cuando volvía a su casa, dos delincuentes lo interceptaron y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle la moto, en la localidad de Sol y Verde, en José C. Paz. El ataque sucedió este lunes y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona: eran las 21.28.

Conocido como “Tito”, Elías tenía 23 años y trabajaba por cuenta propia. Este martes, uno de los amigos con los que había pasado sus últimas horas lo recordó en medio de la conmoción por el crimen. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató Thiago en declaraciones a TN.

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Según contó, Elías no fumaba, no tomaba alcohol, trabajaba vendiendo artículos por Internet y usaba la moto tanto para su actividad comercial como para trasladarse.

La amistad también los había llevado a compartir tres meses de convivencia junto a otro amigo el año pasado. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, expresó.

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Al dolor por la pérdida se sumó el de ver la grabación del ataque. Thiago aseguró que se escucha a Elías decir “Disculpá, disculpá, amigo” después del disparo. “Y ahí se llevaron la moto y como si nada. Ni lo miraron”, agregó.

El reclamo de su amigo se sumó al de José Luis, el padre de la víctima, quien también habló ante las cámaras de TN: “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”.

El hombre recordó que su hijo iba al gimnasio por las tardes y trabajaba de día. Indignado por el ataque, expresó: “Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda, porque son larvas, son ratas... estoy re caliente”.

Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto
Elías tenía 23 años, trabajaba vendiendo artículos por Internet y usaba su moto tanto para su actividad comercial como para moverse por el barrio

El pedido de justicia

Otros allegados a Elías acompañaron a la familia y pidieron que el crimen no quedara impune. Entre ellos estaba Paola, tía de algunos de sus amigos. “Siento mucha impotencia por cómo lo mataron. Queremos que esto no quede impune, hacer justicia por él y que la familia tenga un poco de paz”, expresó.

La mujer anunció que planeaban manifestarse por el crimen: “Vamos a cortar 197 pidiendo justicia y más seguridad, porque esto no puede quedar así”.

Junto con la bronca, los testimonios reflejaron el miedo a sufrir un ataque similar. Leila, prima de uno de los amigos de la víctima, dijo: “Le podría haber pasado a cualquiera”. Además contó que enteró del crimen la noche anterior, a través de sus primos. “Ver cómo lo matan por una moto... La verdad es horrible”.

Esa preocupación también apareció entre los repartidores de la zona que se acercaron al lugar preocupados por la inseguridad. Uno de ellos expresó: “Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”.

El ataque quedó filmado por cámaras de seguriad de la zona

Cómo fue el ataque

El crimen ocurrió el lunes por la noche, en la esquina de las calles Polonia y Piñero. Según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas por Infobae, los dos sospechosos se movilizaban en moto, llevaban indumentaria similar a la de los repartidores de aplicaciones de delivery y amenazaron a Elías con un arma de fuego para que entregara el vehículo.

La víctima intentó escapar. Recibió un disparo por la espalda, cayó sobre la vereda y los agresores huyeron con la moto. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona. Según el horario que muestra el registro, el ataque ocurrió a las 21.28.

Tras escuchar el disparo desde su casa, una vecina salió a ver qué había ocurrido y fue una de las primeras en acercarse. En declaraciones a TN, contó que pensó que había pasado algo en su propiedad. “Cuando llegué vi a un chico tendido en el piso”, relató. La mujer dijo que, junto con el personal policial, intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP.

También señaló que, por la posición en que cayó Elías, no había lesiones visibles en la parte frontal. “Si ustedes ven el video se van a dar cuenta que cuando él viene, cruza un auto, cruza para acá, ahí se siente el disparo”.

Una ambulancia llegó minutos después y trasladó al joven al Hospital Mercante, donde murió al ingresar.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa y es investigada por la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reconstruir su recorrido. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

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