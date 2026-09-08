Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto y acumuló un 33,3% en los últimos doce meses

Luego del repunte de julio, el indicador porteño desaceleró en agosto. Los principales impulsos provinieron de vivienda, alimentos, salud y transporte, en la antesala del dato nacional que el Indec difundirá el 10 de septiembre

El IPCBA acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual de 33,3%. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El IPCBA acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual de 33,3%. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto y mostró una desaceleración marcada frente al 2,9% registrado en julio. Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,3%.

El dato porteño se conoció dos días antes de la publicación del índice nacional de agosto, prevista para el 10 de septiembre. En ese contexto, el mercado espera una moderación respecto del mes anterior. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (BCRA), la mediana de las proyecciones ubicó la inflación de agosto en 1,7% mensual, en línea con el registro informado para Buenos Aires.

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En julio, el Índice de Precios al Consumidor nacional había mostrado una suba de 2,1%, con un acumulado de 19,3% en el año y una variación interanual de 33,8%. De todos modos, la comparación entre ambos indicadores requiere cautela, ya que la canasta de la Ciudad asigna un peso mayor a los servicios que la medición nacional.

Un gráfico con tres círculos de colores que contienen un 1,7 por ciento, un 21,5 por ciento y un 33,3 por ciento, bajo el título Nivel General
Tres indicadores del nivel general señalan variaciones de un 1,7 por ciento mensual, un 21,5 por ciento acumulado anual y un 33,3 por ciento interanual. (Idecba)

Vivienda, alimentos, salud y transporte explicaron la mayor parte del aumento mensual

La evolución del índice en agosto respondió principalmente a las subas de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte. En conjunto, esas cuatro divisiones aportaron 1,16 puntos porcentuales a la variación del Nivel General.

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Entre los rubros de mayor incidencia se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,6% y explicó 0,53 puntos porcentuales del total. El movimiento estuvo asociado a los aumentos en los gastos comunes por la vivienda y en los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza de 1,8% y aportó 0,32 puntos porcentuales. Dentro de esa división sobresalieron las subas de Frutas, con 12,5%, junto con Pan y cereales, que aumentó 2,3%, y Leche, productos lácteos y huevos, con 1,6%.

La división Salud promedió una suba de 1,9% y tuvo una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, impulsada sobre todo por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Transporte, en tanto, subió 1,2% y aportó 0,14 puntos porcentuales por los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte, además de los aumentos en los valores de los automóviles.

La baja de hoteles, turismo y pasajes aéreos ayudó a moderar el índice

Parte de la desaceleración de agosto se explicó por el retroceso de algunos componentes estacionales que en julio habían presionado al alza. En sentido contrario al resto de las divisiones principales, Prendas de vestir y calzado anotó una caída de 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles mostró una variación de -0,1%.

Gráfico de barras horizontales con porcentajes de variación mensual por rubro, con un nivel general del 1,7 por ciento e íconos explicativos
Un gráfico del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla que la variación mensual del nivel general alcanzó el 1,7 % con alzas en seguros y finanzas. (Idecba)

Dentro de ese último rubro incidió la baja de los servicios de alojamiento, que retrocedieron 12,7% después del pico asociado al receso invernal. También cayeron los paquetes turísticos, con -6,5%, y los pasajes aéreos, con -4,5%, factores que contribuyeron a quitar presión al indicador general.

En la comparación interanual, las divisiones que más incidieron en la suba de precios fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles. En conjunto, explicaron 62,6% de la variación de los precios minoristas en los últimos doce meses.

Los servicios volvieron a subir por encima de los bienes

El comportamiento de agosto volvió a mostrar diferencias entre Bienes y Servicios. Los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios avanzaron 1,8%. En el acumulado de 2026, los bienes subieron 17,2% y los servicios 24 por ciento.

La dinámica mensual de los bienes estuvo vinculada sobre todo con los aumentos en alimentos y en artículos para el cuidado personal, aunque la baja de las prendas de vestir actuó como contrapeso. En los servicios, en cambio, incidieron principalmente las expensas, los precios de restaurantes y bares, los alquileres, la medicina prepaga y las remuneraciones del servicio doméstico.

El mercado espera que la inflación nacional de agosto se ubique en 1,7%, en línea con la previsión del REM del BCRA y el dato de Buenos Aires. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El mercado espera que la inflación nacional de agosto se ubique en 1,7%, en línea con la previsión del REM del BCRA y el dato de Buenos Aires. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En términos interanuales, los bienes alcanzaron una variación de 28,5%, mientras que los servicios llegaron a 36,2%. Esa diferencia volvió a reflejar el mayor peso de los ajustes en rubros asociados al consumo de servicios dentro de la canasta porteña.

La inflación núcleo siguió por encima del nivel general

Si se observa la desagregación por subíndices, el Resto IPCBA, que funciona como referencia de la inflación núcleo, trepó 2,1% en agosto. En términos interanuales, esa agrupación se ubicó en 32,3%, con una leve aceleración respecto del mes previo.

Los Regulados avanzaron 1,8%, impulsados por las actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga, las tarifas residenciales de agua y gas y el boleto de colectivo urbano. En la comparación con agosto del año pasado, este agregado alcanzó una suba de 41,6%.

Por el contrario, los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9%, arrastrados por las bajas en alojamiento turístico y paquetes vacacionales. En la medición interanual, esa agrupación marcó 20,2%.

Con este resultado, el IPC de la Ciudad ofreció una señal de desaceleración de cara al dato nacional que publicará el Indec pasado mañana. El último antecedente del mercado, medido por el REM del BCRA, también apuntó a una inflación de 1,7% para agosto.

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