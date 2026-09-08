Choque múltiple en Flores: un auto y dos motos colisionaron y un motociclista fue trasladado al hospital

Accidente en Flores

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En el barrio porteño de Flores se registró un choque múltiple entre un auto y dos motos, en avenida Directorio y avenida San Pedrito, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae.

Luego del incidente, una de las motos quedó completamente destrozada, mientras que el auto quedó visiblemente afectado en su parte delantera. Uno de los conductores de las motocicletas finalmente fue trasladado al Hospital Piñeiro para su posterior evaluación y recuperación.

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A lo largo de la mañana, distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenarios de diversos accidentes, con choques entre autos, motos, bicicletas y colectivos, además de varios atropellos que motivaron intervenciones del SAME.

De acuerdo con los partes oficiales, uno de los casos con traslado confirmado ocurrió en Sánchez de Loria, entre avenida Belgrano, donde una mujer de 43 años fue atropellada por un auto y luego derivada al Hospital Ramos Mejía. A ese episodio se sumaron otros hechos en arterias porteñas y en la autopista 25 de Mayo, donde se desplegó asistencia aérea y terrestre.

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En Sánchez de Loria y avenida Belgrano, una paciente femenina de 43 años recibió atención médica tras haber sido atropellada por un auto. Según informó el móvil 407, la mujer fue trasladada al Hospital Ramos Mejía.

El incidente de Flores se produjo por el choque entre un auto y dos motocicletas

Otro de los episodios informados se produjo en AU 25 de Mayo al 1009, entre Pedernera y Rivera Indarte, sentido a Capital, donde se registró una colisión entre un auto y una moto. Para ese incidente se indicó el desplazamiento de SAME aéreo y terrestre en camino, lo que marcó uno de los operativos de mayor despliegue de la mañana.

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A su vez, en avenida 9 de Julio y avenida San Juan, sentido a provincia, se produjo a las 02.15 un choque entre un colectivo de la línea 39 y un auto. En ese caso, la Policía de la Comuna 1 Sur dejó sin efecto la intervención del SAME al arribar al lugar, ya que no hubo personas heridas que necesitaran atención. La circulación sobre 9 de Julio en ese sentido fue liberada a las 02.30.

Los partes también dieron cuenta de varios atropellos ocurridos en diferentes zonas de la ciudad. En Pola entre Pizarro fue asistido un ciclista atropellado, mientras que en avenida Warnes entre Juan Agustín García se informó el caso de un hombre atropellado.

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En otro punto, sobre avenida de los Constituyentes entre avenida General Paz, se reportó una persona atropellada por una moto. La secuencia de incidentes viales incluyó además un choque entre una camioneta y una moto en Marcos Sastre 5054, entre Namuncurá y Miguel de Cervantes. A eso se sumó una colisión entre una moto y una bicicleta en avenida Lincoln entre Habana y Mercedes. El listado se completó con un choque entre dos autos en Alcaraz entre Vicente Dupuy.