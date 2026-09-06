Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

Proyectiles surcan el cielo en esta captura de pantalla tomada de un video publicado por las autoridades iraníes (Agencia de Noticias Wana vía REUTERS)

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó este domingo que sus fuerzas navales atacaron un dron estadounidense operado a distancia que, según sostuvo, intentaba ingresar en una zona controlada por el régimen en estrecho de Ormuz. Teherán mantiene un bloqueo de facto de la vía marítima desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

El CGRI “atacó un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado (embarcación teledirigida) que intentaba entrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz”, escribieron en un comunicado citado por la televisión estatal, en el cual también advirtió a Estados Unidos: “Debe saber que no hay otra opción que abandonar la región y dejar de lado sus acciones malvadas”.

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“Esta vía fluvial estratégica está bajo el control de la República Islámica de Irán, y cualquier acción del enemigo recibirá una respuesta firme”, afirmó el cuerpo militar en un comunicado. El régimen no informó sobre daños en el dron ni ofreció detalles adicionales sobre el momento y el lugar exacto del bombardeo en la estratégica vía marítima.

Por la tarde del sábado, el CGRI afirmó que atacó tres petroleros y tres buques vinculados a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, después de que fuerzas estadounidenses destruyeran tres embarcaciones iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

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El cuerpo militar declaró que “apuntó contra tres petroleros en la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz y tres buques afiliados” a Washington. También advirtió a otras naves que no naveguen por trayectos que Teherán no autorice.

Este metraje aéreo no clasificado documenta el ataque del Ejército de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes. Las imágenes muestran explosiones y fuego en la cubierta de los buques identificados como M/T Downy, M/T Stark 1 y M/T Kylo. Se observa humo blanco y negro elevándose de las estructuras de los barcos en distintos momentos, con llamas activas y daños visibles en las superestructuras. La filmación registra las naves en el mar antes y durante los impactos. Es una cobertura de evento militar.

La reciente escalada comenzó el sábado con el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra dos naves de la Marina de Estados Unidos que patrullaban en aguas de la región. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que un portaaviones y un destructor equipado con misiles guiados evitaron “múltiples ataques iraníes no provocados” y que no hubo militares heridos.

Como respuesta, el CENTCOM señaló que inutilizó de forma permanente los petroleros M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, y M/T Stark 1, cerca de Jask. Las fuerzas estadounidenses también destruyeron el petrolero vacío M/T Kylo, identificado además como “Noxen”, en el golfo de Omán.

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Según el mando estadounidense, la tripulación del M/T Kylo abandonó el buque antes del ataque, que alcanzó “múltiples puntos críticos” de la embarcación. Washington sostuvo que los tres petroleros formaban parte de una red clandestina valuada en miles de millones de dólares, destinada a financiar a la Guardia Revolucionaria y a organizaciones aliadas de Teherán.

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, advirtió: “Que el mensaje a la Guardia Revolucionaria iraní sea claro: si disparan contra dos de nuestros buques, les impondremos un costo económico aún mayor y destruiremos tres de los suyos”.

"Gracias a la precisión y profesionalismo de los miembros del servicio estadounidense, el M/T Kylo se hundió hoy en el Golfo de Omán y se unió a la marina de Irán en el fondo del mar", informó el CENTCOM

Cooper agregó que las fuerzas de Estados Unidos “no dudarán en defender” a su personal y que, si fuera necesario, “destruirán la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”.

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El Ministerio de Exteriores de Irán “condenó enérgicamente” los ataques contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán”. La cartera los calificó como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y como un “crimen de guerra”.

“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios”, indicó la diplomacia iraní.

El portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, planteó la posibilidad de una ampliación de las acciones contra objetivos estadounidenses. “Si continúan las provocaciones y las interferencias contra los buques iraníes, junto con el bloqueo marítimo de Irán, los ataques de Irán contra los buques militares estadounidenses en la región se intensificarán, y existe la posibilidad de que se amplíen dichos ataques”, afirmó.

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La confrontación marítima coincidió con un endurecimiento del discurso iraní frente a las sanciones de Washington. El vicepresidente Mohamed Rezá Aref aseguró que el régimen prepara medidas para enfrentar la presión económica estadounidense, que incluye sanciones contra entidades bancarias relacionadas con la protección de activos iraníes en el exterior.

El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref (Archivo)

“Tenemos un plan para la guerra económica, el enemigo será derrotado también en este frente”, sostuvo Aref en declaraciones difundidas por la cadena estatal IRIB.

El vicepresidente afirmó que el “enemigo pensó que podría lograr sus objetivos utilizando a un grupo de matones de poca monta, pero este cálculo también fue erróneo”. Además, sostuvo que “preservar el capital social es una necesidad y una especie de ‘yihad mayor’”.

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(Con información de AFP)