De Reconquista a Abu Dhabi, ida y vuelta: la increíble historia del economista que asesoró al Emirato más rico del Golfo Pérsico

Camilo Cisera en Abu Dhabi, junto a Rames Aljneibi, trader de Adnoc, la empresa emiratí asociada a YPF en el proyecto Argentina LNG

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Camilo Cisera es miembro de una conocida familia de Reconquista, en el norte santafesino. Estudió y se graduó en Economía (su abuelo “Pocho” lo alentó en la elección de carrera) en la Universidad Nacional de Rosario, donde trabajó en una consultora y en una corredora de granos, hasta que su pasión por las finanzas lo llevó en 2018 a sumarse a Rosental, una Alyc fundada en 1983, donde se desempeñó como operador de Bolsa.

Parte de su trabajo era administrar carteras con mandato en activos argentinos, que se desplomaron tras las PASO que en agosto de 2019 anticipó la victoria electoral y presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

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Junto a Bárbara Stagnetta, su hoy esposa, también de Reconquista y también graduada en la UNR, pero de Arquitecta, decidieron probar suerte en Europa, aunque la pandemia demoró la partida.

Camilo veía que las valuaciones de empresas argentinas eran una ganga y creó un blog en el que advertía que muchas firmas energéticas locales eran una ganga. El blog llamó la atención de Diego Falcone, entonces jefe de Estrategia de Cohen (ahora en Suiza, donde trabajó para Credit Suisse e Intesa Sanpaolo), que lo sumó para trabajar en modo remoto como estratega de inversiones de la casa de bolsa porteña.

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En octubre de 2020, Camilo y Bárbara partieron a Londres, uno de los grandes centros bursátiles y financieros mundiales, viaje al cual se sumó Manuel, un hermano, que sigue en Inglaterra y administra un restaurant incluido en la Guía Michelin. A poco de llegar, por un trabajo que ella consiguió en Prime, un estudio de arquitectura donde sigue trabajando, ahora en modo 100% remoto, se mudaron a Swansea, Gales, una ciudad de 200.000 habitantes que les permitió una vida más apacible, lejos de la prisa londinense.

Camilo, en la plaza 25 de mayo, en su natal Reconquista, desde donde trabaja en modo remoto para una Alyc de Rosario y administra activos de personas de alta riqueza

Buena parte de 2021 se lo pasaron recorriendo Europa. En uno de esos viajes un colega le comentó que el Departamento de Finanzas de Abu Dhabi había iniciado una búsqueda ajustada al perfil de Camilo. Tras varios meses de zooms y entrevistas online, en abril de 2022 se mudaron a Abu Dhabi con oferta laboral en firme. Camilo empezó a trabajar en una suerte de consultora boutique que reportaba directamente a Jassem Al Zaabi, jefe del Departamento de Finanzas, suerte de Ministro de Economía del más rico de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Jassem es también vicepresidente del Banco Central y cabeza de Etisalat (la mayor empresa de telecomunicaciones de Abu Dhabi y mayor accionista de Vodafone en Europa) y Modon (desarrollador inmobiliario), además de integrar el directorio de Adnoc (la petrolera emiratí hoy asociada a YPF en el proyecto Argentina LNG), First Abu Dhabi Bank (el más grande del emirato), el fondo de pensiones ADPF y los fondos soberanos ADIA y ADQ, ahora fusionado con Modon y otros activos en un nuevo fondo soberano, L’Imad, del cual Jaseem es CEO y director ejecutivo.

Abu Dhabi, contó Camilo a Infobae, cuenta con varios fondos soberanos que en conjunto manejan activos por 1,7 billones de dólares, casi tres veces el PBI de la Argentina. El emirato, subraya, tiene la concentración de riqueza en fondos soberanos más grande, aunque no el fondo individual más grande del mundo, que es el de Noruega.

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El emirato divide el capital entre fondos con estrategias diferentes.

L’Imad (cuya cartera incluye activos como Etihad Airways y Abu Dhabi Ports y empresas de servicios públicos y desarrollo inmobiliario) maneja más de USD 300.000 millones e invierte principalmente dentro de Abu Dhabi.

ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), el segundo fondo soberano más grande del mundo tiene en cambio el mandato de invertir 100% de su capital fuera del emirato y maneja una cartera pasiva de acciones y bonos combinada con una estrategia activa de inversiones alternativas en fondos de infraestructura, private equity y real estate.

Un tercer gran fondo es Mubadala: administra unos USD 400.000 millones y destina casi todo su capital a empresas privadas de todo el mundo, incluyendo activos en Brasil.

La riqueza de Abu Dhabi incluye también fondos soberanos de menor tamaño (unos USD 100.000 millones cada uno) como Lunate, Emirates Investment Authority y MGX, lanzado en 2024 para invertir agresivamente en Inteligencia Artificial dentro de EEUU; cuenta con participaciones en OpenAI, Anthropic y xAI, entre otras.

Ascenso y jefatura

En 2024, Camilo fue ascendido a jefe del equipo de Finanzas, uno de los tres que reporta directamente a Jassem, al frente de un grupo que incluía a analistas de nacionalidad turca, india, brasileña, jordana y dos ciudadanos de Abu Dhabi, donde la mayoría de la población es extranjera. A raíz de su trabajo también hizo amistad con Rames AlJneibi, un ingeniero y matemático que negocia hidrocarburos y productos energéticos en la Mesa de “Global Trading” de Adnoc.

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Camilo y parte del equipo que encabezaba en el Departamento de Finanzas de Abu Dhabi, equivalente del Ministerio de Economía argentino

Desde el 28 de febrero, la guerra en Medio Oriente cambió la vida y la economía del emirato. Se hicieron frecuentes las explosiones por intercepción de misiles iraníes. Abu Dhabi estaba muy preparada, con sistemas de defensa de altísima eficacia y stocks de agua potable, energía y alimentos que hicieron que los cortes de servicios y provisiones fueran casi inexistentes.

Pero el turismo desapareció. Fue también la oportunidad para conocer y disfrutar de lugares y servicios de valores antes inaccesibles, como pasar un fin de semana por solo USD 200 en la famosa “Palmera de Dubái (Palm Jumeirah) y disfrutar de lugares antes de precios inaccesibles.

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Desde Reconquista

En diálogo con este medio en la tranquilidad de Reconquista, a la vista de los últimos rosas de los lapachos florecidos en agosto, Camilo recuerda de Abu Dhabi su alta calidad de vida, extremas medidas de seguridad y un estilo de vida americano, pero sin encuentros de tipo familiar. De todos modos, dice, con Bárbara encontraron dos núcleos de sociabilidad: un “grupo latino” y otro “más internacional” en un país mayoritariamente integrado por población asiática.

Desde el 28 de febrero, con el inicio de la guerra en Medio Oriente, en Abu Dhabi se instaló un clima de tensión. Camilo y Bárbara, que ya maduraban la decisión de volver y en 2024 tuvieron a Felipe, que nació en el emirato, decidieron volver, cosa que concretaron en julio, hace poco menos de dos meses.

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Estando aún en Abu Dhabi, él armó un proyecto de Fondo de inversión que presentó a Lisandro Rosental, de la familia de la casa de inversión rosarina, y tuvo el OK. Por eso se dedica ahora, desde Reconquista, donde recuperó la vida familiar, se dedica ahora a ese fondo de Rosental y al Family Office de empresarios de alto patrimonio.

Infobae también lo consultó sobre cómo ve la economía argentina y las alternativas de inversión locales.

— A partir de esa experiencia, así como en 2019-2020 veías que muchas empresas argentinas estaban mu baratas, ¿dónde identifica hoy las, las oportunidades de inversión en la Argentina?

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— Sí, había una ola de negatividad muy grande, en cierto sentido justificada. Hoy hay una situación que en algunos aspectos se asemeja. Lo sigo viendo en el sector energético. Hay mucho temor al potencial cambio de gobierno y si se van a respetar o no los contratos. Eso incide en las cotizaciones. Empresas como Pampa Energía, Transener, y las diferentes transportadoras y distribuidoras de gas cotizan a múltiplos muy bajos comparados con sus pares de Latinoamérica, valores que no hacen justicia a los fundamentos, su crecimiento, desendeudamiento y calidad de los negocios que operan.

En mucho casos, veo empresas que podrían casi duplicar su valor en pocos meses ante un resultado pro-mercado en las elecciones 2027. Después hay casos puntuales, como por ejemplo Ternium Argentina, que solo cotiza dentro de Argentina y en pesos y por eso está fuera del radar de los inversores internacionales: tiene prácticamente un monopolio en la producción de aceros dentro del país y participación del 30% en Ternium México, un gigante del acero en ese país. Esta empresa tiene unos USD 700 millones de caja neta de deuda, va camino a ganar USD 500 millones este año y vale por bolsa unos USD 2.000 millones, es un sinsentido.

Camilo junto a Rames, en una ceremonia en Abu Dhabi

— ¿Qué distribución es recomendable entre invertir en pesos o en dólares?

— Depende del perfil de riesgo de cada inversor, las necesidades y el horizonte temporal. A riesgo de equivocarme, porque es una decisión casi que requiere tener una bola de cristal, en los próximos dos a tres meses me inclino a estar en pesos. El mercado se pasó un poco de rosca con la negatividad y la demanda de dólares. El dólar subió un poco, pero se viene una ventana de emisiones de deuda. Por caso, hace poco San Juan anunció que emitirá un bono de USD 600 millones y se vienen varias emisiones corporativas, sobre todo del sector energético. Todos esos dólares se terminan liquidando y aumentarán la oferta en el mercado cambiario en las próximas semanas. Veo una ventanita para hacer un poco de tasa en pesos. Si el horizonte temporal es de acá a once meses, saliendo justo antes de las elecciones presidenciales, me inclino por el dólar. Corto plazo te digo pesos, mediano plazo dólares.

— ¿Cuál es su análisis sobre los bonos soberanos?

— Los bonos en dólares no me parecen atractivos porque en un escenario en que el riesgo país baja lo que tienen para subir es poco comparado con lo que tienen para caer en un escenario en el que, por ejemplo, Kicillof empiece a subir fuerte en las encuestas e intención de voto y haya temor electoral. En el mejor de los casos quizás ganás un 6% o máximo 10% en dólares con estos bonos en 6 ó 12 meses, pero si caen podés perder hasta 15 o 20 por ciento. Sí son atractivos, obviamente para inversores con un horizonte de largo plazo, los bonos en pesos que ajustan por inflación y de vencimientos largos: 2030, 2040, 2050. Ofrecen rendimientos de inflación más 10%, tasas reales interesantes. Son los bonos PARP, BCP, Discount 2033. Vienen de la reestructuración de deuda de Néstor Kirchner (2005), nunca se defaultearon porque son largos y se pagan en pesos y para el Estado no es gran problema cumplir con el servicio. Para alguien que ahorra para una jubilación o un gasto a mediano o largo plazo, son una oportunidad muy interesante y atractiva.

— ¿Qué factores locales o internacionales pueden afectar su análisis sobre inversiones en la Argentina?

— En un año electoral como 2027 hay que trabajar con incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta los resultados. Van a empezar los sondeos, las encuestas, después las provinciales, si desdoblan o no, qué candidatos se presentan. Todos factores a monitorear para ver el ánimo del mercado. Sucede siempre en tiempos de elección presidencial, porque los candidatos siempre tienen propuestas diferentes, casi antagónicas. En el plano internacional hay que mirar muy de cerca qué pasa con la inflación en EEUU y por lo tanto qué pasa con las tasas de interés que están subiendo con mucha velocidad en las últimas semanas. Eso abre una ventana de riesgo. Por otro lado, una buena: el dólar se está depreciando, los commodities, incluyendo soja, petróleo y varios metales, están subiendo fuerte. Todo esto beneficia a nuestra región.