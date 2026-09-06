El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

Integrantes del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil realizan un operativo de control de seguridad en una calle de Villa Nueva. (Ejército GT)

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El Ejército de Guatemala desplegó este sábado un operativo de seguridad a gran escala en la Ciudad de Guatemala y sectores cercanos bajo el Plan Centinela Metropolitano, con patrullajes, puestos de control y registros junto a la Policía Nacional Civil para prevenir delitos, detectar objetos ilícitos y ubicar a personas con órdenes de captura.

Uno de los focos del despliegue fue el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, donde la Policía Nacional Civil y fuerzas militares instalaron controles en la avenida El Cementerio y 14 calle. Allí, los agentes verifican a personas que circulan en vehículos de dos y cuatro ruedas para constatar que no transporten productos ilícitos y revisar si son requeridas por la justicia.

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De forma paralela, las autoridades mantuvieron acciones en la Central de Mayoreo, conocida como Cenma, y en Ciudad Quetzal, dos puntos incluidos en el mismo esquema de presencia preventiva. Según informó el Ejército de Guatemala, el operativo se ejecuta como apoyo interinstitucional para fortalecer la seguridad ciudadana y la protección de la población.

Agentes armados con equipo táctico requisan a un hombre junto a un automóvil en una calle urbana durante un operativo de control vial. (Ejército GT)

El plan concentró patrullajes y controles en tres sectores

En el sector de Cenma, personal de la Brigada Militar Mariscal Zavala realizó operaciones de seguridad en un área de alta circulación de usuarios del transporte público. La presencia militar se concentró en un punto con movimiento constante de buses urbanos y extraurbanos, con el objetivo de contribuir al orden y la tranquilidad de quienes transitan por el lugar.

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En Ciudad Quetzal, la Segunda Brigada de Policía Militar mantuvo personal desplegado en recorridos a pie y en vehículos. Las operaciones se desarrollan en puntos estratégicos del sector para reforzar la prevención de hechos delictivos y sostener una presencia activa de las autoridades.

En El Gallito, la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor ejecutó patrullajes y estableció puestos de control y registro. En esa zona también se realizaron acciones vinculadas con la instalación y desinstalación de cámaras, dentro de un esquema orientado a contrarrestar actividades delictivas, entre ellas el narcomenudeo.

La Policía Nacional Civil precisó que en el operativo de El Gallito participan agentes de la Comisaría 11, personal de la División de Seguridad Turística y elementos del Ejército. Las acciones están bajo supervisión del comisario Carlos Soberanis, jefe de Disetur.

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Efectivos de infantería con armas largas realizan labores de vigilancia junto a una carretera por la que transitan varios vehículos. (Ejército GT)

La PNC reportó dos capturas durante la jornada

El operativo también dejó las primeras detenciones reportadas por la PNC. La institución informó la captura de dos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha, identificados como Miguel Ángel Montúfar Coca, alias Ángel, de 28 años, y Óscar Antonio Díaz Coca, alias Coca, de 25 años; ambos son de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con la policía, los dos hombres son señalados como presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la 2a. avenida de la colonia Berlín, zona 10 de Mixco. En ese hecho resultaron heridas dos personas: un hombre de 33 años y una mujer de 54 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

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La captura se produjo después de una persecución que terminó en la 2a. calle y 16 avenida, zona 1 de Mixco. A los sospechosos les incautaron dos pistolas con el registro esmerilado, 2 cargadores, 15 municiones, dos teléfonos celulares y una motocicleta con placas M-788LZT.

La investigación preliminar de la policía indica que ambos habrían ingresado a Guatemala hace aproximadamente tres meses. La institución añadió que Montúfar Coca estuvo recluido en Honduras por robo y recuperó su libertad en mayo de 2026.

En Ciudad Quetzal, de manera simultánea, agentes de la Comisaría 16, unidades especializadas de la PNC y elementos del Ejército desarrollaron otro operativo dentro de la misma jornada. La policía indicó que esos controles también forman parte de las acciones de seguridad destinadas a prevenir delitos y localizar a personas requeridas por la justicia.

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El Ejército sostuvo que las operaciones en Cenma, Ciudad Quetzal y El Gallito responden a un mismo objetivo operativo. La institución señaló que la intervención conjunta con la Policía Nacional Civil busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante presencia preventiva y apoyo a las entidades encargadas de la seguridad pública.