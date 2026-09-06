Guatemala

El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

El Plan Centinela Metropolitano desplegó patrullajes, controles y registros en sectores de Ciudad de Guatemala y zonas cercanas, mientras un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional Civil derivó en la captura de dos hondureños señalados por un ataque armado en Mixco

Soldados uniformados con fusiles y agentes de policía inspeccionan a personas en una calle con vehículos oficiales estacionados
Integrantes del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil realizan un operativo de control de seguridad en una calle de Villa Nueva. (Ejército GT)
Guardar

El Ejército de Guatemala desplegó este sábado un operativo de seguridad a gran escala en la Ciudad de Guatemala y sectores cercanos bajo el Plan Centinela Metropolitano, con patrullajes, puestos de control y registros junto a la Policía Nacional Civil para prevenir delitos, detectar objetos ilícitos y ubicar a personas con órdenes de captura.

Uno de los focos del despliegue fue el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, donde la Policía Nacional Civil y fuerzas militares instalaron controles en la avenida El Cementerio y 14 calle. Allí, los agentes verifican a personas que circulan en vehículos de dos y cuatro ruedas para constatar que no transporten productos ilícitos y revisar si son requeridas por la justicia.

PUBLICIDAD

De forma paralela, las autoridades mantuvieron acciones en la Central de Mayoreo, conocida como Cenma, y en Ciudad Quetzal, dos puntos incluidos en el mismo esquema de presencia preventiva. Según informó el Ejército de Guatemala, el operativo se ejecuta como apoyo interinstitucional para fortalecer la seguridad ciudadana y la protección de la población.

Agentes uniformados y armados junto a un automóvil compacto gris mientras registran a un hombre con las manos en la cabeza
Agentes armados con equipo táctico requisan a un hombre junto a un automóvil en una calle urbana durante un operativo de control vial. (Ejército GT)

El plan concentró patrullajes y controles en tres sectores

En el sector de Cenma, personal de la Brigada Militar Mariscal Zavala realizó operaciones de seguridad en un área de alta circulación de usuarios del transporte público. La presencia militar se concentró en un punto con movimiento constante de buses urbanos y extraurbanos, con el objetivo de contribuir al orden y la tranquilidad de quienes transitan por el lugar.

PUBLICIDAD

En Ciudad Quetzal, la Segunda Brigada de Policía Militar mantuvo personal desplegado en recorridos a pie y en vehículos. Las operaciones se desarrollan en puntos estratégicos del sector para reforzar la prevención de hechos delictivos y sostener una presencia activa de las autoridades.

En El Gallito, la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor ejecutó patrullajes y estableció puestos de control y registro. En esa zona también se realizaron acciones vinculadas con la instalación y desinstalación de cámaras, dentro de un esquema orientado a contrarrestar actividades delictivas, entre ellas el narcomenudeo.

La Policía Nacional Civil precisó que en el operativo de El Gallito participan agentes de la Comisaría 11, personal de la División de Seguridad Turística y elementos del Ejército. Las acciones están bajo supervisión del comisario Carlos Soberanis, jefe de Disetur.

Un soldado uniformado con fusil de asalto permanece de pie en una acera cerca de una calle con automóviles en circulación
Efectivos de infantería con armas largas realizan labores de vigilancia junto a una carretera por la que transitan varios vehículos. (Ejército GT)

La PNC reportó dos capturas durante la jornada

El operativo también dejó las primeras detenciones reportadas por la PNC. La institución informó la captura de dos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha, identificados como Miguel Ángel Montúfar Coca, alias Ángel, de 28 años, y Óscar Antonio Díaz Coca, alias Coca, de 25 años; ambos son de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con la policía, los dos hombres son señalados como presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la 2a. avenida de la colonia Berlín, zona 10 de Mixco. En ese hecho resultaron heridas dos personas: un hombre de 33 años y una mujer de 54 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

La captura se produjo después de una persecución que terminó en la 2a. calle y 16 avenida, zona 1 de Mixco. A los sospechosos les incautaron dos pistolas con el registro esmerilado, 2 cargadores, 15 municiones, dos teléfonos celulares y una motocicleta con placas M-788LZT.

La investigación preliminar de la policía indica que ambos habrían ingresado a Guatemala hace aproximadamente tres meses. La institución añadió que Montúfar Coca estuvo recluido en Honduras por robo y recuperó su libertad en mayo de 2026.

En Ciudad Quetzal, de manera simultánea, agentes de la Comisaría 16, unidades especializadas de la PNC y elementos del Ejército desarrollaron otro operativo dentro de la misma jornada. La policía indicó que esos controles también forman parte de las acciones de seguridad destinadas a prevenir delitos y localizar a personas requeridas por la justicia.

El Ejército sostuvo que las operaciones en Cenma, Ciudad Quetzal y El Gallito responden a un mismo objetivo operativo. La institución señaló que la intervención conjunta con la Policía Nacional Civil busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante presencia preventiva y apoyo a las entidades encargadas de la seguridad pública.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPNCdeGuatemalaEjército de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Concluye el retiro total del puente Güijo tras su destrucción y se avanza en las bases para un paso modular hacía el caribe guatemalteco

La remoción completa de la estructura afectada en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte permite iniciar la cimentación para instalar un Bailey, mientras continúa operando un desvío temporal y se proyecta ampliar el corredor a cuatro carriles

Concluye el retiro total del puente Güijo tras su destrucción y se avanza en las bases para un paso modular hacía el caribe guatemalteco

El Ministerio de Agricultura en Guatemala alerta por calor de más de 35 °C que eleva el riesgo para 11 cultivos en 143 municipios

La cartera agrícola advirtió que el aumento térmico previsto para el fin de semana y el inicio de la próxima semana agravará el estrés de las siembras y la actividad pecuaria en varias regiones

El Ministerio de Agricultura en Guatemala alerta por calor de más de 35 °C que eleva el riesgo para 11 cultivos en 143 municipios

Tensión en el Consejo Nacional del Deporte guatemalteco: José Chic y Gerardo Aguirre protagonizaron un cruce en medio de una fiscalización

El altercado se produjo cuando el legislador ingresó a las instalaciones del consejo para revisar la ejecución del presupuesto del deporte, en medio de una disputa por el control de recursos ligados al evento regional 2025

Tensión en el Consejo Nacional del Deporte guatemalteco: José Chic y Gerardo Aguirre protagonizaron un cruce en medio de una fiscalización

El Insivumeh advierte que el volcán de Fuego en Guatemala mantiene explosiones y puede generar caída de ceniza

La institución reportó de cuatro a seis eventos por hora, con columnas que alcanzan 5.000 metros y se desplazan hasta 30 kilómetros hacia el oeste y noroeste, con riesgo para varias localidades

El Insivumeh advierte que el volcán de Fuego en Guatemala mantiene explosiones y puede generar caída de ceniza

En Guatemala más de tres mil pandilleros presos siguen dirigiendo homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores

extorsiones y reclutamiento de menores El director de la PNC, David Custodio Boteo, admitió ante el Congreso que los jefes de clica mantienen comunicación desde el sistema penitenciario y sostienen el reclutamiento, los homicidios y las extorsiones en el país

En Guatemala más de tres mil pandilleros presos siguen dirigiendo homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores

TECNO

Google estrena una IA que pronostica el clima con más precisión: se llama WeatherNext 3 y llega a Maps y Gemini

Google estrena una IA que pronostica el clima con más precisión: se llama WeatherNext 3 y llega a Maps y Gemini

Juegos gratis en Steam: prueba Civilization VII y First Class Trouble por tiempo limitado

GTA 6 ya tiene sus propios mandos de PS5: precio, modelos y disponibilidad

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares de este día

ENTRETENIMIENTO

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

MUNDO

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica