Iba a pescar, murió atropellado por el padre de un ex piloto de TC en Cañuelas y su familia busca testigos

Eduardo Alberto Young, el día que compró la moto

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El 23 de julio pasado, hacia las 11 de la mañana, Eduardo Alberto Young, un jubilado de 67 años de la localidad bonaerense de Cañuelas, murió de manera trágica mientras circulaba en su moto para ir a pescar: en el kilómetro 81 de la Ruta 3, una camioneta Audi Q5, conducida por el empresario Ernesto José Ciantini (80) lo atropelló violentamente por la parte trasera y lo expulsó varios metros sobre el asfalto. El hombre perdió la vida en el acto y su familia hoy, a más de un mes del hecho, busca testigos y pide celeridad en la investigación.

El expediente está a cargo del fiscal Javier Berlingieri, titular de la UFI Nº1 descentralizada de Cañuelas, quien imputó al conductor de la camioneta -por el momento- por el delito de homicidio culposo. Está a la espera de los resultados de la pericia accidentológica, cuyo informe, admitieron fuentes con acceso a la investigación a Infobae, puede tardar incluso meses.

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En ese sentido, la mecánica del accidente todavía no pudo ser establecida por el funcionario judicial y según explicaron, todo lo que se pudo obtener fueron “los datos objetivos posibles de las pericias relevadas en el lugar del hecho”. Las fuentes judiciales explicaron que la calificación del expediente aún se puede agravar pero dependerá de los resultados de las pericias, cuya fecha de realización -indicaron- no depende del fiscal.

“Se puede en algunos casos agravar y en otras casos atenuar, dependiendo de si ha habido violación de deber de cuidado de la víctima”, aclararon. Es por eso, en base a lo poco que se sabe del hecho como tal, que la Justicia resolvió aplicarle esa calificación.

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Así terminó la camioneta de Ciantini

Respecto a Ciantini, empresario del rubro de la papa y padre del ex corredor de Turismo Carretera, José “Bocha” Ciantini, aún no fue indagado, a la espera del resultado de las pericias. Quien sí brindó su testimonio, aunque de manera escueta de acuerdo con las fuentes consultadas, fue la mujer que acompañaba al empresario de 80 años al momento del accidente. Contó sin mayores detalles lo que ocurrió. El vínculo de ella con el empresario todavía no se pudo establecer.

Infobae también dialogó con Solange Young, hija de la víctima, quien además de cuestionar los pocos avances de la investigación, pidió por el testimonio de testigos que hayan podido presenciar el hecho y aporten información.

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“Estamos solicitando testigos y gente que haya estado en el lugar, porque al ser un horario muy transitado, es un horario donde van y vienen todo el tiempo muchas personas. Además, es una autovía”, pidió la mujer, quien además sembró dudas sobre quién estaba manejando realmente la camioneta al momento del accidente.

“Queremos saber si alguien vio algo más porque a esta altura lo que necesitamos saber es quién manejaba”, dijo Solange. Por el momento, en el expediente, el único dato que tienen es que Ciantini era la persona que manejaba. “Mucha gente de Balcarce nos escribe y nos dice: ‘él no manejaba’, porque él se ve que ya no conducía”, dijo Solange, quien reclamó también celeridad en la obtención de las cámaras de seguridad de la ruta y en la zona del accidente.

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La moto de Young luego del accidente

La hija de la víctima reclamó, además, la obtención cuanto antes de los datos de la computadora interna de la camioneta, un vehículo de alta gama, que podrían indicar a la velocidad a la circulaba, entre otros datos.

“Probablemente tenga toda la información en la computadora, la velocidad que iba, etc. De hecho, tiene un freno autónomo y aparentemente no llegó a frenar. El arrastre que hizo fue bastante. Lo llevó arriba del capó bastante tiempo”, dijo Young. Estos datos deberán ser ratificados después de que se finalice la pericia accidentológica.

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De acuerdo con el acta de defunción -dijo la hija- Young sufrió una fractura de cráneo. “Se ve que fue cuando cayó, porque se le arrancó el casco la violencia del impacto; cuando cae se arranca el casco”, contó. “También en todo el cuerpo porque él no se lo esperaba y no pudo hacer nada”, añadió.

El accidente ocurrió el 23 de julio pasado

Solange denunció también que el test de alcoholemia se hizo a las siete de la tarde de aquel día. Es decir, casi 8 horas después del violento choque. Según dijo, el resultado dio negativo, aunque todavía esperan el que corresponde a los exámenes de sangre que le practicaron a Ciantini. Sin embargo, las fuentes del expediente señalaron a este medio que el resultado del test de alcoholemia, aún no se conoce.

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“Solicitamos también que nos den explicaciones por eso. Nosotros ya estamos haciendo presentaciones prácticamente diarias de todo”, dijo la hija. La camioneta de Ciantini y la moto de Young aún permanecen en poder de la Justicia, aún cuando la familia del imputado ya solicitó en varias oportunidades la restitución del vehículo.

Ernesto Ciantini, junto a su nieto y su hijo, el ex corredor de TC, "Bocha" Ciantini

La hija de la víctima, tras conocerse la imputación actual que recayó sobre Ciantini, pidió que la calificación sea agravada a homicidio con dolo eventual. Según explicó la mujer, si el empresario circulaba a gran velocidad por el carril lento de la autovía, como presuntamente lo hizo, “pudo haber imaginado que podría haber matado a alguien”.

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“Queremos solicitar, aunque sea, que tenga prisión domiciliaria”, agregó. Al respecto, las fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron que todo depende del resultado de las pericias.

Quién era la víctima

Eduardo estaba casado hace 49 años, ya estaba jubilado y se movía en su moto para cualquier lugar. El 23 de julio decidió ir a pescar, uno de sus pasatiempos, para luego dedicarse a los preparativos del cumpleaños de su esposa, que se festejaría al otro día.

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“Lo único que buscamos es justicia por nuestro papá, porque la realidad es que él no estaba haciendo nada malo. Solamente se iba a pescar un rato, porque el otro día era el cumpleaños de mi madre, entonces, volvía a hacer los preparativos”, contó Solange.

Eduardo y su familia

“Da mucha impotencia porque mi viejo era una persona que se frenaba en la ruta si iba en la moto, porque solía viajar, y si veía que alguien estaba parado, no le importaba ni quién era, ni el aspecto, ni nada, y frenaba a ver si necesitaban algo”, reveló la hija.

“Nosotros siempre le decíamos: “viejo, dejate de hinchar porque te va a pasar algo”. Él paraba igual. ‘A mí no me importa’, te decía. Y bueno", recordó Solange con dolor. “Era una persona muy bondadosa, de muy buen corazón. Y todo lo que era de su vehículo, lo tenía al día. Siempre usaba casco, siempre tenía todo en condiciones. De hecho, tenía el seguro, tenía todo al momento del accidente. La moto hacía tres meses que se la había podido comprar”, lamentó la hija, quien dijo que su mayor temor es que no se sepa la verdad de lo que le pasó a su padre.