Economía

Pese al consumo débil, Milei evitó la crisis del tercer año y se mantiene competitivo de cara a las elecciones del 2027

El Gobierno se concentró en la estabilidad cambiaria y la logró; consiguió además resultados en la lucha contra la inflación. Pero la creciente dolarización conspira contra la venta de bienes durables y se recalcula a la baja el crecimiento del PBI

Javier Milei habla en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”
Milei, en el evento "Vientos de Cambio". que cree ahora soplan a su favor
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Conseguir la reelección se transformó una objetivo casi imposible, al menos en América latina. Casi todas las elecciones presidenciales hasta ahora mostraron alternancia en la región: Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, y habría que sumar incluso a Estados Unidos en la lista. Hubo excepciones también, como México o El Salvador.

Incluso en la Argentina sucede lo mismo. La última reelección fue la de Cristina Kirchner en 2011. Luego el candidato kirchnerista (Daniel Scioli) no pudo ganar en 2015, Mauricio Macri perdió en 2019 tras gobernar cuatro años y Sergio Massa no logró suceder a Alberto Fernández tras su paso como ministro de Economía de aquella administración.

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Javier Milei ya avisó que va en búsqueda de su reelección. Pero la historia reciente de Argentina y lo que viene sucediendo en casi todos los países de la región dejan en claro que no se trata de un objetivo sencillo. Por el contrario, a priori podría decirse que las chances no juegan a su favor.

Los distintos índices y encuestas que miden la aprobación presidencial acrecentaron las dudas en los últimos dos meses. La aprobación de la gestión llega a solo 35%, un nivel que ni por asomo alcanza para ganar en primera vuelta. Ir al balotaje es sumamente riesgoso. En Perú o en Chile, por ejemplo, las elecciones se dirimieron por una diferencia de menos del 1% de los votos.

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Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei
Desde 2011, cuando Cristina Kirchner ganó su segundo mandato, ningún presidente fue reelecto. ¿Podrá Milei?

Además de no haber mantenido a sus respectivos partidos en el poder, los tres últimos gobiernos sufrieron crisis cambiarias en el tercer año de gestión. Incluso a Cristina Kirchner en su segundo mandato le pasó en 2014 (devaluación en enero y repunte inflacionario), a Macri en 2018 (salvataje del FMI en medio de una escalada del dólar) y a Alberto Fernández en 2022 (tuvo tres ministros de Economía en un mes (Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa).

Calma cambiaria, pero bajo consumo

Aunque todavía no terminó el 2026 la posibilidad de una crisis de ese estilo parece descartada. Y el Gobierno fue muy cuidadoso a la hora de evitar cualquier cimbronazo. De hecho mantuvo los agregados monetarios bajo estricto control con dos objetivos: forzar una baja de la inflación y al mismo tiempo evitar mayores presiones cambiarias.

Nada es gratis. La calma cambiaria está logrando el objetivo de bajar la inflación, pero no hay plata para mover el consumo interno.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central reflejó esta realidad. Las consultoras esperan que una reducción de la inflación a 1,7% en agosto, manteniéndose con comodidad abajo del 2% hasta fin de año.

Algunos economistas como Fernando Marull consideran que en septiembre podría incluso bajar un escalón adicional hasta 1,6%, pues los ajustes en alimentos son menores (0,3 a 0,4% semanal) y ya se anunciaron menores aumentos en luz, gas y telefonía móvil. De mantenerse estos niveles, el 2027 proyectaría un nivel de inflación más cercano al 20%, lo que sería una reducción muy significativa, teniendo en cuenta que el 2026 cerrará en torno al 30 por ciento.

Imagen dividida con billetes de cien dólares a la izquierda y manos sujetando un recibo de compra frente a un carro de supermercado a la derecha.
La sostenida compra de dólares no es buena para el consumo, pues quita pesos de circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contracara del REM pasó por el nivel de actividad, revisado fuertemente a la baja. Ahora la proyección es que el PBI aumente solo 2,4% este año. Es un crecimiento muy inferior al 3,5% proyectado por ejemplo por el FMI hace pocos meses. Se explica por sectores que vuelan como energía, minería y agro, pero otros que siguen muy flojos, como industria, comercio y construcción. “Es una economía donde el 20% anda muy bien, pero un 40% muy mal”, resumió Rodolfo Santángelo, economista y socio de la consultora Macroview.

Haber evitado una crisis cambiaria y reducido la inflación alcanzan para mantener a Milei competitivo, pero no para asegurar el triunfo electoral el año próximo. Una de sus principales ventajas es que ningún opositor hoy aparece con un apoyo mayor. El grado de rechazo es similar tanto para el Presidente como para cualquier posible contrincante.

Cómo siga la economía posiblemente determinará si le alcanza o no al actual Gobierno para seguir otros cuatro años. El propio Santángelo definió el panorama como “gris”: no hay crisis a la vista, pero tampoco grandes mejoras por delante.

La baja de la inflación es un dato relevante, porque muestra que el superávit fiscal y el control monetario rinde frutos. Además. permite que los salarios empiecen a levantar, mejorando el poder adquisitivo.

Esperando la vuelta del crédito

Es deseable, y quizás esperable, que el crédito también empiece a levantar. El pico de mora ya quedó atrás y el Tesoro ya cambió en la última licitación, al no renovar la totalidad de los vencimientos de bonos. Esto dejó a las entidades con más liquidez, que tarde o temprano deberían volcar al sector privado.

En las últimas dos semanas también se dio un escenario más favorable en el plano financiero. Bajaron las tasas en pesos y cayó levemente el dólar. Además, el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, pese a un aumento de la tensión internacional. El barril de petróleo subió por encima de los 90 dólares y cayeron los bonos de EE.UU., con un significativo aumento de tasas. El bono del Tesoro norteamericano a dos años rinde un 4,4% anual, niveles que no se veían hace mucho tiempo.

Un informe de PPI indicó que el precio de los bonos todavía descuenta más del 70% de chances de una reelección de Javier Milei. Es decir que los mercados son relativamente optimistas sobre la continuidad del actual gobierno y sus políticas.

Las dudas de los inversores se notan en más en otros activos, como las acciones de los bancos.

En términos de patrimonio neto, los bancos valen lo mismo que tras el pánico postelectoral. El contraste regional refuerza la lectura. Entre las PASO y fin de 2019 los bancos argentinos operaron con un descuento promedio de 25% contra comparables de la región. Hoy, ese descuento es de 34% frente al promedio de una muestra de trece bancos latinoamericanos listados”, aseguró un trabajo de Delphos Investment.

Malvinas y viento de commodities a favor

Los anuncios de Milei sobre Malvinas mostraron a un gobierno que recuperó la iniciativa política. Y lo mismo sucedió con algunos anuncios en materia económica: flexibilización de préstamos en dólares, nuevos préstamos hipotecarios con dinero del FGS y un incremento de la liquidez junto a baja de tasas de corto plazo. Banco Nación, por ejemplo, anunció un recorte de tasas para préstamos personales.

Triptych de campo de trigo con cosechadora, plataformas petroleras y mina a cielo abierto con maquinaria pesada, superpuesto con un gráfico verde ascendente.
La imagen ilustra el crecimiento exportador de Argentina en los sectores agrícola, petrolero y minero, evidenciado por un gráfico de tendencia ascendente sobre las tres industrias clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año que viene no luce mal para el Gobierno. Altos precios de petróleo y soja permitirían que las exportaciones se mantengan firmes. La inflación apunta a la baja y los ingresos mejorarán progresivamente.

Pero sería inocente para el Gobierno cantar victoria o relajarse. Queda la parte más dura: la dolarización sigue firme y pasó los USD 3.000 millones para atesoramiento en julio. Cada peso que va a la compra de divisas implica menos dinero para comprar autos, heladeras o televisores. Ese volumen de compra de dólares por cobertura no solo se mantendrá sino que posiblemente pegue un salto mayor cuando arranque el 2027. Será un gran escollo para consolidar la reactivación económica.

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