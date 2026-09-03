Crimen y Justicia

Robaban motos y las mostraban en redes sociales: los detenidos tienen 15, 17 y 19 años

La causa derivó en allanamientos simultáneos en A-4 y Los Lapachitos, provincia de Misiones. La Policía recuperó una Honda Wave compatible con la denunciada y secuestró partes y cascos

Durante los procedimientos, la Policía secuestró motos, partes de rodados, cascos y otros elementos incorporados a la causa. Gentileza
Durante los procedimientos, la Policía secuestró motos, partes de rodados, cascos y otros elementos incorporados a la causa. Gentileza
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En una causa que combinó seguimiento digital y tareas de calle, una investigación policial en Posadas, provincia de Misiones, derivó en operativos por el robo y desarme de motocicletas. En el procedimiento, se arrestó a un joven de 19 años, se retuvo a dos menores y se incautaron varios vehículos.

Este miércoles por la mañana, la Policía realizó allanamientos en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Los allanamientos comenzaron cerca de las 7.30, contó con apoyo de la Dirección Guardia de Infantería y se desarrolló de manera simultánea en ambos puntos señalados por la pesquisa

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Los investigadores de la Comisaría 16.ª de Posadas lograron identificar a los sospechosos tras revisar cámaras de seguridad de la zona y seguir publicaciones en redes sociales, donde algunos de los involucrados aparecían fotografiados junto a uno de los vehículos sustraídos. Esa secuencia de indicios permitió avanzar con medidas judiciales que terminaron en dos irrupciones ordenadas por el Juzgado Correccional y de Menores N.° 2.

Los allanamientos se realizaron en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Gentileza
Los allanamientos se realizaron en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Gentileza

La causa se había abierto a partir de la denuncia por el robo de una moto radicada el 15 de agosto. Desde entonces, la investigación se concentró en reconstruir el recorrido posterior al hecho, establecer vínculos entre los presuntos implicados y localizar los inmuebles donde podían encontrarse los rodados o sus partes.

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Uno de los procedimientos se concretó en el barrio A-4. Allí, fue detenido Marcelo V., de 19 años, acusado de encubrimiento, y se secuestraron partes de una Honda Wave, plásticos presuntamente usados para alterar motocicletas, un casco y una sustancia que será analizada.

Las imágenes muestran parte del despliegue policial en una causa iniciada por el hurto de una Honda Wave (X: @GRUPOTRESTRES)

El segundo allanamiento tuvo lugar en Los Lapachitos, donde la Policía recuperó el resto de la Honda Wave que se encontraba parcialmente desarmada, que coincidiría con la sustraída en agosto. En ese domicilio, también incautó una Motomel Blitz con pedido de secuestro activo y una Keller que habría sido utilizada en los hechos investigados.

A eso se sumaron dos cascos y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros de videovigilancia. Ese cruce entre los objetos secuestrados y las imágenes obtenidas durante la pesquisa es uno de los puntos que ahora deberá profundizar la causa para determinar con mayor precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Según El Territorio, los sospechosos se fotografiaban y exhibían en redes sociales los rodados sustraídos, una conducta que terminó reforzando las sospechas surgidas a partir del análisis de cámaras. Las publicaciones terminaron ayudando a la investigación y a seguir los movimientos de los aprehendidos.

En los allanamientos hubo un detenido de 19 años y dos adolescentes demorados. Gentileza
En los allanamientos hubo un detenido de 19 años y dos adolescentes demorados. Gentileza

Durante los procedimientos también fueron demorados dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que la fuerza provincial mantenía la búsqueda de otro menor de 15 años, mencionado como presunto integrante del grupo investigado. Tanto los jóvenes como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir los pasos siguientes en el expediente.

Por el momento, la información oficial conocida no precisa cuántos hechos podrían quedar finalmente vinculados con el mismo grupo. Sin embargo, el secuestro de una moto con pedido activo y la recuperación de otra compatible con la denunciada en agosto abren la posibilidad de que la pesquisa avance sobre episodios adicionales.

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