Política

Armando Cavalieri tiene asegurada una nueva reelección: la Justicia excluyó a la oposición de los comicios del Sindicato de Comercio

En las elecciones de hoy en el gremio porteño, el líder mercantil no tendrá competencia porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que la única lista opositora no tenía el mínimo de avales para participar. Alesso y Baradel, reelegidos en CTERA

Armando Cavalieri y Carlos Pérez, líderes del Sindicato de Comercio de Capital
Armando Cavalieri y Carlos Pérez serán reelegidos este jueves como líderes del Sindicato de Comercio de Capital
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Armando Cavalieri tendrá garantizada una nueva reelección en los comicios de este jueves en el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital (SEC): la lista que encabeza, secundado nuevamente por Carlos Pérez, será la única que se presentará luego de que la Justicia dejó sin efecto la oficialización de la nómina opositora.

De esta forma, el líder sindical asumirá su undécimo mandato consecutivo al frente de una organización clave del sector de servicios, que tiene 55 mil afiliados y está afectada por la crisis de la actividad mercantil.

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Cavalieri, quien dirige el sindicato desde 1985, llevará otra vez a Carlos Pérez como candidato a secretario adjunto, que también será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social con más afiliados de la Argentina.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri encabeza el Sindicato de Comercio de Capital desde 1985

Según se informó oficialmente, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió excluir de las elecciones a la lista opositora Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes (actual secretaria de la Mujer del gremio), porque las irregularidades detectadas mediante una pericia caligráfica sobre 1238 firmas la dejaron sin el mínimo de avales requerido para competir.

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La sentencia hizo lugar al planteo de la Lista Azul, liderada por Cavalieri, que había recurrido a la Justicia para exigir el cumplimiento del estatuto sindical luego de que la Junta Electoral decidiera oficializar a la lista opositora pese a reconocer que no reunía los avales necesarios.

La decisión de los camaristas, adoptada pocas horas antes de la votación, ratificó que para competir era obligatorio reunir el apoyo del 3% de los afiliados activos, equivalente en esta elección a 1504 avales.

Armando Cavalieri, con Carlos Pérez, Oscar Nieva y Rubén Cortina, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri, con Carlos Pérez y otros dirigentes del Sindicato de Comercio como Oscar Nieva y Rubén Cortina

La diferencia entre las dos nóminas quedó expuesta en los números de apoyos: la Lista Azul había presentado más de 15 mil avales, mientras que la Celeste-Verde había acompañado en un primer momento 1649 respaldos.

El proceso de revisión de los avales alteró ese escenario inicial. La propia Junta Electoral reconoció que, aun después de las presentaciones efectuadas por la agrupación opositora, seguía existiendo un déficit respecto del mínimo estatutario y que no habían sido corregidas por completo las irregularidades detectadas por los peritos calígrafos sobre 1.238 firmas.

Pese a esa conclusión, la Junta Electoral, dominada por el oficialismo, había decidido permitir la participación de la Celeste-Verde con una “interpretación amplia” del requisito estatutario. La Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó ese criterio y sostuvo que la exigencia del 3% era clara y no habilitaba lecturas orientadas a eximir a ninguna agrupación de su cumplimiento.

Armando Cavalieri, de Comercio, en la movilización de la CGT
Armando Cavalieri y Carlos Pérez, al frente de una columna de Comercio en una marcha de la CGT

Para el tribunal, apartarse de esa disposición implicaba resolver en contra de las normas vigentes. También afirmó que la Junta Electoral carecía de facultades para eximir a una lista del piso mínimo previsto en el estatuto.

La sentencia respondió así al punto central de la controversia: la Celeste-Verde no podrá competir porque no acreditó la cantidad de avales exigida para ser oficializada. Ese requisito, según remarcó el fallo, debía cumplirse en las mismas condiciones por todas las listas.

El fallo también desestimó los argumentos con los que la Lista Celeste-Verde intentó cuestionar el procedimiento de control de los avales. La Cámara rechazó sus objeciones sobre las atribuciones de la Junta Electoral para ordenar pericias y remarcó que la reforma estatutaria que habilitó esas facultades está vigente.

El tribunal añadió otro elemento para cerrar la discusión: señaló que la lista opositora no recurrió en tiempo oportuno la decisión que había rechazado sus cuestionamientos sobre los avales, por lo que la decisión sobre la insuficiencia de los respaldos quedó firme.

El dirigente del Sindicato de Comercio Ramón Muerza
Ramón Muerza, el opositor a Armando Cavalieri que perdió en 2022 las elecciones en el Sindicato de Comercio

La resolución judicial también respaldó el planteo impulsado por la Lista Azul, que había reclamado el respeto de las condiciones fijadas por el estatuto del SEC. Con esa definición, la justicia laboral ratificó que las reglas y los requisitos para competir en el proceso electoral deben ser cumplidos por todas las listas.

Aunque Paredes hubiera podido competir contra Cavalieri, se consideraba que tenía pocas chances de ganar los comicios contra la tradicional Lista Azul. Esta vez no se presentaba un opositor fuerte como Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones del SEC en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección que tuvo una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

De esta forma, Cavalieri confirmará su pertenencia a ese pelotón de sindicalistas que permanece en sus puestos desde hace más de 40 años. “El Gitano”, como se lo conoce al veterano sindicalista mercantil, es uno de los dirigentes con más cintura política de la Argentina y pertenece a ese establishment gremial que cultiva un fluido diálogo con los empresarios y con los gobiernos de cualquier signo partidario, aunque hace años se convirtió en un fuerte crítico de las políticas de Javier Milei.

Alesso y Baradel, reelegidos en CTERA

Por su parte, Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos como secretaria general y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en las elecciones que se hicieron este miércoles en todo el país.

Sonia Alesso y Roberto Baradel, líderes de CTERA
Sonia Alesso y Roberto Baradel fueron reelegidos al frente de CTERA

Con más del 80% de las mesas escrutadas, según informó la organización sindical, la Lista Celeste Violeta se impuso por el 76% de los votos que eligieron en forma directa a sus autoridades para los próximos cuatro años.

“Este resultado es un contundente respaldo a la organización y a la lucha colectiva en defensa de la educación pública, el salario, los derechos laborales y la paritaria nacional docente”, sostuvo CTERA.

“Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo del gobierno nacional -agregó-, la docencia fue clara: no se resignan derechos, se defiende la escuela pública y se fortalece la unidad para seguir luchando”.

Además, el gremio dijo que “seguirá en las calles y en cada escuela del país defendiendo la educación pública y reclamando mayor presupuesto educativo, salarios dignos, paritaria nacional docente, restitución del FONID y la defensa de las jubilaciones docentes”.

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