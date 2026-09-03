Crimen y Justicia

Detuvieron a un policía en San Juan por robar y usar la tarjeta de un compañero

El efectivo fue arrestado dentro de la Comisaría 17ma, donde se encontraba de servicio. La causa se inició tras una denuncia y avanzó con imágenes de una compra registrada en un comercio

Fachada de la Comisaría 17 y la Secretaría de Desarrollo Social en una calle soleada con árboles y postes de luz
Un agente fue detenido en la Comisaría 17ma de Chimbas por una causa por presunto hurto y uso fraudulento de la tarjeta bancaria de un compañero. (Google Maps)
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Dentro de una comisaría de Chimbas, provincia de San Juan, un policía fue detenido mientras se encontraba de servicio en el marco de una causa por un presunto hurto y uso fraudulento de la tarjeta bancaria de un compañero de la misma dependencia.

El procedimiento se concretó este último martes en la Comisaría 17ma, después de una investigación que avanzó en pocas horas a partir de una denuncia presentada por el uniformado damnificado.

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La secuencia comenzó cuando la víctima detectó un consumo que no reconocía en su cuenta. A partir de esa irregularidad, inició averiguaciones por su cuenta y encontró un dato que terminó por orientar la pesquisa hacia el interior de la fuerza de seguridad.

De acuerdo con lo informado por el portal Tiempo de San Juan, el caso tomó otro alcance cuando la denuncia formal quedó radicada ante la Justicia y la UFI Delitos Especiales activó medidas urgentes. El expediente quedó bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes solicitaron la detención del sospechoso tras reunir los primeros elementos probatorios.

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De acuerdo con lo informado en la causa, el efectivo afectado advirtió durante la mañana del martes un movimiento inusual acreditado en su cuenta bancaria. Esa operación, que no había sido autorizada por él, lo llevó a revisar el origen de la compra y a buscar precisiones sobre el comercio en el que se había concretado.

En ese contacto, el vendedor del local le transmitió un dato que modificó el rumbo del caso: quien había realizado la transacción no era un desconocido, sino otro uniformado. Con ese antecedente, el denunciante se presentó ante sede judicial para formalizar la acusación y aportar la información que ya había reunido.

La reconstrucción de los hechos avanzó después con la revisión del sistema de videovigilancia del negocio. Según consta en la investigación, el denunciante observó las imágenes y reconoció allí, sin dudas, a un compañero de su misma dependencia al momento de concretar la operación.

Para los investigadores, el registro fílmico secuestrado pasó a ser una prueba clave en la causa.

Las cámaras de seguridad del negocio permitieron que el denunciante identificara a un compañero al momento de concretarse la operación bancaria.
Las cámaras de seguridad del negocio permitieron que el denunciante identificara a un compañero al momento de concretarse la operación bancaria.

Con esos elementos ya incorporados, los responsables de la instrucción solicitaron la orden de detención ante la jueza de turno. La medida fue concedida y se ejecutó durante la tarde del martes, cuando el sospechoso todavía se encontraba prestando servicio en la seccional ubicada en Chimbas.

Tras la aprehensión, el imputado fue llevado a los calabozos de la Comisaría 28va, donde permanece alojado en condición de detenido.

La audiencia de control de detención y formalización está prevista para las próximas horas, con plazo máximo hasta este viernes. En esa instancia procesal, el funcionario deberá comparecer ante la Justicia para conocer en detalle la imputación y la evidencia reunida en su contra.

Ese acto será determinante para la continuidad del expediente, ya que allí se expondrán los fundamentos de la acusación y la situación procesal del detenido. La causa quedó impulsada por la UFI Delitos Especiales y bajo revisión judicial inmediata, en un caso que se abrió y derivó en una detención en el mismo día.

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