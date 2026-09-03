Crimen y Justicia

Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a la "mula", una mujer mayor de edad, sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando realizaba la ruta Salta-Mendoza

Dos agentes uniformados sostienen paquetes envueltos y un peluche junto a una bolsa de plástico naranja repleta de juguetes
La mujer transportaba casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultos en capibaras de peluche.
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Una mujer que viajaba hacia la provincia de Mendoza fue detenida este miércoles por personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), luego de que los agentes apostados en un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la provincia de Catamarca, le hallaran casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultas en carpinchos de peluche.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la mujer, mayor de edad, formaba parte de un contingente que viajaba en el marco de un “tour de compras”.

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En ese contexto, efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de GNA, efectuaban en horas de la mañana un control vial sobre el kilómetro 628 de la RN 38, a la altura de la localidad catamarqueña de La Merced.

Allí, los agentes interceptaron un micro que había partido desde la ciudad de Orán, provincia de Salta, y se dirigía a San Carlos, Mendoza.

Un autobús blanco de dos pisos junto a una camioneta de seguridad y tres personas sentadas en la valla de una carretera
Un autobús de turismo permanece detenido en el arcén de una carretera junto a un vehículo de seguridad y un grupo de pasajeros.

El operativo inició de forma habitual, con el registro de la documentación del vehículo, los conductores y pasajeros, para luego continuar con la inspección de la mercadería que llevaban las personas a bordo.

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Al momento de la requisa de las pertenencias de la sospechosa, que trasladaba peluches de diferentes formas y tamaños, todos ellos acondicionados en un mismo bulto, los gendarmes detectaron que los juguetes presentaban anomalías en las figuras de unos capibaras y que, además, tenían un peso excesivo.

A su vez, algunos muñecos emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.

Agentes con chalecos reflectantes revisan bultos con peluches y ladrillos empaquetados a la orilla de un camino de tierra
Integrantes de la Gendarmería Nacional inspeccionan bultos, peluches y paquetes rectangulares decomisados a un costado del camino.

Frente a este escenario, desde el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca autorizaron a los funcionarios a efectuar la apertura de los juguetes. Una vez abiertos, extrajeron entre el relleno ladrillos que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes que ocultaban una sustancia blanca compacta.

Los expertos de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA llevaron a cabo los narcotest correspondientes y corroboraron que la mujer transportaba un total de 49,937 kilogramos de marihuana y 4,265 kg de cocaína.

Manos con guantes rojos y negros abren el cierre de un peluche marrón y extraen un paquete envuelto en plástico
Un agente con guantes saca un paquete envuelto en plástico del interior de un peluche durante una revisión de mercancía.

Las autoridades intervinientes dispusieron el decomiso de las drogas y demás elementos de interés, mientras que la mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas.

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