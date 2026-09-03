Crimen y Justicia

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

Mariano Rubén Fernández había sido condenado en 2021 por el crimen ocurrido cinco años antes en Florencio Varela. En el mismo fallo, el máximo tribunal confirmó otra perpetua por un femicidio de Rosalina Candia ocurrido en la Villa 31

ALICIA VALLEJOS FEMICIDIO
Alicia Vallejos y Mariano Rubén Fernández se habían puesto de novios en 2008, cuando ella tenía 15 años y él 18
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Mariano Rubén Fernández por el femicidio de su novia, Alicia Vallejos, la joven de 23 años que en agosto de 2016 fue asesinada de un disparo en la nuca en la casa que ambos compartían en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa del condenado y, de esta manera, cerraron el camino de apelaciones contra la sentencia que había sido dictada en noviembre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal N°5 de Quilmes.

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El femicidio ocurrió el domingo 14 de agosto de 2016, cerca de las 16, en una vivienda de la calle Monserrat al 800, en el barrio Don Orione de Florencio Varela.

Aquella tarde, los vecinos escucharon un estruendo y una mujer llamó al 911. Cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a la casa, encontraron a Alicia debajo de una cama, con sangre en la nuca y todavía con vida.

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ALICIA VALLEJOS FEMICIDIO
Alicia y su hermana mayor, Daniela

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo, pero murió ese mismo día. La autopsia determinó que había recibido un disparo a quemarropa. El arma utilizada para cometer el crimen nunca fue encontrada.

Fernández, en tanto, había escapado. Horas después, la Policía lo detuvo mientras permanecía oculto en la casa de un familiar, en los monoblocks de la villa Los Eucaliptos.

El expediente atravesó un extenso recorrido judicial. Pasaron más de cinco años desde el femicidio hasta que Fernández se sentó en el banquillo de los acusados.

Juicio por el felicísimo de Alicia Vallejos
Durante el debate, el imputado Mariano Fernández permaneció sentado detrás de un banner y el atril de madera, y pidió que lo taparan con un biombo (Adrián Escandar)

Finalmente, en noviembre de 2021, el Tribunal en lo Criminal N°5 de Quilmes lo condenó por unanimidad a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

Durante el debate, los jueces tuvieron por probado que la relación entre Alicia y Fernández estaba atravesada por el maltrato físico, la violencia y el sometimiento de la víctima.

La condena fue ratificada al año siguiente por la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia rechazó una queja de la defensa y el expediente llegó finalmente al máximo tribunal nacional.

Ahora, la Corte Suprema desestimó la última presentación de Fernández y dejó firme la prisión perpetua.

Nota de Florencia Illbelle por femicidio de Alicia Vallejos
Tras conocerse el veredicto, María Josefa Saucedo, la mamá de Alicia Vallejos, recibió una copia de la sentencia que le entregó la jueza, Mónica Adriana Rodríguez de Piuma (Gustavo Gavotti)

Otro femicidio y otra perpetua confirmada

En la misma resolución, la Corte Suprema también dejó firme la condena a prisión perpetua contra Arnaldo Jaquet Pérez por el femicidio de Rosalina Acosta Candia, asesinada de un disparo en el pecho en una vivienda de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se acreditó durante la investigación, Pérez llegó hasta la casa donde se encontraba la víctima, forzó la reja y la cerradura de la puerta para ingresar y comenzó a golpearla. Luego le disparó en el pecho con un revólver calibre .38.

Tras el disparo, tomó el cuerpo de Rosalina, lo cargó sobre uno de sus hombros y comenzó a bajar las escaleras. Al llegar al segundo piso y encontrarse con una vecina, dejó el cuerpo de la víctima en el descanso, regresó a su vivienda, recogió algunas pertenencias y escapó.

Arnaldo Jaquet Pérez estuvo prófugo
Arnaldo Jaquet Pérez estuvo prófugo

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género y con el empleo de un arma de fuego. También fue condenado por la tenencia de un arma de guerra de uso civil condicional sin autorización.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal y la defensa acudió en queja ante la Corte Suprema. Al igual que en el caso de Alicia Vallejos, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo y dejaron firme la condena.

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