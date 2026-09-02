Detuvieron a un policía por usar la tarjeta de un compañero para hacer compras

Un patrullero de la Policía de San Juan.

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Un policía que cumple funciones en la Comisaría 17ª de Chimbas, provincia de San Juan, fue detenido este martes acusado de haberle robado la tarjeta bancaria a un compañero de la fuerza y usarla para hacer distintas compras.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la investigación comenzó cuando la vícima se presentó ante la Justicia para denunciar un consumo inusual registrado en su cuenta bancaria. Al intentar determinar el origen de la operación, logró comunicarse con el comercio donde se había efectuado la compra.

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Para sorpresa del policía damnificado, desde el local le informaron que la operación había sido efectuada por otro efectivo policial.

Formalizada la denuncia, se abrió un expediente a cargo de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino, quien solicitó su detención y el pedido fue avalado por la jueza de turno.

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Con las pruebas recabadas hasta ese momento, Schiattino dispuso que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad del comercio. En consecuencia, las imágenes permitieron identificar al autor de la compra y, según la información judicial, el damnificado reconoció a su propio compañero de dependencia.

Ante ese escenario, la detención del sospechoso se concretó en horas de la tarde, cuando miembros de la Brigada de la UFI Delitos Especiales sorprendieron al sospechoso mientras cumplía sus tareas en la seccional. Después de quitarle el arma reglamentaria, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 28ª de Chimbas, donde hasta este miércoles continuaba detenido.

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A la espera de la audiencia imputativa, que en principio fue pautada para este jueves, fuentes del caso adelantaron a este medio que el efectivo será acusado por un ilícito intramuros, hurto y utilización fraudulenta de una tarjeta bancaria perteneciente a un compañero de trabajo.