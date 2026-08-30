Crimen y Justicia

“Yo tengo un machete, gato”: cómo fue la violenta pelea entre vecinos que terminó con un joven de 26 años asesinado en La Plata

Los segundos previos al crimen de Braian Yamil Álvarez quedaron registrados en un video. Alessandro Luis Medina, de 24 años y con antecedentes por robo, permanece detenido

Los segundos previos al crimen del joven en medio de una pelea vecinal en La Plata (Video/0221)
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Los segundos previos al crimen de Braian Yamil Álvarez, el joven de 26 años asesinado este sábado durante una pelea vecinal en La Plata, quedaron registrados en un video. Las imágenes, que ahora encabezan esta nota, muestran la discusión que mantuvo con Alessandro Luis Medina antes del ataque.

El homicidio ocurrió en el barrio San Carlos, en inmediaciones de 139 y 35. Álvarez y Medina mantenían conflictos desde hacía tiempo, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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La discusión, sin embargo, escaló hasta convertirse en un ataque mortal. Álvarez recibió varias heridas de arma blanca y murió como consecuencia de las lesiones.

Tras un llamado al 911 que alertó a las autoridades por un altercado vecinal y un herido, personal de la Subcomisaría La Unión se dirigió al lugar. Al llegar, se encontró con Álvarez tendido en la vía pública con una puñalada en el hemitórax izquierdo, sin signos vitales.

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Crimen en La Plata
La pelea con desenlace fatal ocurrió en la zona de las calles 139 y 35 de la localidad de San Carlos

Fuentes del caso comunicaron que los policías comenzaron a recabar testimonios y testigos señalaron a Medina como responsable del ataque. El sospechoso, que vive a dos cuadras, no se había alejado de la zona y fue hallado rápidamente.

Los agentes lo identificaron por las lesiones visibles en sus brazos y espalda, además del estado de alteración que presentaba. Medina intentó resistirse a la detención, que finalmente se efectivizó tras un breve forcejeo.

Durante el operativo, además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con un extremo adaptado como manopla. Se sospecha que son los elementos que habrían sido utilizados en la agresión.

Las armas blancas secuestradas por personal policial
Las armas blancas secuestradas por personal policial

Parte de la secuencia previa al crimen quedó registrada en un video. En las imágenes que fueron difundidas por el medio platense 0221, se ve a Álvarez con un buzo azul y a Medina con uno rojo, enfrentados en plena vía pública. Durante la discusión, ambos aparecen con armas blancas en sus manos.

Una tercera persona, ubicada detrás de la víctima, filmó la escena. En la grabación se lo escucha decir a Medina: “Yo tengo un machete, gato”. De fondo, se ven vehículos circulando a pocos metros.

Segundos después, el altercado derivó en la violenta pelea que terminó con Álvarez gravemente herido. Las puñaladas en el torso y la espalda le provocaron su muerte.

El detenido registraba antecedentes en tres causas por robo
El detenido registraba antecedentes en tres causas por robo

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, que deberá determinar la calificación legal definitiva del hecho a partir de las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas, la autopsia de la víctima, testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con los registros aportados a la investigación, Medina tenía antecedentes judiciales. Figuraba vinculado a tres causas por robo tramitadas en La Plata: la primera del 4 de noviembre de 2022, la segunda del 25 de abril de 2024 y la tercera del 18 de junio de 2025. Actualmente no registraba ninguna medida de captura activa en el sistema judicial.

Según las fuentes oficiales, Medina no cuenta con empleo en blanco registrado y arrastra deudas con una compañía financiera no bancaria que lo ubicaron en la situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la calificación más severa para un deudor.

Por su parte, Álvarez no tenía antecedentes ni medidas vigentes en los sistemas de seguridad consultados.

Un allegado se descargó en redes sociales contra Medina tras enterarse de lo ocurrido: “Ojalá te mueras en la cárcel por toda la maldad que hiciste en el barrio. Un pibito bueno era Braian”.

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