Se hizo una ecografía transvaginal y descubrió que la atendió un falso médico detenido por la muerte de otra paciente: “Te queda un trauma”

Rodríguez en una de sus credenciales

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“No me dijo su nombre (...) Me llamó la atención la cantidad de gel que ponía, mucho gel, mucha cantidad, tanto en las mamas como en la transvaginal. Me tuve que limpiar delante de él, no había un baño para cambiarme, él siempre estuvo ahí. Me moría de vergüenza”.

Así describió B. ante la Justicia parte de lo que vivió el 21 de abril de 2025 en el Consultorio Médico Moliere, en el barrio porteño de Versalles, donde fue a realizarse una ecografía mamaria y otra transvaginal. Quien hizo ambos estudios fue Cristian Leonardo Rodríguez. Ella creía que era médico: pero no lo era.

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El caso —que en su momento fue noticia de varios medios— adquirió ahora una nueva dimensión judicial. Es que, el juez federal Sebastián Casanello amplió el procesamiento con prisión preventiva de Rodríguez y lo consideró autor de abuso sexual con acceso carnal por la práctica transvaginal realizada a la mujer de 33 años, además de los delitos vinculados con el uso de documentos públicos falsos, el ejercicio ilegal de la medicina y las estafas que ya se investigaban.

La resolución fue dictada en la causa investigada por la fiscalía federal a cargo de Carlos Rívolo. Para Casanello, el engaño acerca de la verdadera condición de Rodríguez fue determinante: la paciente aceptó someterse a los estudios porque creía que estaba frente a un profesional habilitado. El relato de B. es uno de los elementos centrales del nuevo procesamiento.

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El informe de una de las ecografías que Rodríguez le practicó a B.

El caso

La historia comenzó el 14 de abril de 2025, cuando la mujer acudió al Consultorio Médico Moliere por una infección en una mama que le provocaba fiebre y malestar. Según dijo, intentó conseguir atención a través de la línea 147, pero recién le ofrecían un turno para junio, por lo que eligió ese centro por la cercanía con su domicilio.

Allí fue atendida por una ginecóloga que le indicó una ecografía mamaria y otra transvaginal y le informó que ambos estudios podían realizarse en el mismo lugar. Le dieron turno para el 21 de abril. “No me explicaron si me iba a atender una doctora o un doctor”, declaró.

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Cuando regresó, pagó $16 mil por cada ecografía. Al ingresar al lugar donde se realizarían las prácticas hubo algo que le llamó la atención: “Era un consultorio odontológico”, recordó.

Rodríguez le señaló un sillón y le pidió que se quitara la ropa. “Me desvestí y me acosté directamente en el sillón, no me dio nada para taparme. Tenía los pantalones bajos por la mitad, a la altura de la rodilla, y en la parte de arriba no tenía nada puesto”, relató.

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Primero le realizó la ecografía mamaria. Le colocó gel, le mostró imágenes y hablaron de la infección que había motivado la consulta. Incluso, según recordó la mujer, el falso médico le dijo que observaba “quistes” y le recomendó volver a consultar con la ginecóloga.

Luego comenzó la ecografía transvaginal. Para esa altura, B. ya se sentía “incómoda y fastidiada”. Se quitó la ropa interior y le preguntó si estaba todo bien porque tenía realizada una ligadura de trompas. Rodríguez le dijo que se quedara tranquila, “que se veía todo perfectamente”.

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Los Consultorios Médicos Moliere, ubicados en Moliere al 1600 en Versalles

La mujer ya se había realizado estudios de ese tipo anteriormente y advirtió diferencias con aquellas experiencias. Recordó que, en otras oportunidades, había tenido privacidad para cambiarse. En cambio, Rodríguez permaneció dentro del consultorio durante toda la práctica.

“Tuve que limpiarme delante de él. Me morí de vergüenza”, declaró.

Sobre el procedimiento fue precisa: contó que Rodríguez colocó un preservativo en el equipo, utilizó gel y luego introdujo el dispositivo en su vagina. La práctica se extendió entre las 15.52 y las 16.15.

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Cuando terminó, B. se limpió con un rollo de servilletas, mientras Rodríguez permanecía en el lugar. Después él le pidió su número de teléfono para enviarle los resultados. Al final, la mujer salió del consultorio sin saber que quien acababa de realizarle los estudios no era médico.

El hombre utilizaba un sello en el que se presentaba como “Médico-U.B.A.” y especialista en Terapia Intensiva, Cardiología, Dopplerista y Ecografista

“Cuando me enteré me puse mal. Pensé en mis hijas mujeres”

La verdad llegó el 26 de mayo de 2025 cuando la Policía Federal (PFA) allanó el Consultorio Médico Moliere. Tras la repercusión que tuvo el procedimiento, una maestra de apoyo escolar de los hijos de B. —que conocía sus problemas de salud y sabía dónde se había atendido— le envió por WhatsApp una publicación sobre la investigación contra Rodríguez.

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“Vi su foto y lo reconocí por la contextura física”, declaró.

Entonces buscó los estudios que había recibido y comprobó que estaban firmados por Cristian L. Rodríguez, quien utilizaba un sello en el que se presentaba como “Médico-U.B.A.”, Dopplerista y Ecografista, entre otras cosas.

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“Cuando me enteré, sentí mucho enojo, mucha bronca, me puse mal, pensé en mis hijas mujeres. En la desconfianza que me genera de ahora en más hacerme estudios, que no sean médicos. Te queda un trauma, porque no sé quién me va a atender”, contó B.

Luego de declarar, la mujer manifestó su voluntad de que la Justicia avanzara con la investigación penal.

Rodríguez fue arrestado el 26 de mayo de 2025, mientras atendía pacientes en los Consultorios Médicos Moliere

¿Por qué la Justicia consideró que hubo abuso sexual?

La cuestión que debía resolver Sebastián Casanello era particular: B. había aceptado realizarse las ecografías, pero lo había hecho convencida de que Rodríguez era médico. Para el juez, ese engaño resultó determinante.

En la resolución, de casi 40 páginas, Casanello consideró acreditado que Rodríguez abusó sexualmente con acceso carnal de la mujer al realizarle la ecografía transvaginal mientras simulaba ser un profesional habilitado. Según explicó, “el engaño no se configuró únicamente mediante la utilización de documentación apócrifa —recuérdese el sello estampado en los informes de la ecografía—, sino también a partir de todo el contexto que le proporcionaba el ‘Consultorio Médico Moliere’. En tal sentido, las facilidades, los empleados del centro, la ginecóloga que le requirió los estudios, así como también la aparatología”.

Todos esos elementos, sostuvo Casanello, “le sirvieron como montaje para falsear su calidad de médico” y lograr que la víctima, pese a las inconsistencias que había advertido durante el procedimiento, “no advirtiera el engaño”.

Para el juez, esa falsa representación tuvo una consecuencia directa sobre la capacidad de B. para decidir si quería someterse a los estudios. En sus palabras: “El error en el que se encontraba la víctima supuso un grado tal de afectación de su libertad de determinación” que la llevó a aceptar prácticas que no se habría realizado de haber conocido la verdadera condición de Rodríguez.

Casanello consideró, además, que los estudios representaron “un claro menoscabo de su integridad sexual”, ya que implicaron el contacto con sus senos y, durante la ecografía transvaginal, la introducción de un elemento en su vagina. Por este último hecho encuadró la conducta en el delito de abuso sexual con acceso carnal, previsto en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal.

El magistrado también destacó las consecuencias que tuvo para B. descubrir que Rodríguez no era médico: recordó el enojo, la bronca y la desconfianza que manifestó la mujer y señaló que incluso “le quedó un ‘trauma’ al enterarse de que el nombrado no revestía tal carácter”.

Casanello consideró que los estudios representaron “un claro menoscabo de su integridad sexual”

Antecedentes

En junio de 2025, Infobae contó la historia del falso cardiólogo de Versalles. Durante años se había presentado como médico de la UBA, utilizaba títulos y matrículas falsas, recetaba medicamentos y había conseguido trabajar en distintas instituciones privadas e incluso en un hospital público.

Para entonces, Casanello ya lo había procesado con prisión preventiva por uso de documentación falsa, ejercicio ilegal de la medicina, estafas y abandono de persona, entre otros hechos investigados. El embargo dispuesto en aquel momento había sido de $100 millones.

Una de las acusaciones más graves estaba relacionada con María Patrocinio Gambarte Lecumberri, una jubilada a la que Rodríguez atendió en el Hospital Municipal San Cayetano y también en su domicilio antes de su muerte.

En aquella investigación ya había aparecido, además, un dato inquietante: Rodríguez realizaba ecografías transvaginales.

El consultorio de la calle Moliere por dentro

El nuevo procesamiento permitió reconstruir qué ocurrió con, al menos, una de las mujeres que se sometieron a ese tipo de práctica.

La investigación de la fiscalía de Carlos Rívolo también permitió detectar otros lugares en los que Rodríguez se desempeñó como profesional sin serlo.

En el Centro Médico del Sol, en Tigre, trabajó como especialista en cardiología entre el 30 de julio y el 19 de noviembre de 2024. Según la documentación incorporada al expediente, durante ese período realizó 492 consultas.

Para acreditar que era médico había presentado un supuesto título expedido por la Facultad de Medicina de la UBA y una matrícula nacional que resultaron apócrifos.

Rodríguez aseguraba haber estudiado en la UBA y falsificó un título

También se estableció que prestó servicios para A Domicilio Internación Domiciliaria, donde realizó seguimiento médico virtual de pacientes con Covid durante julio y agosto de 2020.

La investigación determinó, además, que la Facultad de Medicina de la UBA no tenía antecedentes de Rodríguez como profesional y que la matrícula nacional que utilizaba pertenecía a otra persona.

Al ampliar el procesamiento, Casanello resolvió mantener la prisión preventiva. Entre sus argumentos destacó que Rodríguez había continuado ejerciendo ilegalmente la medicina pese a encontrarse sometido a procesos penales y medidas cautelares. Para el juez, esa conducta evidencia que podría sustraerse del accionar de la Justicia si recuperara la libertad.

La nueva resolución también duplicó el embargo sobre sus bienes: pasó de los $100 millones a $200 millones.

*Con información de Omar Lavieri.