El tatuaje que delató y puso fin a la larga fuga del abusador que violó y embarazó a su hijastra de 11 años

El antes y después de Alberto Martín Del Valle, detenido por la DDI Dolores tras más de 14 años prófugo

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Entre las manos esposadas de un hombre con barba tupida y semblante desalineado, una figura grabada en la piel se convirtió en la clave que terminó una larga fuga. La identificación de Alberto Martín Del Valle (56), prófugo desde 2012 por el abuso de su hijastra de 11 años, se concretó tras el reconocimiento de un tatuaje en su mano izquierda, el detalle que permitió confirmar su identidad tras años de ocultamiento y cambios de aspecto.

Del Valle fue arrestado el domingo pasado en una casa de Florencio Varela. La pista que condujo a su captura había surgido 24 horas antes, cuando una persona de identidad reservada lo ubicó en la zona de Combate de San Lorenzo al 2200. El dato llevó a los agentes de la DDI Dolores, la SDDI Chascomús y el GAD Quilmes al lugar. Al verlo salir de la propiedad, interceptaron al imputado, que volvió a mentir: usó uno de sus identidades falsas y negó ser la persona buscada.

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Esta vez la maniobra de evasión no tuvo éxito. Los efectivos habían sido advertidos por la familia de la víctima sobre el tatuaje que llevaba en la mano, por lo que pidieron verificar esa característica para despejar dudas. Y el reconocimiento inmediato de la marca cerró el círculo de la investigación.

El tatuaje en la mano izquierda de Del Valle que permitió identificarlo rápidamente

Así concluyó una prolongada búsqueda que se había reactivado con fuerza en los últimos meses, en parte por la insistencia de la familia de la víctima y en particular de Yamila Segovia, hermana mayor de la niña abusada que incluso estudió Derecho para convertirse en abogada querellante del caso.

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En diálogo con Infobae, Yamila contó que no le había dicho a su familia sobre el operativo final para evitar falsas expectativas: “Esa noche prácticamente no dormí. Cuando me confirmaron que era él, nos abrazamos y lloramos juntos. Era el momento que habíamos esperado por muchos años”.

El inicio de la causa

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre marzo y octubre de 2009 en una vivienda familiar de Puan

El caso comenzó en 2009. Según consta en el expediente, los abusos ocurrieron entre marzo y octubre de ese año en un domicilio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Puan, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Desde su posición de autoridad dentro del grupo familiar, Del Valle abusó de la menor en reiteradas oportunidades, con acceso carnal y bajo amenazas de muerte.

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La investigación determinó que le apuntaba con un arma en la cabeza y le exigía que, si alguien le preguntaba qué había sucedido, dijera que había sido atacada por un desconocido a la salida del colegio.

Cuando la niña quedó embarazada, el acusado utilizó un supuesto viaje familiar para trasladarla al conurbano bonaerense. En una vivienda de Quilmes, intentó someterla a un aborto clandestino mediante la colocación de una sonda.

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El procedimiento no prosperó y el embarazo continuó. La víctima finalmente dio a luz cuando todavía tenía 11 años. Posteriormente, un análisis de ADN confirmó la paternidad de Del Valle con un índice de 99,9%.

Del Valle desapareció tras el análisis de ADN que comprobó la paternidad

La denuncia formal derivó en un pedido de captura dictado en marzo de 2012 por la UFI N°12 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scabarda, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 que dirige la jueza Claudia Olivera. Para entonces, Del Valle ya se había esfumado.

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Durante el tiempo prófugo, se supo que estuvo en La Boca y se estableció en Mar de Ajó. También, que se insertó en comunidades religiosas y comedores sociales para pasar desapercibido. Según la familia de la víctima, se hacía llamar Martín Morales o Jorge Lezcano, y era conocido por el apodo “Jaba” o “Jabalí”.

A lo largo de la investigación, surgieron sospechas de que el acusado contaba con ayuda de su entorno. Un dato que refuerza esa hipótesis es que la vivienda de Florencio Varela donde fue localizado pertenece a un policía federal que es suegro de una hija de Del Valle.

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“Estaba convencida de que muy lejos no podía estar”, dijo Yamila, quien se ocupó de difundir la imagen y los datos del imputado a través de la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa. “Fue muy desgastante, porque todos los días pensaba una nueva publicación, una nueva estrategia. Lo único que nos sostuvo fue la fe”, agregó.

Yamila Segobia, hermana mayor de la víctima de Alberto Martín del Valle, decidió estudiar Derecho y constituirse como abogada querellante en la causa

Tras la detención, la abogada reconoció el trabajo del comisario Ernesto Tassi, jefe de la DDI Dolores, y de sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez, con quienes está trabajando en esta causa. También destacó el papel de Celeste Peralta, de las Oficinas Técnicas de Identificación de Personas (OTIP) de Bahía Blanca.

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El próximo desafío

Hace algunos años, la jueza Olivera había considerado prescripta la causa, pero la Cámara de Apelación revocó esa sentencia tras la apelación impulsada por la querella. Ahora, la defensa de Del Valle impulsa el mismo planteo en busca de su libertad.

En la entrevista con este medio, Yamila explicó que existen fundamentos sólidos para que eso no ocurra. “Durante el tiempo que estuvo en fuga cometió otros delitos, como falsificación de identidad e incumplimiento del deber de asistencia familiar, en varios hechos independientes”, señaló.

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De acuerdo a la acusación, el acusado adoptó identidades falsas para pasar inadvertido

Ante este escenario, lejos de considerar que la detención cierre una etapa, la familia enfrenta ahora el desafío de sostener la acusación, evitar que el caso quede impune y llegar a juicio.

“Muchos creen que esto es el fin, pero para nosotros es el principio. Tenemos una batalla legal enorme por delante y necesitamos que la sociedad nos apoye para pedir justicia”, advirtió la hermana de la víctima.

El lunes Del Valle se negó a declarar ante la fiscal. Por ahora permanece alojado en una comisaría de Coronel Pringles, a la espera de cupo dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. En caso de ordenarse su traslado a una cárcel, por medio de su defensa, pidió ser transferido a un penal del Gran Buenos Aires, para estar cerca de sus familiares.

El proyecto de ley

Del Valle fue encontrado en el domicilio del suegro de su hija, en Florencio Varela

A raíz del caso de Del Valle, en el Congreso avanza una propuesta bautizada “Ley Segovia”, impulsada por la diputada nacional Luciana Potenza y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que busca modificar el artículo 67 del Código Penal.

El proyecto apunta a que, en casos de delitos sexuales y trata de personas cometidos contra menores de 18 años, el plazo de prescripción de la acción penal quede interrumpido mientras el imputado permanezca prófugo, haya sido declarado rebelde o exista una orden judicial vigente de captura o detención.

Según el texto, el tiempo solo vuelve a computarse cuando el acusado se presenta ante la Justicia, es capturado o queda efectivamente sometido a proceso penal.

La iniciativa destaca que la legislación argentina ya protege a las víctimas que se demoran en denunciar, pero no impide que un acusado pueda beneficiarse del paso del tiempo si se escapa. Se busca cerrar esa brecha legal.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el paradero del acusado

“Los delitos de abuso sexual infantil no deberían prescribir. Porque las secuelas no prescriben. El dolor no prescribe. La lucha de las víctimas por reconstruir sus vidas no prescribe. Y la obligación de la sociedad de buscar verdad, justicia y reparación tampoco debería hacerlo. Una ley que protege a la infancia no puede permitir que el tiempo sea el mejor aliado de los abusadores. La verdadera justicia es aquella que permanece disponible hasta que la víctima pueda alzar su voz y el responsable responda por sus actos”, sostuvo Yamila.

Por ahora, el proyecto espera su tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.