Crimen y Justicia

Revelaron los detalles de la autopsia preliminar por la muerte de "El Polaco" Groh Riemersma en Santiago del Estero

El reconocido proteccionista animal murió tras haber sufrido un accidente en motocicleta el jueves por la tarde. La Fiscalía espera el resultado de las pericias

Un hombre sonriente con camiseta blanca y tatuajes acaricia a un perro negro mientras otros perros lo rodean en el campo
El proteccionista santiagueño murió el jueves por la tarde tras sufrir un accidente en moto
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En medio de la conmoción por la muerte de Eduardo “Polaco” Groh Riemersma (49), este viernes se incorporaron nuevos datos a la investigación que se abrió por el accidente de tránsito que el proteccionista tuvo el jueves por la tarde en Santiago del Estero. Recientemente, la autopsia preliminar reveló la magnitud de las lesiones que sufrió la víctima.

Según estableció el informe preliminar, el creador del refugio El Montecito de los Canichones presentaba un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica. Además, se detectó que tenía un hundimiento en el tórax.

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El siniestro se produjo cerca de las 15:40 horas en la intersección de la avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 1. De acuerdo con los primeros elementos reunidos en la causa, que quedó a cargo del fiscal Martín Silva, se determinó que “El Polaco” circulaba en sentido este-oeste a bordo de una KTM 990 Adventure.

Aparentemente, al llegar a la rotonda, el proteccionista perdió el control de la motocicleta. Tras esa maniobra, derrapó y el conductor quedó tendido sobre la cinta asfáltica en estado inconsciente. No obstante, todavía queda por esclarecer la mecánica del accidente.

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Un hombre sonriente con camiseta blanca y tatuajes acaricia a un perro negro mientras otros perros lo rodean en el campo
Este viernes, la comunidad santiagueña realizó un homenaje en el lugar donde ocurrió el accidente

El personal sanitario llegó pocos minutos después y dispuso su traslado urgente al Hospital Regional, pero la víctima ingresó sin signos vitales. De acuerdo con la información obtenida por Diario Panorama, la muerte fue constatada por el Dr. Francisco Alderete.

La muerte de “El Polaco” conmocionó a la provincia, debido a que desde hace 20 años se dedicaba a la defensa y rescate de animales. El proteccionista era una figura reconocida por su trabajo al frente del refugio El Montecito de los Canichones, espacio desde el cual impulsaba tareas de asistencia y cuidado.

A raíz de esto, una multitud se reunió este viernes por la noche en la Costanera, sobre calle Alsina y debajo del puente, para homenajear a Riemersma. La convocatoria comenzó a las 20 y reunió a cientos de personas, muchas de ellas visiblemente conmovidas por su muerte.

Durante el encuentro hubo rezos, un responso y mensajes de despedida de personas que compartieron recuerdos y palabras en su memoria. La invitación al homenaje circuló bajo la consigna “Honremos la memoria del Polaco - Su luz sigue con nosotros” e incluyó un pedido especial para que los asistentes llevaran una vela.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"El Polaco" se había transformado en un referente del proteccionismo animal en Santiago del Estero, tras haber fundado el refugio El Montecito de los Canichones hace 20 años

Previo a esto, la secretaria del Montecito de los Canichones difundió un comunicado en homenaje al fundador y pidió a la comunidad paciencia hasta que el refugio pueda reorganizarse. “Quienes conocieron al Polaco saben cuánto significaba El Montecito para él. Cuánto de su vida dejó en ese lugar y cuánto amor puso en cada uno de los animales que llegaron allí buscando una oportunidad”, señalaron.

“Hoy, además de despedir a una de las personas más importantes de mi vida, me toca enfrentar una realidad muy difícil: en el refugio hay más de mil perros que necesitan seguir siendo cuidados y cuatro empleados que trabajan todos los días para hacerlo posible”, reconoció al anticipar que informarán los avances paso a paso.

En línea con esto, advirtió a las personas que se detectaron cuentas y personas que solicitaron donaciones en nombre del refugio, pero que no tendrían ningún tipo de vinculación. “Les pido que no realicen transferencias ni entreguen dinero sin verificar la información”, indicó.

“Les pido paciencia y comprensión mientras transitamos este momento. Habrá tiempo para ordenar, para organizar y para tomar todas las decisiones que correspondan”, manifestó al pedir respeto por la familia y allegados a “El Polaco”.

Y explicó: “Hoy necesitamos poder despedirlo, atravesar este dolor y, al mismo tiempo, cuidar lo más importante: los animales a los que él dedicó su vida a proteger”. Finalmente, dedicó unas palabras a Riemersma: “Por vos, Polaco. Por nuestra amistad, por el cariño y el respeto profundo que siempre nos tuvimos. Y por todos ellos que hoy nos necesitan más que nunca”.

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