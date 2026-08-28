Crimen y Justicia

Murió “El Polaco” Groh Riemersma, un reconocido proteccionista animal, tras un accidente vial en Santiago del Estero

Eduardo Groh Riemersma, de 49 años, perdió el control de su moto y fue trasladado al Hospital Regional, donde ingresó sin signos vitales. La Fiscalía ordenó pericias y el análisis de las cámaras de seguridad

La víctima era un reconocido proteccionista de la capital de Santiago del Estero (Facebook)
La víctima era un reconocido proteccionista de la capital de Santiago del Estero (Facebook)
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La muerte de Eduardo Groh Riemersma, conocido en el mundo del proteccionismo animal como “El Polaco”, causó conmoción este jueves luego de que se confirmara que había sufrido un accidente vial en la ciudad de Santiago del Estero. La víctima tenía 49 años y era conocido por su trabajo al frente del refugio de animales “El Montecito de los Canichones”.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió a las 15:40 horas en la rotonda de Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet. En ese momento, Groh Riemersma se desplazaba en una moto KTM 990 Adventure por la avenida, en sentido este-oeste, cuando al llegar a la rotonda, perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada tras derrapar.

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Tras el impacto, el personal del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) asistió al hombre en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Regional. Pero, según informó el médico Francisco Alderete, la víctima ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Después de que se confirmara la muerte de “El Polaco”, se abrió una investigación judicial para determinar la mecánica y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal. De acuerdo con Diario Panorama, el expediente quedó a cargo del fiscal Martín Silva.

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La zona en donde se produjo el accidente este jueves por la tarde
La zona en donde se produjo el accidente este jueves por la tarde

Entre las primeras medidas investigativas, se ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la escena. También dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

De la misma manera, la Fiscalía solicitó que la Policía Científica se presentara en el hospital para efectuar el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Se espera que el informe final arroje luz sobre las causales de la muerte.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por Info del Estero, Groh Riemersma sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y un hundimiento de tórax. Este tipo de lesiones evidenciaría la violencia del impacto registrado durante el accidente.

Los primeros elementos incorporados a la causa describen un cuadro traumático severo, con lesiones de extrema gravedad compatibles con un impacto de alta energía. De todos modos, la determinación precisa de las causas de la muerte y de la mecánica del hecho quedará sujeta a las pericias y estudios forenses.

Vista exterior del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo con la entrada de urgencias, varias ambulancias estacionadas y personas esperando en el exterior
Pese a que lo trasladaron al Hospital Regional para atenderlo, El Polaco ingresó sin vida (Gentileza: Diario Norte)

La noticia de la muerte de “El Polaco” causó conmoción tanto en el ámbito del proteccionismo animal como en los vecinos de la capital santiagueña, debido a que la víctima era conocida por su trabajo en El Montecito de los Canichones, refugio desde el cual impulsó durante años tareas de rescate, cuidado y recuperación de perros en situación de calle.

A partir de su activismo, su nombre se había convertido en una referencia dentro de ese espacio en Santiago del Estero, tanto por la labor cotidiana en el refugio como por su participación en casos vinculados al maltrato y abandono de animales. Incluso, solía repartir bolsones de alimentos por el barrio Belgrano, en donde tenía su domicilio.

A raíz de esto, varios vecinos y allegados lamentaron su muerte en redes sociales. Allí, no solo lamentaron la pérdida, sino que rindieron homenaje a los años de trabajo que dedicó al cuidado de animales, especialmente, de perros. “Dios, qué triste noticia. ¿Quién se hará cargo de esos 250 animales que tenía este hombre tan joven?”, lamentó una usuaria en Facebook.

El Polaco era conocido por su trabajo en el rescate y cuidado de animales abandonados y maltratados (Instagram: El Refugio El Montecito)

Una de sus amigas también manifestó su sorpresa ante la tragedia y mencionó que el proteccionista había dejado tenía varios planes en mente. “Dejaste tantos proyectos en el aire en el refugio, siempre pensando cómo mejorar, ¿y ahora? ¿Quién va a seguir? Si nadie hacía lo que vos, por eso y muchas otras razones eras único amigo querido”, remarcó.

“Dicen que se te cruzó un perro y por eso fue el accidente, qué ironía de la vida, ¿no? Por esa razón, supongo que no te fuiste enojado, ¿no?”, reflexionó. Asimismo, manifestó: “Deberían armarte un tremendo altar en tu honor; te abrazo con el alma, amigo querido, descansa, ya mucho hiciste aquí”.

Otra usuaria que seguía de cerca el trabajo del proteccionista agregó: “Todos ellos hoy perdieron para siempre a su papá. Me falta el aire Polaco, no puede ser cierto. No hay consuelo”. Y propuso repartir a los “canichones”, para que cada uno de ellos pueda tener un nuevo hogar.

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