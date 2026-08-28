Crimen y Justicia

Robaron una casa en Bahía Blanca y huyeron con dinero, joyas y una camioneta

El hecho ocurrió en la calles Estomba al 2100 del barrio San Roque. Los asaltantes ingresaron por el patio, maniataron a los ocupantes y dejaron el vehículo en Fabián González al 800

Vista de una calle residencial con viviendas, automóviles estacionados, postes de luz y la palabra Estomba inscrita en el asfalto
La calle Estomba en Bahía Blanca es el lugar donde una familia sufrió un robo en su vivienda por parte de delincuentes. (Google Maps)
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Una violenta entradera en una vivienda del barrio San Roque volvió a poner el foco sobre los robos domiciliarios en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. El episodio incluyó el robo de una suma importante de dólares, alhajas y una Toyota Hilux negra, que más tarde apareció abandonada en otro sector de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves en una casa ubicada sobre Estomba al 2100, donde dos hombres con el rostro cubierto sorprendieron a los ocupantes.

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De acuerdo con la información obtenida por el portal La Brújula 24, los autores del robo habrían ingresado por el patio de la vivienda. Una vez dentro, los asaltantes inmovilizaron a las víctimas y ataron a los ocupantes del inmueble. Esa maniobra les permitió revisar la propiedad y reunir distintos bienes de valor. Entre lo denunciado figura una cantidad considerable de dólares, además de joyas y otros elementos que todavía formaban parte del relevamiento posterior al hecho.

Entre los objetos sustraídos también se identificó una Toyota Hilux negra, que los delincuentes utilizaron para retirarse de la vivienda. Ese dato resultó central para el avance inicial de la pesquisa, ya que permitió orientar la búsqueda del vehículo poco después de la denuncia.

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Policía de la Provincia de Buenos Aires
El robo en Bahía Blanca se produjo sin que los asaltantes exhibieran armas, aunque lograron reducir y maniatar a las víctimas. (Télam)

Más tarde, la camioneta fue hallada en Fabián González al 800, donde los delincuentes la dejaron abandonada tras la fuga. El hallazgo aportó un elemento concreto para los investigadores, que ahora deberán establecer si los autores del robo cambiaron de medio de transporte en ese punto o si contaron con apoyo externo para escapar.

Hasta el momento, la información disponible no consignó detenidos por el asalto ni precisó la identidad de los responsables. Tampoco trascendieron detalles oficiales sobre peritajes, rastros levantados en la vivienda o registros de cámaras de seguridad en la zona. La pesquisa quedó enfocada en reunir evidencia sobre el ingreso a la casa, el tiempo que permanecieron los atacantes en el interior y el trayecto posterior al abandono del rodado.

Violenta entradera en Mar del Plata

Hace unos días, un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor.

Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco antes de las 10 de la mañana del lunes cuando la pareja se preparaba para salir junto a su hijo para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

Fue en ese momento que los delincuentes aprovecharon para ingresar sin mayor resistencia. “En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, relató la mujer en declaraciones a La Capital de Mar del Plata.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

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