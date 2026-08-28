Crimen y Justicia

Pensó que tenía un novio virtual británico, le transfirió $30 millones para que viaje a Paraná, pero era una estafa

La víctima contó que mantuvo un vínculo virtual sentimental durante más de un año. Pidió préstamos para poder enviar el dinero y detectaron que la destinataria era una mujer. La sospechosa quedó vinculada a la causa

estafa virtual
Según las autoridades, los estafadores intentarían atemorizar a los receptores al informarles que serían imputados de un presunto delito sexual (Getty Images)
Guardar

Una mujer de Paraná, provincia de Entre Ríos, denunció que fue víctima de millonaria estafa virtual después de mantener contacto por redes sociales con un supuesto ciudadano británico que le prometió viajar a la capital entrerriana para conocerla.

La maniobra, que derivó en transferencias por un total de $29.816.400,69, es investigada por la fiscal Daniela Montangie y ya tuvo un primer avance judicial con un allanamiento en Concordia, donde secuestraron tres teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

Según informó Elonce en los primeros reportes del caso, la denuncia fue presentada por una mujer de 60 años domiciliada en Paraná, quien relató que el contacto con el presunto masculino comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook. El intercambio en la red social continuó luego en WhatsApp, donde el estafador usaba una línea telefónica con característica del Reino Unido.

De acuerdo con la investigación, el desconocido se hacía llamar Michael Lawrence Williams y, a medida que las charlas se iban extendiendo en el tiempo, instaló la idea de una relación sentimental. El portal UNO Entre Ríos indicó que el supuesto hombre afirmaba que quería viajar desde el país europeo hasta el norte argentino para que pudieran conocerse personalmente. A partir de ese planteo, comenzó una secuencia de pedidos de dinero con el argumento de que necesitaba una autorización y fondos para poder completar el viaje.

PUBLICIDAD

La mujer, convencida de que el encuentro se concretaría, tomó créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias para reunir el monto exigido y poder realizar las transferencias hacia las cuentas señaladas por quienes participaron de la maniobra.

Modalidad de estafa virtual seduce con inversiones y promesas de ganancias fáciles - crédito www.freepik.es
A partir de ese planteo, comenzó una secuencia de pedidos de dinero con el argumento de que necesitaba una autorización y fondos para poder completar el viaje.

A partir de las tareas desarrolladas por la División Cibercrimen, los investigadores lograron establecer que una parte de los fondos había terminado en una cuenta registrada a nombre de una mujer de iniciales D.C.M. A partir de ese dato, las autoridades se dirigieron a una vivienda de la calle La Heras en Concordia.

El procedimiento fue ordenado por la jueza de Garantías Gabriela Seró y ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Durante el allanamiento, los agentes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición del expediente para la realización de pericias.

La sospechosa quedó vinculada en principio a una causa por estafa en calidad de presunta coautora. La responsabilidad penal dependerá del avance de las medidas probatorias y de la evidencia que surja de los peritajes sobre los celulares secuestrados y sobre las cuentas bancarias y virtuales bajo análisis.

La zona en donde la policía realizó los allanamientos
La zona en donde la policía realizó los allanamientos

El caso de Paraná no es un episodio aislado. La misma estructura de engaño se repitió en el interior de la provincia de Buenos Aires, a penas unas semanas atrás.

Una jubilada de 70 años, vecina de General Madariaga, fue víctima de una estafa virtual perpetrada por alguien que se hacía pasar por el actor Kevin Costner y le transfirió $3.621.712,35 en tres días.

La mujer comenzó a seguir en TikTok un perfil que usaba el nombre del actor de El guardaespaldas. Cuando ese perfil fue eliminado, el estafador la invitó a continuar la conversación por Zangi, una aplicación de mensajería que prioriza la privacidad y no almacena datos en servidores. A través de esa plataforma se sostuvo un vínculo virtual durante meses.

Kevin Costner estafa
La publicación en las redes que pronto destaparía una estafa

El fraude tomó forma cuando el falso Kevin Costner le ofreció un carnet de “Club Fan” a cambio de $3.600.000 y le sugirió vender su casa para que él le comprara una propiedad en Santa Marta, California. La víctima no vendió el inmueble, pero sí realizó las transferencias entre el 19 y el 21 de mayo pasados, por un total de $3.621.712,35, a una billetera virtual de Ualá. El estafador luego le envió un carnet falso que la acreditaba como socia, lo que retrasó la denuncia.

La causa quedó caratulada como “estafa” y fue puesta en manos del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga, que investiga el recorrido del dinero e intenta identificar a los responsables. La mujer tomó dimensión del engaño al leer comentarios de otros usuarios en TikTok y advertir que las transferencias habían ido a parar a una cuenta de billetera virtual argentina.

Temas Relacionados

La MatanzaVirrey del PinoAsesinatoHomicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo buscaban en San Luis por un caso de abuso sexual y lo atraparon conduciendo un colectivo en Catamarca

La detención se produjo en medio de un control de rutina en una ruta provincial. El sospechoso manejaba una unidad con pasajeros

Lo buscaban en San Luis por un caso de abuso sexual y lo atraparon conduciendo un colectivo en Catamarca

Robaron en una sede del PJ en Santa Cruz horas antes de la asunción de las nuevas autoridades

El local partidario fue violentado durante la madrugada del miércoles y se llevaron electrodomésticos, una computadora y otros elementos. El hecho se encuentra bajo investigación

Robaron en una sede del PJ en Santa Cruz horas antes de la asunción de las nuevas autoridades

Robaron una casa en Bahía Blanca y huyeron con dinero, joyas y una camioneta

El hecho ocurrió en la calles Estomba al 2100 del barrio San Roque. Los asaltantes ingresaron por el patio, maniataron a los ocupantes y dejaron el vehículo en Fabián González al 800

Robaron una casa en Bahía Blanca y huyeron con dinero, joyas y una camioneta

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Todo ocurrió la madrugada del 1 de agosto en Centenario. Uno de los ataques quedó grabado por las cámaras de seguridad, cuando los acusados golpearon y patearon en el suelo a una de las víctimas

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados tras haber golpeado brutalmente a dos jóvenes a la salida de un boliche

Atraparon a un hombre en Misiones que extorsionaba a una joven con imágenes íntimas

La denuncia señala que la víctima, de 19 años, habría pagado $250.000 tras una primera amenaza. Tiempo después, el sospechoso le habría exigido otros $400.000 para no difundir el material

Atraparon a un hombre en Misiones que extorsionaba a una joven con imágenes íntimas

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares