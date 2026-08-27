Guatemala

Al estilo el Chapo, reos de Guatemala pretendían escapar a través de un túnel

Las autoridades también hallaron una segunda caleta con bebidas alcohólicas y droga; el Ministerio Público deberá esclarecer responsabilidades

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
La DGSP localizó un túnel en la Granja Penal de Pavón tras una alerta de inteligencia penitenciaria y de los órganos de control. (Ejército de Guatemala)
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Luego de una alerta generada de la inteligencia penitenciaria y de los órganos de control, autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informaron sobre la localización de un túnel en la Granja Penal de Pavón, en Guatemala.

Según las autoridades penitenciarias, esta caleta sería utilizada por uno o varios privados de libertad para darse a la fuga. Sin embargo, aclararon que esta situación deberá de ser esclarecida en las investigaciones que realice el Ministerio Público (MP).

La localización del túnel fue revelada durante la realización de una requisa. El director de la DGSP, Jorge Guillermo López Dellachiessa, detalló que la caleta tenía dimensiones para que una o varias personas permanecieran dentro.

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El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
La requisa en Pavón permitió decomisar al menos 35 teléfonos celulares, droga y otros ilícitos que no fueron detallados. (Ejército de Guatemala)

El funcionario detalló que al principio la finalidad del túnel fue el resguardo de ilícitos dentro del centro penal, pero ahora sería utilizado para escapar y se cree que la intención era llegar a la malla perimetral.

¿Cómo lo construyeron?

De acuerdo con López Dellachiessa, el túnel fue construido con piochas y palas. Al ser cuestionado sobre el acceso a este tipo de herramientas, respondió: “No tienen acceso, pero se iniciará una investigación en contra de elementos del sistema penitenciario y otros que puedan resultar involucrados para determinar lo ocurrido”.

Sin embargo, en un video compartido por las mismas autoridades se observa que el agujero en su totalidad no tiene trazos irregulares, por el contrario hay áreas donde se ven materiales de construcción como adoquín, el cual está simétrico y muy bien instalado. Aunque sí hay partes que están picadas o erosionadas y en el suelo se ve ripio o residuos de materiales.

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autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informaron sobre la localización de un túnel en la Granja Penal de Pavón en Guatemala, el cual sería utilizado para escapar. El tema está en investigación y el video muestra como un elemento del Ejército ingresa en el túnel para evidenciar el tamaño del mismo.

El túnel estaba ubicado dentro de uno de los tantos “Ranchos” que están dentro de la Granja Penal de Pavón. Según el funcionario, estas construcciones están ubicadas en las áreas verdes del centro y se utilizan para proyectos laborales.

No obstante, el rancho donde se localizó la caleta será demolido. “No nos vamos a arriesgar a que sigan trabajando (dentro de él) para escapar o para guardar ilícitos”, sentenció el director del Sistema Penitenciario.

Para ello, se movilizó maquinaria tipo excavadoras que servirán para demoler la construcción. En tanto, Inspectoría General y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria iniciarán las investigacionesinternas para dar con los reos responsables y autoridades que podrían estar implicadas.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
El "rancho" donde se localizó el supuesto túnel de escape será demolido con maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. (Ejército de Guatemala)

Segunda caleta

Además del túnel donde se cree que los privados de libertad utilizarían para escaparse, las autoridades localizaron una segunda caleta donde se almacenaban sustancias ilícitas, en su mayoría bebidas alcohólicas.

La caleta, construida hasta con refuerzos de ladrillos, guardaba más de 700 cervezas y otros licores.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
Las autoridades localizaron una segunda caleta en Pavón con más de 700 cervezas, otros licores y refuerzos de ladrillo. (Ejército de Guatemala)

Esta no es la primera vez que localizan bebidas embriagantes bajo tierra en Pavón. En enero de este año el Sistema Penitenciario informó sobre la localización de un agujero de grandes proporciones donde los privados de libertad guardaban cervezas y hasta un arma de fuego.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
En enero pasado también se informó sobre la localización de una caleta con bebidas embriagantes en la Granja Penal Pavón. (Ejército de Guatemala)

Hasta el momento no se ha revelado cuántos ilícitos localizaron en la requisa realizada este miércoles 26 de agosto. Sin embargo, López Dellachiessa detalló que, por lo menos, encontraron 35 teléfonos celulares y droga, pero “todo ya fue incinerado”.

Autoridades del Ejército y del Sistema Penitenciario de Guatemala localizaron alrededor de 35 celulares durante una requisa realizada en la Granja Penal de Pavón.

En evidencia fotográfica se observan varias bolsas llenas de hierva, aparentemente a la marihuana. Incluso, encontraron en un envase pet una planta de la droga sembrada.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
Bolsas con presunta marihuana fue localizada en bolsas plásticas durante la requisa en la Granja Penal Pavón. (Ejército de Guatemala)

“Están actuando con inteligencia”

Luego que se revelara la localización del túnel, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Ejército están “actuando con inteligencia, coordinación y firmeza”.

“Hoy han frustrado el intento de construcción de un túnel desde la Granja Penal de Pavón. Continuaremos golpeando al crimen organizado donde sea que intenten esconderse”, afirmó el mandatario.

Además, dijo que esta “no es una tarea fácil”, pero aseguró que están “librando la batalla que por años no se quiso dar: alejar definitivamente a los criminales del pueblo”.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció después del hallazgo. (Ejército de Guatemala)

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, calificó el hallazgo como “un duro golpe a las estructuras criminales”.

También indicó que la información de inteligencia penitenciaria reveló que este túnel sería utilizado como una salida al exterior de la cárcel y afirmó en un video publicado en sus redes sociales: “No vamos a permitir que las cárceles sean centros de operación para el crimen organizado”.

El Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, habla sobre la localización de un supuesto túnel para escapar de la Granja Penal de Pavón.

Al estilo de “El Chapo” Guzmán

El capo Joaquín “El Chapo” Guzmán consolidó su leyenda criminal al burlar la máxima seguridad penitenciaria mexicana mediante la ingeniería subterránea. Su fuga más audaz ocurrió en julio de 2015 en el penal del Altiplano.

Allí, el líder del Cártel de Sinaloa escapó a través de un sofisticado túnel de 1.5 kilómetros de longitud, equipado con iluminación, ventilación de PVC y una motocicleta adaptada sobre rieles para acelerar su huida.

El director del Sistema Penitenciario afirmó que el túnel en Pavón se construyó con piochas y palas, y anunció una investigación por posible participación de personal penitenciario.
Joaquín Guzmán Loera fue conocido como "El Señor de los Túneles", ya que los utilizó no sólo para transportar droga hacia Estados Unidos, sino para escapar de la cárcel. (CuartoOscuro)

El pasadizo conectaba directamente la zona de la ducha de su celda con una obra en construcción exterior.

Esta compleja infraestructura evidenció una alarmante red de corrupción institucional que facilitó su evasión.

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