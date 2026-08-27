Cuba

Dormir en el suelo, sin luz y con poca comida: estas acciones toman los cubanos ante la crisis de los últimos meses

La crisis energética, de combustible, alimentaria y de transporte ha golpeado la calidad de vida en Cuba, la cual se agudiza más con el paso de los días

Guardar

Los techos, edificios y pasajes de La Habana, Cuba; se convierten en una especie de dormitorios al aire libre, donde sus pobladores intentan descansar en un espacio donde no se sienta tanto calor, o donde reciban un poco de luz natural, ante los constantes apagones que sufre la ciudad.

Familias enteras pasan días durmiendo en el suelo, entre los lúgubres caminos que carecen de higiene; entre paredes que pueden parecer caerse de lo deterioradas que se encuentran.

Un hombre amanece dormido en los accesos de una pasarela metálica, ante las altas temperaturas que registra el país. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre amanece dormido en los accesos de una pasarela metálica, ante las altas temperaturas que registra el país. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
En la puerta de su casa duerme un hombre mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)
En la puerta de su casa duerme un hombre mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)
Los últimos meses es común encontrar a familias enteras durmiendo en los suelos de sus viviendas o, incluso, en ocasiones en la vía pública. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Los últimos meses es común encontrar a familias enteras durmiendo en los suelos de sus viviendas o, incluso, en ocasiones en la vía pública. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
La costurera Gladys Giménez, de 62 años, sirve café en su cocina mientras Cuba se apresura a reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
La costurera Gladys Giménez, de 62 años, sirve café en su cocina mientras Cuba se apresura a reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Una mujer limpia frente a su apartamento en un edificio multifamiliar, mientras Cuba se esfuerza por reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Una mujer limpia frente a su apartamento en un edificio multifamiliar, mientras Cuba se esfuerza por reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Puertas y ventanas son las únicas entradas de luz natural a los hogares ante la ausencia de la energia eléctrica. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Puertas y ventanas son las únicas entradas de luz natural a los hogares ante la ausencia de la energia eléctrica. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
El proceso de recuperación del sistema electroenergético en la isla suele ser lento y complejo, con demoras que pueden superar las 24 horas.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
El proceso de recuperación del sistema electroenergético en la isla suele ser lento y complejo, con demoras que pueden superar las 24 horas.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
“Sin luz, sin agua y sin gas”, “¿Qué vamos a hacer? No se puede decir nada, hay que quedarse callado” son algunas de las frases que dicen sus pobladores ante los constantes problemas que atraviesan, según versiones recopiladas por la Agencia EFE. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
“Sin luz, sin agua y sin gas”, “¿Qué vamos a hacer? No se puede decir nada, hay que quedarse callado” son algunas de las frases que dicen sus pobladores ante los constantes problemas que atraviesan, según versiones recopiladas por la Agencia EFE. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses, con apagones diarios que superan las 20 horas consecutivas en La Habana y llegan hasta las 40 horas en otras provincias. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses, con apagones diarios que superan las 20 horas consecutivas en La Habana y llegan hasta las 40 horas en otras provincias. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024. En casi 24 meses, la isla experimentó al menos 12 apagones generales, siete de ellos en lo que va de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024. En casi 24 meses, la isla experimentó al menos 12 apagones generales, siete de ellos en lo que va de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)

Temas Relacionados

CubaCrisis CubaDesabastecimientos de alimentos Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De las aulas a nuevas oportunidades: 4,600 jóvenes salvadoreños culminan su formación en inglés y liderazgo

La Embajada de Estados Unidos cerró “Inglés para un Futuro Mejor”, una iniciativa iniciada en 2022 con tres cohortes y 14 universidades participantes

De las aulas a nuevas oportunidades: 4,600 jóvenes salvadoreños culminan su formación en inglés y liderazgo

República Dominicana: Autoridades decomisan seis paquetes de marihuana ocultos en un portaplanos

El operativo interceptó una caja llegada desde Miami con 3.18 kilogramos de la sustancia ilícita en un portaplanos, tras una inspección y la alerta canina

República Dominicana: Autoridades decomisan seis paquetes de marihuana ocultos en un portaplanos

¿Qué se sabe de Thelma Montenegro? Policía nicaragüense la traslada dos veces antes de informar su paradero a la familia

La Asociación Madres de Abril solicita información oficial sobre el paradero de Montenegro, tras ser arrestada dos veces en menos de una semana y trasladada a la capital por autoridades policiales

¿Qué se sabe de Thelma Montenegro? Policía nicaragüense la traslada dos veces antes de informar su paradero a la familia

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El impacto de El Niño se refleja en la baja de los principales humedales y ríos del oriente, según datos y testimonios recogidos por especialistas en meteorología

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

La decisión dejó sin efecto su actividad dentro de la agrupación, luego de que un juzgado de Mayor Riesgo D le impusiera dos años conmutables por entorpecer las pesquisas del caso Milton Orellana

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

TECNO

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

Qué revisar en una lavadora y nevera tras un temblor para evitar fugas de agua y gas

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

ENTRETENIMIENTO

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Cuáles son las 10 películas más taquilleras de 2026

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

MUNDO

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos

Detienen a dos ciudadanos tailandeses en Sudáfrica tras detectar 468 huevos de loro ocultos en su equipaje

Cómo los animales más amenazados por la caza mantienen fértil el suelo del bosque en Brasil