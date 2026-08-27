Dormir en el suelo, sin luz y con poca comida: estas acciones toman los cubanos ante la crisis de los últimos meses

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Los techos, edificios y pasajes de La Habana, Cuba; se convierten en una especie de dormitorios al aire libre, donde sus pobladores intentan descansar en un espacio donde no se sienta tanto calor, o donde reciban un poco de luz natural, ante los constantes apagones que sufre la ciudad.

Familias enteras pasan días durmiendo en el suelo, entre los lúgubres caminos que carecen de higiene; entre paredes que pueden parecer caerse de lo deterioradas que se encuentran.

Un hombre amanece dormido en los accesos de una pasarela metálica, ante las altas temperaturas que registra el país. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)

En la puerta de su casa duerme un hombre mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)

Los últimos meses es común encontrar a familias enteras durmiendo en los suelos de sus viviendas o, incluso, en ocasiones en la vía pública. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)

La costurera Gladys Giménez, de 62 años, sirve café en su cocina mientras Cuba se apresura a reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)

Una mujer limpia frente a su apartamento en un edificio multifamiliar, mientras Cuba se esfuerza por reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)

Puertas y ventanas son las únicas entradas de luz natural a los hogares ante la ausencia de la energia eléctrica. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)

El proceso de recuperación del sistema electroenergético en la isla suele ser lento y complejo, con demoras que pueden superar las 24 horas.(Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)

“Sin luz, sin agua y sin gas”, “¿Qué vamos a hacer? No se puede decir nada, hay que quedarse callado” son algunas de las frases que dicen sus pobladores ante los constantes problemas que atraviesan, según versiones recopiladas por la Agencia EFE. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)

La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses, con apagones diarios que superan las 20 horas consecutivas en La Habana y llegan hasta las 40 horas en otras provincias. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)

Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024. En casi 24 meses, la isla experimentó al menos 12 apagones generales, siete de ellos en lo que va de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)